Pakistan Looking To Buy China's J-31 Stealth Fighter

sources: http://nextbigfuture.com/2015/10/chinas-j31-stealth-fighter.html

________________________________________________________________________ Pakistan Air Force is looking to buy 30 to 40 J-31 aircraft.________________________________________________________________________

General characteristics Crew: one (pilot)

Length: 16.9 m (55 ft 5 in)

Wingspan: 11.5 m (37 ft 9 in)

Height: 4.8 m (15 ft 9 in)

Wing area: 40 m2 (430 sq ft)

Gross weight: 17,600 kg (38,801 lb)

Powerplant: 2 × RD-93 afterburning Turbofans, 84 kN (19,000 lbf) thrust each

Current domestic powerplant - 88.3 kN thrust each

Powerplant: 2 × WS-13A afterburning Turbofans, 100 kN (22,000 lbf) thrust each

Maximum speed: 2,205 km/h (1,369 mph; 1,190 kn)

Maximum speed: Mach 1.8

Combat range: 1,200 km (777 mi; 675 nmi)

Ferry range: 4,000 km (2,485 mi; 2,160 nmi)

Thrust/weight: ~1



Armament



4x PL-12 internally in stealth configuration.

SOURCES - wikipedia, ifeng.com, Janes.com, reuters