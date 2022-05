Viet said:









Vietnam ist der Gewinner der Null-Covid-Politik in China Vietnam ist absehbar der große Gewinner der extremen Null-Covid-Politik in China - das Land zieht Investoren an, die China verlassen Investors rush to Vietnam amid China lockdown.Vietnam ist absehbar der große Gewinner der extremen Null-Covid-Politik in China – das zeigt sich bereits jetzt. Click to expand...

Vietnam's first quarter foreign direct investment up 7.8% from a year ago Foreign direct investment has been a key driver of Vietnam's economic growth.

This German writer highlight ( foreign) investors bullies on Vietnam in his writing but doesn't provide Vietnam FDI for Q1 2022 in his writing ???He needs to put FDI in Q1 to make the writing complete and meet the topic------------------------------------------Vietnam received $4.42 billion in foreign direct investment (FDI) in the first quarter, up 7.8% from a year earlier, the Ministry of Planning and Investment said on Monday.FDI has been a key driver of Vietnam’s economic growth. Companies with FDI account for around 70% of the Southeast Asian country’s exports.