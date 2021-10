WALTON exports electric fans to Mali, a west African country

পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে বৈদ্যুতিক পাখা রপ্তানি করছে ওয়ালটন

Published: October 19, 2021 19:02:28এবার পশ্চিম আফ্রিকার দেশ মালিতে বৈদ্যুতিক পাখা রপ্তানি শুরু করেছে সুপারব্র্যান্ড ওয়ালটন।এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, মঙ্গলবার ঢাকায় ওয়ালটনের কার্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মালিতে এ রপ্তানি কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তারা।উল্লেখ্য, চলতি বছর মার্চে মালির বিখ্যাত ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সিম্পারা গ্রুপের সঙ্গে সমঝোতা স্মারক (এমওইউ) সই করে ইলেকট্রনিক্স জায়ান্ট ওয়ালটন। সিম্পারা গ্রুপের মালি ও সেনেগালে বিস্তৃত ব্যবসায়িক নেটওয়ার্ক রয়েছে।চুক্তির আওতায় এই দুটি দেশে বাংলাদেশে তৈরি ওয়ালটনের ইলেকট্রনিক্স, ইলেকট্রিক্যাল এবং আইসিটি পণ্যসমূহ বিপণন করবে সিম্পারা গ্রুপ।উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়ালটন হাই-টেক ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের ডেপুটি ম্যানেজিং ডিরেক্টর নজরুল ইসলাম সরকার, এমদাদুল হক সরকার ও ইভা রিজওয়ানা, সিনিয়র এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর এস এম জাহিদ হাসান, এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর আব্দুল্লাহ আল মামুন, ইন্টারন্যাশনাল বিজনেস ইউনিটের (আইবিইউ) প্রেসিডেন্ট এডওয়ার্ড কিম, ইলেকটিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সের চিফ বিজনেস অফিসার (সিবিও) সোহেল রানা, ডেপুটি সিবিও রুবেল আহমেদ এবং মালি মার্কেটের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত ওয়ালটন আইবিইউ শাখার কর্মকর্তা সাব্বির হাসান খান প্রমুখ।অনুষ্ঠানে সোহেল রানা জানান, “বর্তমানে বিশ্বের ৪০টিরও বেশি দেশে পণ্য রপ্তানি করছে ওয়ালটন। এর সঙ্গে এবার যুক্ত হলো আফ্রিকার সম্ভাবনাময় দেশ মালি।” তিনি জানান, প্রথমে মালিতে বৈদ্যুতিক পাখা রপ্তানি করা হলেও ধাপে ধাপে দেশটিতে রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, ইলেকট্রনিক অ্যাপ্লায়েন্সেস, ল্যাপটপ, টেলিভিশন, মোবাইল ফোন ও কম্প্রেসর ইত্যাদি পণ্যও সরবরাহ করা হবে।এডওয়ার্ড কিম বলেন, আফ্রিকায় অনেকগুলো উদীয়মান অর্থনীতির অন্যতম দেশে হিসেবে মালি সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে দেখছে ওয়ালটন।ওয়ালটন ইলেকট্রিক্যাল অ্যাপ্লায়েন্সের ব্র্যান্ড ম্যানেজার জাকিবুর রহমান সেজান জানান, চলতি বছর স্থলবেষ্টিত দেশ মালির শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ি সিম্পারা গ্রুপের কর্ণধার মামাদৌ ডিট এন’ফা সিম্পারা গাজীপুরের চন্দ্রায় ওয়ালটন কারখানা পরিদর্শন করে গেছেন।সেজান জানান, পরিদর্শনকালে ওয়ালটন কারখানার বিভিন্ন কর্মযজ্ঞের ভূয়সি প্রশংসা করেছেন সিম্পারা গ্রুপের কর্ণধার।======================================================================================================This time the super brand Walton has started exporting electric fans to Mali, a West African country.According to a press release, senior officials of Walton Hi-Tech Industries Limited inaugurated the export program in Mali at a function at Walton's office in Dhaka on Tuesday.Electronics giant Walton signed a Memorandum of Understanding (MoU) with Simpara Group, a well-known business organization in Mali, in March this year. Simpara Group has extensive business networks in Mali and Senegal.Under the agreement, Simpara Group will market Walton's electronics, electrical and ICT products made in Bangladesh in these two countries.Nazrul Islam Sarkar, Deputy Managing Director, Walton Hi-Tech Industries Limited, Emdadul Haque Sarkar and Eva Rizwana, SM Zahid Hasan, Senior Executive Director, Abdullah Al Mamun, Executive Director, President of International Business Unit (IBEU) Chief Business Officer (CBO) Sohail Rana, Deputy CBO Rubel Ahmed and Sabir Hasan Khan, Walton IBU Branch Officer in charge of Mali Market.Sohail Rana said, “Walton is currently exporting products to more than 40 countries of the world. This time Mali, a potential country in Africa, has joined. ” He said that although electric fans were initially exported to Mali, the country would also be provided with refrigerators, air conditioners, electronic appliances, laptops, televisions, mobile phones and compressors.Edward Kim said Walton sees Mali as a potential market for one of the many emerging economies in Africa.Zakibur Rahman Sejan, Brand Manager, Walton Electrical Appliances, said that this year, Mamadou Dit Nfa Simpara, head of Simpara Group, a leading business in the landlocked country of Mali, visited the Walton factory in Chandra, Gazipur.Cezanne said that during the visit, the head of Simpara Group praised the various workers of Walton factory.