Why can't India and Vietnam become developed countries?

印度和越南最近几年发展很快，很多人认为未来这两个国家都会成为发达国家，并且印度甚至会取代中国，而越南也会凭借其发达的经济和庞大的人口，成为具有世界影响力的大国。

然而，我们仔细分析下，印度与越南都不可能成为发达国家，更不可能成为像五常那样具有重要全球影响力的大国。

什么样的国家能成为发达国家？

当今世界发达国家只有两类。

一、人口少，资源丰富；

二、科技发达。

印度和越南都是人口大国，而且资源并不丰富，因此印度和越南有着先天性的不足，不可能成为第一类发达国家。

印度和越南制造业落后，科技水平低，不可能引领一次工业革命，几十年内，都很难在科技领域走到世界前沿。

印度最发达的行业有三个：软件业，电影业，制药业。

印度软件业虽然产值高，但没有掌握核心技术，到目前为止，没有一家全球知名的软件公司，软件品牌。印度程序员只是为西方软件公司做代工。而且印度13亿人口，却没能孕育出一家世界知名的互联网企业。

印度电影业发达，但和高科技关联不大。

印度制药业发达，但只会做仿制药，原研药的水平很低。

越南科技几乎没有亮点，就不用讨论了。

印度和越南最近几年经济增长快，凭借的只有人口红利，这两国平均年龄相对较低。印度平均年龄27岁，越南平均年龄29岁。

然而，这两个国家的人均GDP太低了。印度虽然有13亿人口，实际上是“1亿人口+12亿牲口”，印度人均GDP只有2016美元，越南人均GDP也只有2564美元。

目前发达国家的最低标准是人均GDP2万美元，是印度的10倍，越南的8倍。

这两个国家已经没有时间了

或许，你会说，只要多给点时间，这两个国家终究会发展起来的。但问题是，这两个国家恐怕没有时间了。

因为一般来说，一个国家从发展中国家成长为发达国家的过程中，要在进入老龄化社会前跨越“中产阶级陷阱”。如果这个国家提前进入了老龄化社会，就很难成为发达国家了。

经济学家普遍认为人均GDP1万美元是个非常重要的节点。

假设以后几十年，这两个国家平均每年能保持6%的经济增长率，那么印度需要28年，直要到2048年，人均GDP才能超过1万美元，越南要到2044年。

届时，印度的平均年龄是56岁，越南的平均年龄是53岁。

印度和越南已经进入老龄化社会

一般认为，老龄化社会是指老年人口占总人口达到或超过一定的比例的人口结构模型。按照联合国的传统标准是一个地区60岁以上老人达到总人口的10%，新标准是65岁以上老人占总人口的7%，即该地区视为进入老龄化社会。

联合国人口基金会发布的《2017年印度老龄化报告》称，60岁以上人口比例将从2015年的8%上升到2050年的19%。到本世纪末，老年人口将占总人口的34%。

而越南在2015年超过65岁的人数已占全国人口的7.1%，并且人口老龄化还在加速。

未来这两个国家的经济增速必然随着人口老龄化加剧而放缓。

因此，这两个国家已经没有时间了，很有可能永远也没有办法成为发达国家。