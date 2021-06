Vaccine is coming from the USA: Momen

যুক্তরাষ্ট্র থেকে কোভিড টিকা আসছে, জানালেন মোমেন

The Covid vaccine is coming from the United States: Momen

Published: June 06, 2021 20:59:08

সঙ্কটে থাকা বাংলাদেশকে নিজেদের মজুত থেকে করোনাভাইরাসের টিকা দিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকার রাজি হয়েছে। খবর বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম-এর।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন রোববার এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে কবে নাগাদ, কী পরিমাণ টিকা আসবে, তা স্পষ্ট করেননি তিনি।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নে মোমেন বলেন, "ভালো সংবাদ হচ্ছে আমেরিকা ভ্যাকসিন দেবে আমাদেরকে। সঠিক পরিমাণ এখনও জানি না।"

বাংলাদেশ অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকা কোভিশিল্ড দিয়ে গত ফেব্রুয়ারিতে গণটিকাদান শুরু করলেও দুই চালানের পর আর দিতে পারেনি এই টিকা উৎপাদনকারী ভারতের সেরাম ইনস্টিটিউট।

ফলে সরকার নতুন করে টিকার প্রথম ডোজ দেওয়া বন্ধ করে দেয়। যারা প্রথম ডোজ নিয়েছেন, তাদের সবাইকে দ্বিতীয় ডোজও দেওয়া যায়নি।

এই পরিস্থিতিতে সরকার চীন ও রুশ টিকা আনার তোড়জোড় শুরু করলেও যারা অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন, তাদের জন্য ওই টিকার বিকল্প নেই।

ভারত রপ্তানির নিষেধাজ্ঞা না তোলায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে থাকা অক্সফোর্ড-অ্যাস্ট্রাজেনেকার ৬ কোটি অতিরিক্ত ডোজ থেকে কিছু টিকা পাঠাতে দেশটির প্রতি আহ্বান জানিয়ে আসছিল বাংলাদেশ।

চলমান কূটনৈতিক ও প্রবাসী বাংলাদেশিদের তৎপরতায় এই কাজে সফল হওয়ার খবর রোববার দিলেন মোমেন।

তিনি বলেন, "আমরা কোভিডের মধ্যে সাকসেস হওয়ার পরে আরেক ঝামেলা! লোক বেশ কম মরছে বলে তারা আমাদের পাত্তা দেয় না। আমরা বেশ কষ্ট করে পাত্তায় আসছি।"

সুনির্দিষ্ট দিনক্ষণ না জানালেও 'খুব শিগগির' ওই টিকা পাওয়ার আশা প্রকাশ করে মোমেন বলেন, "আশা করতেছি খুব শিগগিরই, আমাদের তারা ভ্যাকসিন দেবে। কোভ্যাক্স থেকেও পাব।"

তিনি বলেন, "আমাদের তো দরকার অনেক। অন্য দেশের মতো না যে, ২০ হাজার, এক লাখ হলে হয়ে যাবে।"

আমার ১৬৫ মিলিয়ন লোক, আমার অনেক লাগে। ১৩০ মিলিয়নকে দিলেও ২৬০ মিলিয়ন লাগবে। এটা বিশাল বাজার।"

এদিকে, যুক্তরাষ্ট্র থেকে করোনাভাইরাস মোকাবেলায় চিকিৎসা সরঞ্জামের একটি চালান সোমবার বাংলাদেশে আসবে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী।

The Covid vaccine is coming from the United States, Momen said

The United States has agreed to vaccinate crisis-stricken Bangladesh against coronavirus. News from bdnews24.com.

Foreign Minister AK Abdul Momen made the announcement on Sunday. However, he did not specify when and how many vaccines would be given.

"The good news is that America will give us the vaccine," Momen told reporters at the State Department. I still don't know the exact amount. "

Bangladesh started mass vaccination with the Oxford-AstraZeneca vaccine Covishield last February, but after two shipments, the Seram Institute of India, which produces the vaccine, could not provide it.

As a result, the government stopped giving the first dose of the new vaccine. Not everyone who took the first dose was given a second dose.

In this situation, the government has started pushing for Chinese and Russian vaccines, but for those who have taken the first dose of the Oxford-Astragene vaccine, there is no alternative to the vaccine.

Bangladesh has been urging the United States to send some vaccines from the 80 million extra doses of Oxford-AstraZeneca that India did not lift its export ban.

Momen said on Sunday that the ongoing diplomatic and expatriate Bangladeshi activities have been successful in this endeavor.

He said, "Another trouble after we had success in Kovid! They don't pay attention to us because people are dying less. We are coming to Patta with great difficulty. "

Although he did not give a specific date, Momen said he hoped to get the vaccine "very soon". "I hope they will vaccinate us very soon," he said. I will also get it from Kovax. "

"We need a lot," he said. Unlike other countries, it will be 20 thousand, one lakh."

I have 165 million people, I need a lot. Even if you give 130 million, it will take 280 million. It's a huge market. "

Meanwhile, a consignment of coronavirus medical equipment from the United States will arrive in Bangladesh on Monday, the foreign minister said.