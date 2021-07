VinFast officially entered service in North America and Europe

Branches of the VinFast trade and service LLC in the United States, Canada, France, Germany and the Netherlands officially came into operation on July 12.12.07.2021 10:45 GMT + 7 Photo: VFe35Showrooms in Vietnamcông nghệ.Nếu như thiết kế bên ngoài showroom gây ấn tượng với các hình khối lập phương gọn gàng và tinh tế, thì ở bên trong, không gian trưng bày được bố trí khoa học, tận dụng tối đa diện tích, giúp mang lại trải nghiệm tập trung cho khách hàng.Khu vực xưởng dịch vụ được trang bị các máy móc, trang thiết bị, dụng cụ sửa chữa chuyên nghiệp, có khả năng bảo dưỡng và sửa chữa nhiều xe cùng lúc.Hệ thống kho phụ tùng luôn sẵn sàng để đảm bảo dịch vụ thay thế được thực hiện nhanh, tiết kiệm thời gian cho khách hàng.Nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm thư giãn đẳng cấp và thông tin sản phẩm đầy đủ nhất, showroom VinFast 3S Cẩm Phả thiết kế một khu vực trải nghiệm riêng với hàng loạt các trang thiết bị tiên tiến bậc nhất hiện nay.Việc khai trương VinFast 3S Cẩm Phả nằm trong kế hoạch phủ sóng hệ thống showroom trên toàn quốc và ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới của hãng xe Việt. Nhân dịp khai trương, showroom VinFast 3S Cẩm Phả đang triển khai nhiều chương trình khuyến mại hấp dẫn như tặng máy lọc không khí Vsmart 5400 cho các khách hàng đặt cọc mua xe VinFast trong 10 ngày kể từ ngày khai trương. Ngoài ra còn có các phần quà thú vị khác dành tặng các khách hàng tham gia lái thử xe VinFast hoặc sử dụng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe.