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  • Monday, August 20, 2018

Who is Behind Imran Khan ?

Discussion in 'Pakistani Siasat' started by Men in Green, Aug 20, 2018 at 3:20 PM.

  1. Aug 20, 2018 at 3:20 PM #1
    Men in Green

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  2. Aug 20, 2018 at 3:22 PM #2
    Thumboor

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  3. Aug 20, 2018 at 3:22 PM #3
    war&peace

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  4. Aug 20, 2018 at 3:35 PM #4
    Ali Tariq

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    Har ek Pakistaniu ki dua IK ke saath hai, is bande kal ki speech ke baad qoum mein ek nayi jaan phoonk di hai. Allah S.W.T Imran Khan ko kameyaabi ata farmae, Ameen...!

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    Bas kar pagle aur kitna rulaye ga :cray:

     
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  5. Aug 20, 2018 at 3:39 PM #5
    Reichsmarschall

    Reichsmarschall SENIOR MEMBER

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  6. Aug 20, 2018 at 5:07 PM #6
    abcxyz0000

    abcxyz0000 FULL MEMBER

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  7. Aug 20, 2018 at 5:13 PM #7
    Retired Troll

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  8. Aug 20, 2018 at 5:39 PM #8
    Musafir117

    Musafir117 ELITE MEMBER

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    Who was behind Bhutto Nawaz BB Altaf and Zardari? Same behind him:coffee:
     
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  9. Aug 20, 2018 at 6:26 PM #9
    Shane

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