Village school kids visit PLA garrison in Xinjiang

PLA garrisons open to school children will become a regular norm.

























新疆军区某团迎来了驻地塔孜洪乡八村小学的40多名学生,官兵们精心准备的"视听大餐"给学生们带来一次难忘的军营"初体验"。该团领导介绍,他们与该村共建以来,开展"军营开放日"活动已经成为常态。孩子们最喜欢的科目就是参观装备。"小巴郎"一下车,就被军营里的"新鲜事物"吸引,兴奋得又蹦又跳。他们走进民族六连,参观连队荣誉室、班排宿舍、战备库室。