Urdu & Hindi Poetry

یا رب! دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے

جو قلب کو گرما دے ، جو روح کو تڑپا دے

پھر وادی فاراں کے ہر ذرے کو چمکا دے

پھر شوق تماشا دے، پھر ذوق تقاضا دے

محروم تماشا کو پھر دیدئہ بینا دے

دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے

بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل

اس شہر کے خوگر کو پھر وسعت صحرا دے

پیدا دل ویراں میں پھر شورش محشر کر

اس محمل خالی کو پھر شاہد لیلا دے

اس دور کی ظلمت میں ہر قلب پریشاں کو

وہ داغ محبت دے جو چاند کو شرما دے

رفعت میں مقاصد کو ہمدوش ثریا کر

خودداری ساحل دے، آزادی دریا دے

بے لوث محبت ہو ، بے باک صداقت ہو

سینوں میں اجالا کر، دل صورت مینا دے

احساس عنایت کر آثار مصیبت کا

امروز کی شورش میں اندیشۂ فردا دے

میں بلبل نالاں ہوں اک اجڑے گلستاں کا

تاثیر کا سائل ہوں ، محتاج کو ، داتا دے!



Ya Rab Dil e Muslim Ko Woh Zinda Tamana Day – Kalam-e-Iqbal——————————————Ya Rab)(Ya Rab)Ya RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayYa RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayYa RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayJo Qalb Ko Garma DayJo Rooh Ko Tadpa DayYa RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayJo Qalb Ko Garma DayJo Rooh Ko Tadpa DayYa RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayPhir Vadi-e-Bara KayHar Zarray Ko Chamka DayPhir Vadi-e-Bara KayHar Zarray Ko Chamka DayPhir Shok-e-Tamasha DayPhir Zok-e-Taqaza DayYa Rab(Ya Rab)Ya Rab(Ya Rab)Ya RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayJo Qalb Ko Garma DayJo Rooh Ko Tadpa DayYa RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayIs Daur Ki Zulmat MainHar Qalb-e-Paresha\'n KoIs Daur Ki Zulmat MainHar Qalb-e-Paresha\'n KoIs Daur Ki Zulmat MainHar Qalb-e-Paresha\'n KoWoh Daag-e-Mohabbat DayJo Chaand Ko Sharma DayYa Rab(Ya Rab)Ya Rab(Ya Rab)Ya RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayJo Qalb Ko Garma DayJo Rooh Ko Tadpa DayYa RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayMehroom-e-Tamasha KoPhir Deeda-e-Beena DayMehroom-e-Tamasha KoPhir Deeda-e-Beena DayDekha Hai Jo Kuch MainayAuron Ko Bhi Dikhla DayYa Rab(Ya Rab)Ya Rab(Ya Rab)Ya RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayJo Qalb Ko Garma DayJo Rooh Ko Tadpa DayYa RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayJo Qalb Ko Garma DayJo Rooh Ko Tadpa DayYa RabDil-e-Muslim KoWoh Zinda Tamanna DayYa Rab(Ya Rab)————–English TranslationO Lord! To the Muslims heart grant that live LongingWhich may warm the heart, which may restlessness to the soul grantAgain brighten up every speck of dust of the Valley of FaranAgain Longing for the Spectacle, taste for the asking grantAgain to the one deprived of the Spectacle the discerning eye grantWhatever I have seen, to others also its sight grantAgain guide the strayed away deer towards the HaramTo the one addicted to city, vastness of wilderness grantAgain in the forlorn heart create the Last Days tumultAgain to this empty camel-litter the lover of Lailah grantIn the darkness of this age to every perturbed heartThat mark of Love which may embarrass the moon grantIn elegance raise the Muslims goals to the level of ThurayyahSelf-respect of the ocean, freedom of the sea shore grantLove should be pure, candor fearless should beGrant Light to hearts, hearts like crystal grantGrant the feeling for signs of the calamityIn todays tumult concern for tomorrow grantI am the wailing nightingale of a ruined rose gardenI am the supplicant for acceptance, O Benevolent one alms to the beggar grant