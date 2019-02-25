Top 48 air forces in 2019 (based on aircraft quality and quantity)

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https://defence.pk/pdf/threads/top-43-air-forces-based-on-plane-quality-and-quantity.357783/
https://defence.pk/pdf/threads/22-top-airforces-based-on-plane-quality-and-quantity.162974/
Fleet numbers are from Flight International WAF 2019.
https://www.flightglobal.com/asset/26019/waf
Air/Ground points:
F-16C = 1/1
F-16A = 0.7/0.8
F-16AM = 1/0.8
F-16A OCU = 1/0.9
F-16 block 52+ aka F-16I = 1.1/1.2
F-16 block 60 = 1.3/1.2
F-15A = 1.2/0.5
F-15C = 1.3/0.5
F-15E = 1.4/1.5
F-15S = 1.3/1.4
F-15SG = 1.5/1.5
F-18A = 1/1.1
F-18C = 1.05/1.15
F-18F = 1.3/1.3
F-2 = 1.3/1.2
F-16AM = 1/08
F-22 = 3/1
F-35A = 2.5/2.5
F-35B = 2.3/2.2
Mirage 2000 = 1/1
Typhoon (MESA radar) = 1.4/1.1
Rafale (PESA radar) = 1.3/1.2
Tornado IDS = 0.5/1.2
Tornado ADV = 1/0.6
F-4 = 0.3/0.6
F-4 Terminator = 0.6/1
Su-27 = 1.2/0.4
Su-27SM = 1.3/0.8
Su-35 = 1.4/1.2
MiG-29 = 0.9/0.5
MiG-29SMT = 1/1
Su-30MKI = 1.3/1.2
Su-30MKK = 1.2/1.2
MiG-21 aka J7 = 0.25/0.35
MiG-27 = 0.2/0.7
JF-17 = 0.9/0.8
AMX = 0.2/0.5
Mirage F.1 = 0.7/0.8
Mirage 3/5 = 0.25/0.35
Jaguar = 0.2/0.6
F-5 = 0.25/0.35
J-20 = 2.7/1
J-10 = 1/1
J-8 = 0.6/0.4
JH-7 = 0.5/1.1
Q-5 = 0.1/0.4
H-6 = 0/2
T-22M3 = 0/3
Tu-95 = 0/6
Tu-160 = 0/8
B-1B = 0/9
B-2A = 0/10
B-52H = 0/6.5
E-3, Phalcon, KJ-2000, Boeing 737 = 8/2
Saab, KJ-200 = 6/1.5
E-2C, ZDK-03 = 4/1
jet, A400 tankers = 2/6
KC-130, H-6 tankers = 1/4
=========================================================
Fleet numbers:
Australia
54 F-18A
24 F-18F
6 Boeing 737 AEW&C
6 A-330 tanker
Algeria
13 MiG-25
32 MiG-29
23 Su-24
58 Su-30MKA
3 Il-78MT
Belarus
39 MiG-29
68 Su-25
Belgium
52 F-16AM
Brazil
47 F-5E
55 AMX
5 Erieye
2 KC-130H
China
235 J-10
10 J-20
99 Su-30MKK
223 Su-27 and J-11
24 Su-35
96 J-8
388 J-7 (MiG-21)
70 JH-7
118 Q-5
120 H-6 (Tu-16)
5 KJ-2000
16 KJ-200
8 IL-78 tanker
10 H-6 tanker
Chile
46 F-16A
11 F-5E
1 797 AEW
2 KC-130 tanker
6 KC-135 tanker
Canada
77 F-18A
2 A-310 tanker
4 KC-130
Denmark
44 F-16AM
Egypt
50 F-16A
168 F-16C
19 Mirage 2000
13 Alpha Jet
54 MiG-21 & J-7
75 Mirage V
7 E-2C
17 Rafale
15 MiG-29M
Finland
62 F-18C/D
1 C285 AEW
France
101 Rafale
137 Mirage 2000
4 E-3
14 KC-135
1 A330 tanker
2 A400 tanker
Germany
122 Typhoon
62 Tornado IDS
28 Tornado ECR
4 A310 tanker
2 A400 tanker
Greece
93 F-16C/D
60 F-16C block 52+
42 Mirage 2000
33 F-4E Icarus
4 Erieye
India
229 Su-30MKI
61 Mirage 2000
66 MiG-29
44 MiG-27ML
134 MiG-21Bis
160 Jaguar
3 Phalcon AEW
7 IL-78MKI
10 Tejas
Iran
24 F-14
20 MiG-29
9 Mirage F1
17 F-7
88 F-4E
47 F-5
23 Su-24
7 Boeing 707 tanker
Iraq
26 F-16IQ
25 Su-25
10 L-159
Israel
12 F-35A
25 F-15I
41 F-15 C/D
17 F-15 A/B
99 F-16I
124 F-16C/D
2 G550 AEW
9 KC-707 tankers
4 KC-130 tankers
Italy
88 Typhoon
61 Tornado IDS
14 Tornado ECR
40 AMX
4 KC-767 tankers
4 KC-130 tankers
6 F-35
2 G550 AEW
Japan
87 F-2
200 F-15C/D
72 F-4E
4 E-767 AEW
13 E-2C AEW
4 KC-767
1 KC-130
9 F-35
Jordan
44 F-16A MLU
Kazakhstan
20 Su-27
25 MiG-29
29 MiG-31
12 MiG-27
3 MiG-23
13 Su-24
14 Su-25
South Korea
59 F-15K
123 F-16C/D
44 F-16C block 52+
60 FA-50
71 F-4E
158 F-5E
4 Boeing 737 AEW
North Korea
35 Mig-29
56 Mig-23
26 MiG-21
120 F-7
97 F-6
106 F-5
80 H-5
34 Su-25
18 Su-7
Malaysia
18 Su-30MKM
13 MiG-29
8 F-18D
13 Hawk 208
4 KC-130 tanker
Netherlands
68 F-16A OCU
2 KDC-10
Norway
55 F-16AM
9 F-35
Oman
12 Typhoon
23 F-16C
10 Hawk 203
Pakistan
98 JF-17
13 F-16ADF
45 F-16A/B OCU
18 F-16C block 52+
69 Mirage III
90 Mirage V
136 F-7
4 Erieye AEW
4 ZDK-03 AEW
3 Il-76 tanker
Peru
19 MiG-29
9 Mirage 2000
18 Su-25
24 A-37
Poland
48 F-16C block 52+
31 MiG-29
32 Su-22
Russia
60 MiG-31
109 MiG-31BM
65 Su-27
68 Su-27SM
126 Su-30
75 MiG-29
50 MiG-29SMT
110 Su-24
112 Su-34
195 Su-25
59 Tu-22M3
62 Tu-95
16 Tu-160
10 A-50 AEW
19 Il-78 tanker
78 Su-35
Saudi Arabia
72 Typhoon
78 F-15C/D
70 F-15S
24 F-15SA
81 Tornado IDS
2 Saab 2000 AEW
5 E-3 AEW
7 707 tanker
6 A330 tanker
9 KC-130 tanker
Singapore
40 F-15SG
40 F-16C
20 F-16C block 52+
1 A330 tanker
4 G550 AEW
4 KC-135 tanker
5 KC-130 tanker
Sweden
95 Gripen
2 Saab 340 AEW
1 KC-130 tanker
Switzerland
30 F/A-18C
36 F-5E
Spain
64 Typhoon
72 F-18A
1 A400 tanker
5 KC-130 tanker
Syria
20 MiG-29
2 MiG-25
87 MiG-23
51 MiG-21
40 Su-22
20 Su-24
Taiwan
55 Mirage 2000
140 F-16AM
128 F-CK-1
25 F-5E
6 E-2C
Thailand
11 JAS 39
14 F-16ADF
39 F-16A OCU
34 F-5
18 Alpha Jet
2 Saab 340 AEW
Turkey
211 F-16 C/D
34 F-16 block 50+
49 F-4 Terminator 2020
4 Boeing 737 AEW
7 KC-135 tanker
UAE
77 F-16E
57 Mirage 2000
2 Saab 340
3 A-330 tanker
UK
117 Typhoon
21 Tornado GR4
6 E-3 AEW
9 A330 tanker
12 F-35B
USA
287 A-10
30 AC-130J/U
59 B-1B
19 B-2A
74 B-52H
239 F-15C
219 F-15E
940 F-16C
178 F-22
31 E-3
398 KC-135
59 KDC-10
65 MC-130
46 F-35A
Ukraine
21 MiG-29
24 Su-27
12 Su-24
13 Su-25
Uzbekistan
30 Su-27
39 MiG-29
20 Su-25
Vietnam
35 Su-30
11 Su-27
35 Su-22
Venezuela
23 Su-30MK
16 F-16A
1 707 tanker
================================================
Final points:
1) USA - 13217
2) Russia - 3596
3) China - 3233
4) India - 1677
5) Saudi Arabia - 1390
6) Japan - 1340
7) Israel - 1298
8) South Korea - 1190
9) Turkey - 1051
10) France - 1037
11) Taiwan - 979
12) Pakistan - 872
13) Egypt - 862
14) UK - 782
15) Germany - 735
16) Greece - 726
17) Italy - 698
18) UAE - 521
19) Singapore - 520
20) Spain - 513
21) Australia - 429
22) North Korea - 378
23) Algeria - 374
24) Iran - 366
25) Sweden - 309
26) Canada - 283
27) Syria - 279
28) Poland - 251
29) Thailand - 247
30) Norway - 227
31) Kazakhstan - 223
32) Netherlands - 217
33) Finland - 215
34) Uzbekistan 192
35) Chile -189
36) Vietnam - 185
37) Brazil - 169
38) Malaysia - 155
39) Belarus - 151
40) Belgium - 146
41) Ukraine - 142
42) Switzerland 141
43) Jordan - 128
44) Venezuela - 128
45) Denmark -128
46) Oman - 121
47) Iraq - 97
48) Peru - 92
https://defence.pk/pdf/threads/top-43-air-forces-based-on-plane-quality-and-quantity.357783/
https://defence.pk/pdf/threads/22-top-airforces-based-on-plane-quality-and-quantity.162974/
Fleet numbers are from Flight International WAF 2019.
https://www.flightglobal.com/asset/26019/waf
Air/Ground points:
F-16C = 1/1
F-16A = 0.7/0.8
F-16AM = 1/0.8
F-16A OCU = 1/0.9
F-16 block 52+ aka F-16I = 1.1/1.2
F-16 block 60 = 1.3/1.2
F-15A = 1.2/0.5
F-15C = 1.3/0.5
F-15E = 1.4/1.5
F-15S = 1.3/1.4
F-15SG = 1.5/1.5
F-18A = 1/1.1
F-18C = 1.05/1.15
F-18F = 1.3/1.3
F-2 = 1.3/1.2
F-16AM = 1/08
F-22 = 3/1
F-35A = 2.5/2.5
F-35B = 2.3/2.2
Mirage 2000 = 1/1
Typhoon (MESA radar) = 1.4/1.1
Rafale (PESA radar) = 1.3/1.2
Tornado IDS = 0.5/1.2
Tornado ADV = 1/0.6
F-4 = 0.3/0.6
F-4 Terminator = 0.6/1
Su-27 = 1.2/0.4
Su-27SM = 1.3/0.8
Su-35 = 1.4/1.2
MiG-29 = 0.9/0.5
MiG-29SMT = 1/1
Su-30MKI = 1.3/1.2
Su-30MKK = 1.2/1.2
MiG-21 aka J7 = 0.25/0.35
MiG-27 = 0.2/0.7
JF-17 = 0.9/0.8
AMX = 0.2/0.5
Mirage F.1 = 0.7/0.8
Mirage 3/5 = 0.25/0.35
Jaguar = 0.2/0.6
F-5 = 0.25/0.35
J-20 = 2.7/1
J-10 = 1/1
J-8 = 0.6/0.4
JH-7 = 0.5/1.1
Q-5 = 0.1/0.4
H-6 = 0/2
T-22M3 = 0/3
Tu-95 = 0/6
Tu-160 = 0/8
B-1B = 0/9
B-2A = 0/10
B-52H = 0/6.5
E-3, Phalcon, KJ-2000, Boeing 737 = 8/2
Saab, KJ-200 = 6/1.5
E-2C, ZDK-03 = 4/1
jet, A400 tankers = 2/6
KC-130, H-6 tankers = 1/4
=========================================================
Fleet numbers:
Australia
54 F-18A
24 F-18F
6 Boeing 737 AEW&C
6 A-330 tanker
Algeria
13 MiG-25
32 MiG-29
23 Su-24
58 Su-30MKA
3 Il-78MT
Belarus
39 MiG-29
68 Su-25
Belgium
52 F-16AM
Brazil
47 F-5E
55 AMX
5 Erieye
2 KC-130H
China
235 J-10
10 J-20
99 Su-30MKK
223 Su-27 and J-11
24 Su-35
96 J-8
388 J-7 (MiG-21)
70 JH-7
118 Q-5
120 H-6 (Tu-16)
5 KJ-2000
16 KJ-200
8 IL-78 tanker
10 H-6 tanker
Chile
46 F-16A
11 F-5E
1 797 AEW
2 KC-130 tanker
6 KC-135 tanker
Canada
77 F-18A
2 A-310 tanker
4 KC-130
Denmark
44 F-16AM
Egypt
50 F-16A
168 F-16C
19 Mirage 2000
13 Alpha Jet
54 MiG-21 & J-7
75 Mirage V
7 E-2C
17 Rafale
15 MiG-29M
Finland
62 F-18C/D
1 C285 AEW
France
101 Rafale
137 Mirage 2000
4 E-3
14 KC-135
1 A330 tanker
2 A400 tanker
Germany
122 Typhoon
62 Tornado IDS
28 Tornado ECR
4 A310 tanker
2 A400 tanker
Greece
93 F-16C/D
60 F-16C block 52+
42 Mirage 2000
33 F-4E Icarus
4 Erieye
India
229 Su-30MKI
61 Mirage 2000
66 MiG-29
44 MiG-27ML
134 MiG-21Bis
160 Jaguar
3 Phalcon AEW
7 IL-78MKI
10 Tejas
Iran
24 F-14
20 MiG-29
9 Mirage F1
17 F-7
88 F-4E
47 F-5
23 Su-24
7 Boeing 707 tanker
Iraq
26 F-16IQ
25 Su-25
10 L-159
Israel
12 F-35A
25 F-15I
41 F-15 C/D
17 F-15 A/B
99 F-16I
124 F-16C/D
2 G550 AEW
9 KC-707 tankers
4 KC-130 tankers
Italy
88 Typhoon
61 Tornado IDS
14 Tornado ECR
40 AMX
4 KC-767 tankers
4 KC-130 tankers
6 F-35
2 G550 AEW
Japan
87 F-2
200 F-15C/D
72 F-4E
4 E-767 AEW
13 E-2C AEW
4 KC-767
1 KC-130
9 F-35
Jordan
44 F-16A MLU
Kazakhstan
20 Su-27
25 MiG-29
29 MiG-31
12 MiG-27
3 MiG-23
13 Su-24
14 Su-25
South Korea
59 F-15K
123 F-16C/D
44 F-16C block 52+
60 FA-50
71 F-4E
158 F-5E
4 Boeing 737 AEW
North Korea
35 Mig-29
56 Mig-23
26 MiG-21
120 F-7
97 F-6
106 F-5
80 H-5
34 Su-25
18 Su-7
Malaysia
18 Su-30MKM
13 MiG-29
8 F-18D
13 Hawk 208
4 KC-130 tanker
Netherlands
68 F-16A OCU
2 KDC-10
Norway
55 F-16AM
9 F-35
Oman
12 Typhoon
23 F-16C
10 Hawk 203
Pakistan
98 JF-17
13 F-16ADF
45 F-16A/B OCU
18 F-16C block 52+
69 Mirage III
90 Mirage V
136 F-7
4 Erieye AEW
4 ZDK-03 AEW
3 Il-76 tanker
Peru
19 MiG-29
9 Mirage 2000
18 Su-25
24 A-37
Poland
48 F-16C block 52+
31 MiG-29
32 Su-22
Russia
60 MiG-31
109 MiG-31BM
65 Su-27
68 Su-27SM
126 Su-30
75 MiG-29
50 MiG-29SMT
110 Su-24
112 Su-34
195 Su-25
59 Tu-22M3
62 Tu-95
16 Tu-160
10 A-50 AEW
19 Il-78 tanker
78 Su-35
Saudi Arabia
72 Typhoon
78 F-15C/D
70 F-15S
24 F-15SA
81 Tornado IDS
2 Saab 2000 AEW
5 E-3 AEW
7 707 tanker
6 A330 tanker
9 KC-130 tanker
Singapore
40 F-15SG
40 F-16C
20 F-16C block 52+
1 A330 tanker
4 G550 AEW
4 KC-135 tanker
5 KC-130 tanker
Sweden
95 Gripen
2 Saab 340 AEW
1 KC-130 tanker
Switzerland
30 F/A-18C
36 F-5E
Spain
64 Typhoon
72 F-18A
1 A400 tanker
5 KC-130 tanker
Syria
20 MiG-29
2 MiG-25
87 MiG-23
51 MiG-21
40 Su-22
20 Su-24
Taiwan
55 Mirage 2000
140 F-16AM
128 F-CK-1
25 F-5E
6 E-2C
Thailand
11 JAS 39
14 F-16ADF
39 F-16A OCU
34 F-5
18 Alpha Jet
2 Saab 340 AEW
Turkey
211 F-16 C/D
34 F-16 block 50+
49 F-4 Terminator 2020
4 Boeing 737 AEW
7 KC-135 tanker
UAE
77 F-16E
57 Mirage 2000
2 Saab 340
3 A-330 tanker
UK
117 Typhoon
21 Tornado GR4
6 E-3 AEW
9 A330 tanker
12 F-35B
USA
287 A-10
30 AC-130J/U
59 B-1B
19 B-2A
74 B-52H
239 F-15C
219 F-15E
940 F-16C
178 F-22
31 E-3
398 KC-135
59 KDC-10
65 MC-130
46 F-35A
Ukraine
21 MiG-29
24 Su-27
12 Su-24
13 Su-25
Uzbekistan
30 Su-27
39 MiG-29
20 Su-25
Vietnam
35 Su-30
11 Su-27
35 Su-22
Venezuela
23 Su-30MK
16 F-16A
1 707 tanker
================================================
Final points:
1) USA - 13217
2) Russia - 3596
3) China - 3233
4) India - 1677
5) Saudi Arabia - 1390
6) Japan - 1340
7) Israel - 1298
8) South Korea - 1190
9) Turkey - 1051
10) France - 1037
11) Taiwan - 979
12) Pakistan - 872
13) Egypt - 862
14) UK - 782
15) Germany - 735
16) Greece - 726
17) Italy - 698
18) UAE - 521
19) Singapore - 520
20) Spain - 513
21) Australia - 429
22) North Korea - 378
23) Algeria - 374
24) Iran - 366
25) Sweden - 309
26) Canada - 283
27) Syria - 279
28) Poland - 251
29) Thailand - 247
30) Norway - 227
31) Kazakhstan - 223
32) Netherlands - 217
33) Finland - 215
34) Uzbekistan 192
35) Chile -189
36) Vietnam - 185
37) Brazil - 169
38) Malaysia - 155
39) Belarus - 151
40) Belgium - 146
41) Ukraine - 142
42) Switzerland 141
43) Jordan - 128
44) Venezuela - 128
45) Denmark -128
46) Oman - 121
47) Iraq - 97
48) Peru - 92