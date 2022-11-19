What's new

What happened to Aneela Mirza from Toy Box?

Mirzali Khan

Mirzali Khan

SENIOR MEMBER
Sep 25, 2020
3,194
-3
4,297
Country
Pakistan
Location
United States
Anyone remember Aneela Mirza from the band Toy-Box? What is she upto now?

I remember their music from really old youtube videos and background music of Pokemon Battles

1668827289573.png


1668827307057.png


1668827331389.png



1668827410465.png


Some of their music:


@Maula Jatt @PakSarZameen47 @Menace2Society @Pakstallion @Vapnope @Bleek @Areesh @DESERT FIGHTER @Desert Fox 1@N.Siddiqui @Norwegian @TNT @Imad.Khan @Dalit @ziaulislam @EternalMortal @lastofthepatriots @WarKa DaNG @Warking @Talwar e Pakistan @WinterFangs @kingQamaR @Menace2Society @Indus Pakistan @Ghazwa-e-Hind @Norwegian @PakFactor @akramishaqkhan @pakpride00090 @MultaniGuy @Abid123 @Goritoes @SecularNationalist @PakistaniandProud @PAKISTANFOREVER @Dual Wielder @Zornix @PakistaniandProud @Bleek @lastofthepatriots @omegared @Dalit @Mugen @villageidiot @waz @hussain0216
 
Last edited:
Mirzali Khan

Mirzali Khan

SENIOR MEMBER
Sep 25, 2020
3,194
-3
4,297
Country
Pakistan
Location
United States
Zornix said:
Who is this lol, am I "uncultured" for being clueless on this topic?
Click to expand...

No, this is actually euro stuff LMAO

Pretty much her and an Arab guy made a group called "Toy Box" and they used to play late 90s and early 2000s soft pop, kids pop, and bubblegum pop songs. They were based in Denmark.

I remember their music from really old youtube videos and a lot of Pokemon videos back then used to use their music as background music.

The girl is Pakistani and isn't on any socials but was famous at one point so I am wondering wtf happened to her lmao
 
Mirzali Khan

Mirzali Khan

SENIOR MEMBER
Sep 25, 2020
3,194
-3
4,297
Country
Pakistan
Location
United States
lastofthepatriots said:
Who da fak is this?
Click to expand...

To copy what I said before

"Pretty much her and an Arab guy made a group called "Toy Box" and they used to play late 90s and early 2000s soft pop, kids pop, and bubblegum pop songs. They were based in Denmark.

I remember their music from really old youtube videos and a lot of Pokemon videos back then used to use their music as background music.

The girl is Pakistani and isn't on any socials but was famous at one point so I am wondering wtf happened to her lmao"
 
lastofthepatriots

lastofthepatriots

ELITE MEMBER
Aug 16, 2015
10,728
-18
22,788
Country
Pakistan
Location
United States
Mirzali Khan said:
To copy what I said before

"Pretty much her and an Arab guy made a group called "Toy Box" and they used to play late 90s and early 2000s soft pop, kids pop, and bubblegum pop songs. They were based in Denmark.

I remember their music from really old youtube videos and a lot of Pokemon videos back then used to use their music as background music.

The girl is Pakistani and isn't on any socials but was famous at one point so I am wondering wtf happened to her lmao"
Click to expand...

She got married off to her cousin in Sargodha. The end.
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 2, Members: 0, Guests: 2)

Similar threads

Mirzali Khan
Hasan Minhaj is Cringe
2
Replies
22
Views
649
General Dong
General Dong
Mirzali Khan
Karachi police raid PTI MNA Alamgir Khan’s residence
2
Replies
28
Views
1K
Mirzali Khan
Mirzali Khan
Mirzali Khan
Biden says "PAKISTAN ONE OF THE WORLD'S MOST DANGEROUS COUNTRIES" adds bit about NUKES too
39 40 41 42 43 44
Replies
648
Views
12K
FuturePAF
FuturePAF
Mirzali Khan
Jaish ul Adl COMEBACK
2 3 4 5 6
Replies
78
Views
2K
Hack-Hook
Hack-Hook
Mirzali Khan
ARY TAKEN OFF CABLE IN RAWALPINDI
Replies
9
Views
690
GriffinsRule
GriffinsRule

Latest posts

Pakistan Defence Latest Posts

Pakistan Affairs Latest Posts

Military Forum Latest Posts

Country Latest Posts

Top Bottom