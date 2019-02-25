Top 48 air forces in 2019 (based on aircraft quality and quantity)

What's about the points for the following mindsets:



We are born at our homes, and we die at the battle fields...



Our mothers put Hena on three occasions. They put Hena on the lambs, so that they become sacrifices for GOD. They put Hena on the brides, so they sacrifice for their husbands. They put Hena on their sons while sending them to the Army, so they sacrifice themselves for the Country/Nation/Faith/Flag etc....