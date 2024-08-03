Turkish defense and aviation sector's July exports announced​

ANKARA (DEFENSEHERE) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türk savunma ve havacılık sektörü, 2024 yılının Temmuz ayında 430 milyon 964 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece, sektörün 2024 yılı toplam ihracatı 3 milyar 314 milyon 632 bin dolar oldu. Türk savunma ve...