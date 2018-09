Busiest air routes in the world

Jeju - Seoul Gimpo (CJU-GMP) 13,460,306 Melbourne - Sydney Kingsford Smith (MEL-SYD) 9,090,941 Sapporo - Tokyo Haneda (CTS-HND) 8,726,502 Fukuoka - Tokyo Haneda (FUK-HND) 7,864,000 Mumbai - Delhi (BOM-DEL) 7,129,943 Beijing Capital - Shanghai Hongqiao (PEK-SHA) 6,833,684 Hanoi - Ho Chi Minh City (HAN-SGN) 6,769,823 Hong Kong - Taiwan Taoyuan (HKG-TPE) 6,719,030 Jakarta - Juanda Surabaya (CGK-SUB) 5,271,304 Tokyo Haneda - Okinawa (HND-OKA) 5,269,481

Busiest international air routes

Hong Kong - Taiwan Taoyuan (HKG-TPE) 6,719,030 Jakarta - Singapore Changi (CGK-SIN) 4,810,602 Hong Kong - Shanghai Pudong (HKG-PVG) 4,162,347 Kuala Lumpur - Singapore Changi (KUL-SIN) 4,108,824 Bangkok Suvarnabhumi - Hong Kong (BKK-HKG) 3,438,628 Dubai - London Heathrow (DXB-LHR) 3,210,121 Hong Kong - Seoul Incheon (HKG-ICN) 3,198,132 Hong Kong - Singapore Changi (HKG-SIN) 3,147,384 New York JFK - London Heathrow (JFK-LHR) 2,972,817 Hong Kong - Beijing Capital (HKG-PEK) 2,962,707

Why are so many people flying to Jeju?

The world's busiest airlines

Which is the world's busiest airport?

The world's busiest airports