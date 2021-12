Vinbus in pictures

EV bus in public transport in HanoiVerhicles made by Vinbus, a subsidiary of the Vin groupText and pictures Vtc.vnTrong xe có WiFi để hành khách sử dụng.Đây là giải pháp thanh toán được VinBus, Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) và UNIT phối hợp phát triển, nhằm mang tới những công nghệ và trải nghiệm tân tiến, tiện lợi nhất cho khách hàng.Nhiều hành khách bày tỏ vẻ hài lòng với không gian bên trong VinBus.VinBus hội tụ nhiều công nghệ hiện đại, tính năng vượt trội và độ an toàn cao theo chiến lược phát triển các dòng xe ô tô điện thông minh của VinFast hiện nay như: Hệ thống tự động kiểm soát hành vi của người lái, cảnh báo những nguy cơ gây mất an toàn; Chế độ tự động hạ thấp thân xe khi lên xuống phù hợp với người già, trẻ em, người khuyết tật, phụ nữ mang thai...VinBus được đưa vào hoạt động tại Hà Nội.