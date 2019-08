اے پاکستانی قوم۔۔۔! ہوشیار باش!غزوہ ہند کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔غزوہ ہند میں پاکستانی قوم کس طرح شریک ہوسکتی ہے؟ہر پاکستانی کیلئے زید حامد کا پیغام۔دشمن کے حملہ آور ہونے کی صورت میں تہیہ کرلیں کہ ہرحال میں پاکستان کا دفاع کرنا ہے۔ جو بھی وسائل میسر ہوں، ان سے دشمن کا مقابلہ کریں۔اگر ہتھیار ہوں تو ہتھیاروں سے، ورنہ سڑکیں اورراستے بند کرکے دشمن کی پیش قدمی کو روکیں۔اپنی خدمات پاک فوج کے حوالے کریں اور علاقے کی سیکورٹی، پلوں اور اہم تنصیبات کی حفاظت اور اپنی صفوں میں موجود غداروں اور دہشت گردوں پر نظر رکھیں۔ضرورت پڑنے پر خون کے عطیات دیں۔اپنے گھروں میں خوراک کا وافر ذخیرہ رکھیں اور اگر ہجرت کرنی پڑے تو اس کیلئے ضروری سامان تیار کرکے رکھیں۔اگر دشمن ہمارے شہروں میں داخل ہوجائے تو اس کے خلاف گوریلا جنگ کا آغاز کریں۔ اس کے پیٹرول کے ٹینکروں، پانی کے ذخائر اور رسد کو تباہ کرنے کی کوشش کریں۔دشمن کی نقل و حرکت کی خبر پاک فوج کو دیں۔اپنے پاس چھوٹے ریڈیو سیٹ رکھیں کہ جن کے ذریعے آپ ریڈیو پاکستان سے خبریں سن سکیں۔اپنے گھروں میں دستی ٹارچوں اور بیٹری سیلوں کا ذخیرہ جمع کریں اور ہوسکے تو سولر سسٹم لگائیں کہ جس سے آپ اپنی ایمرجنسی لائٹس چارج کرسکیں۔گھروں اور محلوں میں خندقیں کھود کر رکھیں اور محلہ دار آپس میں مل کر علاقے کی سیکورٹی کا انتظام سنبھالیں۔یاد رکھیں جنگیں صرف فوجیں نہیں لڑتیں، بلکہ پوری قوم لڑتی ہیں۔ جس فوج کے پیچھے اس کی قوم نہ کھڑی ہو وہ کبھی جنگ نہیں کرسکتی، لہذا ہر حال میں پاک فوج کی مدد کریں، ان کو راشن پہنچائیں، ان کے زخمیوں کا علاج کریں، اور ان کے ساتھ ملکر پاک سرزمین کا دفاع کریں۔ان شاءاللہ، جو مشرک پاک سرزمین میں داخل ہوگا، وہ زندہ واپس نہیں جائے گا۔لبیک غزوہ ہند، لبیک یا سیدی یا رسول اللہﷺ!Google Translation:O Pakistani nation! Be careful!The invasion of India wants to be started.How can the Pakistani nation be abused in the invasion of India?Zaid Hamid's message for every Pakistani.In Case of an enemy attack, please take a chance to defend Pakistan in cited. Let's fight the enemy with any resources that are available.If you have weapons, then weapons, otherwise stop the enemy's steps by closing roads.Surrender your services to pak army and protect the area security, bridges and important installations and keep an eye on the the and terrorists in your ranks.Give blood donations if needed.Store food in your homes, and if you have to migrate, prepare the necessary stuff for it.If the enemy enters our cities, start the guerrilla war against it. Try to destroy the ٹy̰nḵrwں, water reserves and supplies of the petrol.Give the news of the enemy's tantrums to the Pak army.Keep your own small radio set that you can hear news from radio Pakistan.Collect Manual ٹẠrcẖwں and battery storage storage in your homes and make a solar system that you can charge your emergency lights.Dig houses in houses and palaces, and quarter together and manage the security of the area.Remember the wars are not only the forces, but the whole nation. The Army behind which his nation is not standing, can never fight. So help Pak army in every situation, give them groceries, treat their wounded. Do, and defend the holy land with them.God willing, the one who enters the holy land will not be able to live.Labbaik invasion of India, Labbaik ur syyedi ur Rasool!