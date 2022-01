Vinfast plans factory in Germany

Elektroautos: Vinfast plant Fabrik für E-Autos in Deutschland Die Vietnamesen suchen einen Standort. Haben sie womöglich das Opel-Werk in Eisenach im Blick? Nach Tesla wäre das die zweite...

Will an dem Elektroauto-Boom in Europa mitverdienen: Vinfast-Chefin Le Thi Thu Thuy hat die Führung des Konzerns vom ehemaligen Opel-Chef Michael Lohscheller übernommenFoto: STEVE MARCUS / REUTERSSupported by Germany’s investment agency Vinfast seeks a location for a factory that will make electronic cars and electric buses.