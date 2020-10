Vinfast electric bus

Range 220-260km for a battery chargeXe buýt điện của VinFast có tầm hoạt động khoảng 220 - 260 km sau khi sạc đầyBattery needs two hours to be recharged.Bộ pin trên xe buýt điện VinFast chỉ mất 2 giờ để sạc đầy bằng bộ sạc chuyên dụng200 buses were inducted into regular service in Hanoi and Saigon.Xe buýt điện VinFast dự kiến hoạt động đầu tiên tại TPHCM và Hà Nội với số lượng khoảng 200 xe