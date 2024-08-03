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Turkish defense and aviation sector's July exports announced

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dani191

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Turkish defense and aviation sector's July exports announced​

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ANKARA (DEFENSEHERE) - According to the data of the Turkish Exporters Assembly (TİM), the Turkish defense and aerospace sector realized exports worth 430 million 964 thousand dollars in July 2024.
Thus, the total exports of the sector in 2024 reached 3 billion 314 million 632 thousand dollars.
The Turkish defense and aviation sector broke its previous record by achieving exports worth 5 billion 545 million 622 thousand dollars in 2023.
www.defensehere.com

Türk savunma ve havacılık sektörünün Temmuz ayı ihracatı açıklandı

ANKARA (DEFENSEHERE) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türk savunma ve havacılık sektörü, 2024 yılının Temmuz ayında 430 milyon 964 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Böylece, sektörün 2024 yılı toplam ihracatı 3 milyar 314 milyon 632 bin dolar oldu. Türk savunma ve...
www.defensehere.com
 

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