The world's most powerful passports for 2019

Japan 190 countries visa-free Singapore, South Korea 189 France, Germany 188 Denmark, Finland, Italy, Sweden 187 Luxembourg, Spain 186 Austria, Netherlands, Norway, Portugal, Switzerland, United Kingdom, United States 185 Belgium, Canada, Greece, Ireland 184 Czech Republic 183 Malta 182 Australia, Iceland, New Zealand 181 Hungary, Latvia, Lithuania, Slovakia, Slovenia 180 Estonia, Malaysia 179 Liechtenstein 178 Chile 175 Monaco, Poland 174 Cyprus 173 Brazil 171 Argentina 170 Bulgaria, Hong Kong (SAR China), Romania 169 Andorra, Croatia, San Marino 168

The world's 10 worst passports for 2019