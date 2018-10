وزیراعلیٰ پنجاب نے اپنے ماموں کو ایسا عہدہ دیدیا کہ میرٹ کا قتل عام کر دیا





ضرور پڑھیں:

نجی ٹی وی 92 نیوز کے پروگرام میں عامر متین نے ہوشربا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقررو تبادلے کیے گئے اور اس کیلئے خصوصی کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں عثمان بزدار ، چیف سیکریٹری ، سیکریٹری وزیراعلیٰ ، ہوم سیکریٹی اور آئی جی پنجاب شامل تھے ۔ اس پارنچ رکنی پینل نے انٹرویز کیے ، جس طرح تقرریاں ہوئیں اس سے نظر آ رہاہے کہ آئی جی نے اپنے ،چیف منسٹر نے اپنے اور پرویز الہیٰ کے بندوں کو لگایا ہے ۔

لاہور (ڈیلی پاکستان آن لائن )وزیراعلیٰ پنجاب عثمان بزدارمیرٹ کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اپنے ماموں کو پاکستان کے سب سے بڑے ضلع بہاولپور کا ڈی پی او لگا دیا ہے ۔ضرور پڑھیں: مظفر گڑھ میں غیرت کے نام پر خاتون اور مرد قتل، لاشوں کیساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ جان کر آپ کو بھی دکھ ہوگا نجی ٹی وی 92 نیوز کے پروگرام میں عامر متین نے ہوشربا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ پنجاب میں بڑے پیمانے پر تقررو تبادلے کیے گئے اور اس کیلئے خصوصی کمیٹی بھی بنائی گئی جس میں عثمان بزدار ، چیف سیکریٹری ، سیکریٹری وزیراعلیٰ ، ہوم سیکریٹی اور آئی جی پنجاب شامل تھے ۔ اس پارنچ رکنی پینل نے انٹرویز کیے ، جس طرح تقرریاں ہوئیں اس سے نظر آ رہاہے کہ آئی جی نے اپنے ،چیف منسٹر نے اپنے اور پرویز الہیٰ کے بندوں کو لگایا ہے ۔

So called fake depoliticisation of Police By Imran Khan's PTI...



#FakeChange

#Shame