What happened to Aneela Mirza from Toy Box?

Zornix said: Who is this lol, am I "uncultured" for being clueless on this topic? Click to expand...

No, this is actually euro stuff LMAOPretty much her and an Arab guy made a group called "Toy Box" and they used to play late 90s and early 2000s soft pop, kids pop, and bubblegum pop songs. They were based in Denmark.I remember their music from really old youtube videos and a lot of Pokemon videos back then used to use their music as background music.The girl is Pakistani and isn't on any socials but was famous at one point so I am wondering wtf happened to her lmao