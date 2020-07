电CXX装置

Over the past several month, some well known sources like @yankeesama的帧察小队 has indicated that PLAN plan to build a new type of Amphibious Assault Ship which operate the UAVs instead of the SVTOL like F-35B. In 29th July, POP3 said PLAN is going to build a new LHA ship - type 076. ( http://www.top81cn.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=1182182&extra=page=1&page=1&m=2 Seven documents about XX6 (076?) program already been posted on the official platform of Procurement bidding for PLA:1. http://www.weain.mil.cn/cggg/jggg/1262651908966850562.shtml 2. http://www.weain.mil.cn/cggg/jggg/1265163086971015170.shtml 3. http://www.weain.mil.cn/cggg/jggg/1265163242520547330.shtml 4. http://www.weain.mil.cn/cggg/jggg/1271368456409722882.shtml?v=20200612170715 5. http://www.weain.mil.cn/cggg/jggg/1281141276601761794.shtml?v=20200709162057 6. http://www.weain.mil.cn/cggg/jggg/1285132769307475969.shtml 7. http://www.weain.mil.cn/cggg/jggg/1285132769173258241.shtml Some important entries:Part-1:(56).装X结构性能计算及结构强度计算指南 (Electromagnetic XX device)(58).XXX结构性能计算及结构强度计算指南 (Munitions Elevator)(63).结构性能计算 (Island)Part-2:(24).磁场特征及防护技术研究 (Medium voltage DC integrated power system)(33).基于的全J多功能水幕系统优化及模拟试验研究 (UAV deck)(41).JHSH防护装备优化及洗消工艺研究 (Amphibious Assault Ship)Part-4:(8).研改 (30 tons flight deck elevator)(17).承研改 (1699kN Main Thrust shaft)(19).进、排气消音器研制 (6MW Diesel Engine)(21).进气过滤装置改进研制(部套件)(21MW Gas Turbine)Part-6:(10).通风换气装置研制 (EMALS)