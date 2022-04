Will Germany accept French nuclear umbrella?

Kernwaffen für Deutschland? Warum wir über atomare Aufrüstung sprechen müssen Braucht Europa eigene Atom-Waffen? Braucht Deutschland eigene Atom-Waffen? Angesichts der aktuellen Bedrohungslage stellen sich diese Frage akuter denn je. Erste Politiker in Europa beginnen sich zu positionieren.

France repeatedly offers Germany nuclear umbrella. That means any nuclear attack on Germany will draw a French nuclear retaliation.Germany however refused. Until now.Germany thinks the US nuclear deterrence is sufficient. Thing may change soon.France needs money to modernize and expand its nuclear arsenal. Germany is the perfect donor.imago images/ZUMA WireEin US-Kampfjet des Typs F-35 Lightning II über der Airbase in Ramstein