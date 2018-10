BORA-I Tactic Ballistic Missile

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

National origin : TURKEYDiameter : 350 mmLength : 6 mWeight : 800 kgWarhead : 200 kgRange : 200+ kmGuidance : INS+GPS+RA+DLSeeker : Active RFSpeed : high subsonicNetwork enabled capability : YES,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,National origin : TURKEY-- Length : 4 m-- Weight : 500 kg-- Warhead : 140 kg ( blast frag , semi-armor piercing )-- Speed : 0.95 mach-- Long range 150+ nm ( 277+ km )-- Internal F-35 carriage-capable-- precision strike capability against both land or sea targets-- Terrain hugging and Sea skimming-- Low observable-- Highly survivable-- High precision navigation with INS/GPS/TRN/IBN-- Highly precise terminal guidance with IIR and data fusion-- Target of opportunity capability-- In-flight retargeting capability-- Network enabled capability-- Universal armament interface compatibility,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,It will be launched from Submarines, Warships and the groundNational origin : TURKEY- Weight : 1500 kg- Range : 800 km- Speed : high subsonic,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,National origin : TURKEYTurkey is about to free itself from some restrictions by manufacturing its own weapons and delivery platforms and has been developing 500 to 800 km Ballistic missilesIt’s now aiming for missiles with a range of 1500 to 2500 km that will maintain their guidance and precise targeting capabilitiesNational origin : TURKEYDiameter : 533 mmLenngth : 6.5 mWeight : 1200 kgWarhead : 260 kgRange : 15 km at 40 knotsGuidance : Fiber optic cable + Magnetic sensor + Wake homing sensorSonar : Fiber optic conformal array sonarNational origin : TURKEYThe most effective defense against torpedo threats for submarines and ships is provided by a combination of soft-kill and hard-kill methods,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,The ATR 72TMPA is the Turkish Navy version of the ATR 72ASW (Anti-Submarine Warfare) a highly effective, middle-size, anti-submarine aircraft with competitive acquisition and operational costs• Thales AMASCOS mission system• Link 16 data link• Mk 54 and Mk 46 Light Weight Torpedo• electro-optical sensors;• Search radar• ESM sensor (Electronic Support Measures)• MAD sensor (Magnetic Anomaly Detector)• Integrated self-protection system, (Chaff & Flare Dispenser, Radar Warning, Missile Warning, Laser Warning)• Sonobuoy launcher,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,National origin : TURKEYRemote Electronic Support and Electronic Attack (ED / ET) capability project (HAVASOJ - Air Stand Off Jammer) in the air platformAirborne SOJ will be produced for the purpose of detecting and diagnosing enemy communicationsystems and radars (air defense, early warning, etc.), finding their location, and mixing and deceiving these systems in order not to use them against friendly elements, especially in cross-border operations,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,National origin : THE USSpeed : 1,6 machCombat Radius : 1110 kmAN/APG-81 AESA RadarNext generation Electronic Warfare SystemElectro Optical Targeting System (EOTS)Distributed Aperture SystemThermal Imaging SystemInfrared Search and Track (IRST)SOM-J Cruise Misiile ( land attack / anti ship )AIM-120C/7 Air to Air MissileAIM-9x Sidewinder Air to Air Missile,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,National origin : TURKEYLength : 113mDisplacement : 3000 tonsRange : 6000 nmSpeed : 29 knotsGENESIS Combat Management System250 km SMART-S mk2 search RadarTBT-01 Yakamoz SonarAselsan ARES-2N Electronic Warfare SystemAselsan HIZIR Torpedo counter measure System16 cells MK-41 VLS-- 1 x 76 mm Oto Melera Super Rapid Gun ( 40 km )-- 16 x ATMACA Anti ship Missiles ( 220+ km )-- 64 x ESSM Air Defense Missiles ( 50 km )-- 1 x Phalanx Mk-15 Blok 1B CIWS-- 6 x Mk 46 Mod 5 Torpedos-- 2 x 25 mm Aselsan STOP Machine Gun Platforms-- 1 x Sikorsky S70 Seahawk ASW Helicopter,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,National origin : Germany-TURKEY ( under license production in Turkey )Length : 67,6 mDisplacement : 2013 tonsRange : 12000 nmSpeed : 20 knotsUGM-84A Harpoon Blok II or ATMACA Anti ship MissileGEZGIN Land attack Cruise MissileMk48 ADCAP Mod6 or AKYA Heavy TorpedoAselsan TORK Hard-Kill Torpedo Countermeasure System,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,National origin : SPAIN ( under license production in Turkey )Enter service : 2021Length : 232 mDisplacement : 27400 tonsRange : 9000 nmSpeed : 21 knots-- 6 F-35B Fighter Jets-- 4 T-129 Attack Helicopters-- 8 CH-47F Chinook Helicopters-- 2 S-70B Seahawk ASW Helicoptersor 12-16 F-35B Fighter Jets in Aircraft Carrier Mode