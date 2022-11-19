What happened to Aneela Mirza from Toy Box?

Mirzali Khan
SENIOR MEMBER
- Sep 25, 2020
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Anyone remember Aneela Mirza from the band Toy-Box? What is she upto now?
I remember their music from really old youtube videos and background music of Pokemon Battles
Some of their music:
@Maula Jatt @PakSarZameen47 @Menace2Society @Pakstallion @Vapnope @Bleek @Areesh @DESERT FIGHTER @Desert Fox 1@N.Siddiqui @Norwegian @TNT @Imad.Khan @Dalit @ziaulislam @EternalMortal @lastofthepatriots @WarKa DaNG @Warking @Talwar e Pakistan @WinterFangs @kingQamaR @Menace2Society @Indus Pakistan @Ghazwa-e-Hind @Norwegian @PakFactor @akramishaqkhan @pakpride00090 @MultaniGuy @Abid123 @Goritoes @SecularNationalist @PakistaniandProud @PAKISTANFOREVER @Dual Wielder @Zornix @PakistaniandProud @Bleek @lastofthepatriots @omegared @Dalit @Mugen @villageidiot @waz @hussain0216
I remember their music from really old youtube videos and background music of Pokemon Battles
Some of their music:
@Maula Jatt @PakSarZameen47 @Menace2Society @Pakstallion @Vapnope @Bleek @Areesh @DESERT FIGHTER @Desert Fox 1@N.Siddiqui @Norwegian @TNT @Imad.Khan @Dalit @ziaulislam @EternalMortal @lastofthepatriots @WarKa DaNG @Warking @Talwar e Pakistan @WinterFangs @kingQamaR @Menace2Society @Indus Pakistan @Ghazwa-e-Hind @Norwegian @PakFactor @akramishaqkhan @pakpride00090 @MultaniGuy @Abid123 @Goritoes @SecularNationalist @PakistaniandProud @PAKISTANFOREVER @Dual Wielder @Zornix @PakistaniandProud @Bleek @lastofthepatriots @omegared @Dalit @Mugen @villageidiot @waz @hussain0216
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