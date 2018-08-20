Who is Behind Imran Khan ?

Separate names with a comma.
Discussion in 'Pakistani Siasat' started by Men in Green, Aug 20, 2018 at 3:20 PM.
@war&peace @Indus Pakistan
We the people.
@Ali Tariq @IceCold @Shane @django
Har ek Pakistaniu ki dua IK ke saath hai, is bande kal ki speech ke baad qoum mein ek nayi jaan phoonk di hai. Allah S.W.T Imran Khan ko kameyaabi ata farmae, Ameen...!
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Bas kar pagle aur kitna rulaye ga
@abcxyz0000
It's in Urdu.
Faith unity and discipline
Who was behind Bhutto Nawaz BB Altaf and Zardari? Same behind him
AlhamduliAllah e Rabbil Aalameen!