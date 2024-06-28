Turkish Army: We're prepared for WWIII

LegionnairE
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MSB'den 'üçüncü dünya savaşı' açıklaması
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son iki haftada yapılan faaliyetlere ilişkin Bakanlıkta bilgilendirme toplantısı düzenledi.
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"A WWII like total war scenario is possible and Turkey is one of the best prepared countries in the world. Turkish military is training for every possible scenario." Admiral Zeki Aktürk said.