What's new

Top 48 air forces in 2019 (based on aircraft quality and quantity)

500

500

BANNED
Aug 18, 2010
16,678
38
18,014
Country
Israel
Location
Israel
The update of my previous threads:
https://defence.pk/pdf/threads/top-43-air-forces-based-on-plane-quality-and-quantity.357783/
https://defence.pk/pdf/threads/22-top-airforces-based-on-plane-quality-and-quantity.162974/

Fleet numbers are from Flight International WAF 2019.

Captur43534e.JPG


https://www.flightglobal.com/asset/26019/waf

Air/Ground points:

F-16C = 1/1
F-16A = 0.7/0.8
F-16AM = 1/0.8
F-16A OCU = 1/0.9
F-16 block 52+ aka F-16I = 1.1/1.2
F-16 block 60 = 1.3/1.2
F-15A = 1.2/0.5
F-15C = 1.3/0.5
F-15E = 1.4/1.5
F-15S = 1.3/1.4
F-15SG = 1.5/1.5
F-18A = 1/1.1
F-18C = 1.05/1.15
F-18F = 1.3/1.3
F-2 = 1.3/1.2
F-16AM = 1/08
F-22 = 3/1
F-35A = 2.5/2.5
F-35B = 2.3/2.2
Mirage 2000 = 1/1
Typhoon (MESA radar) = 1.4/1.1
Rafale (PESA radar) = 1.3/1.2
Tornado IDS = 0.5/1.2
Tornado ADV = 1/0.6
F-4 = 0.3/0.6
F-4 Terminator = 0.6/1
Su-27 = 1.2/0.4
Su-27SM = 1.3/0.8
Su-35 = 1.4/1.2
MiG-29 = 0.9/0.5
MiG-29SMT = 1/1
Su-30MKI = 1.3/1.2
Su-30MKK = 1.2/1.2
MiG-21 aka J7 = 0.25/0.35
MiG-27 = 0.2/0.7
JF-17 = 0.9/0.8
AMX = 0.2/0.5
Mirage F.1 = 0.7/0.8
Mirage 3/5 = 0.25/0.35
Jaguar = 0.2/0.6
F-5 = 0.25/0.35
J-20 = 2.7/1
J-10 = 1/1
J-8 = 0.6/0.4
JH-7 = 0.5/1.1
Q-5 = 0.1/0.4
H-6 = 0/2

T-22M3 = 0/3
Tu-95 = 0/6
Tu-160 = 0/8
B-1B = 0/9
B-2A = 0/10
B-52H = 0/6.5

E-3, Phalcon, KJ-2000, Boeing 737 = 8/2
Saab, KJ-200 = 6/1.5
E-2C, ZDK-03 = 4/1

jet, A400 tankers = 2/6
KC-130, H-6 tankers = 1/4

=========================================================

Fleet numbers:

Australia

54 F-18A
24 F-18F
6 Boeing 737 AEW&C
6 A-330 tanker
Algeria

13 MiG-25
32 MiG-29
23 Su-24
58 Su-30MKA
3 Il-78MT
Belarus
39 MiG-29
68 Su-25
Belgium

52 F-16AM
Brazil

47 F-5E
55 AMX
5 Erieye
2 KC-130H

China

235 J-10
10 J-20
99 Su-30MKK
223 Su-27 and J-11
24 Su-35
96 J-8
388 J-7 (MiG-21)
70 JH-7
118 Q-5
120 H-6 (Tu-16)
5 KJ-2000
16 KJ-200
8 IL-78 tanker
10 H-6 tanker
Chile

46 F-16A
11 F-5E
1 797 AEW
2 KC-130 tanker
6 KC-135 tanker

Canada

77 F-18A
2 A-310 tanker
4 KC-130
Denmark

44 F-16AM

Egypt

50 F-16A
168 F-16C
19 Mirage 2000
13 Alpha Jet
54 MiG-21 & J-7
75 Mirage V
7 E-2C
17 Rafale
15 MiG-29M
Finland

62 F-18C/D
1 C285 AEW

France
101 Rafale
137 Mirage 2000
4 E-3
14 KC-135
1 A330 tanker
2 A400 tanker
Germany

122 Typhoon
62 Tornado IDS
28 Tornado ECR
4 A310 tanker
2 A400 tanker

Greece

93 F-16C/D
60 F-16C block 52+
42 Mirage 2000
33 F-4E Icarus
4 Erieye
India
229 Su-30MKI
61 Mirage 2000
66 MiG-29
44 MiG-27ML
134 MiG-21Bis
160 Jaguar
3 Phalcon AEW
7 IL-78MKI
10 Tejas

Iran

24 F-14
20 MiG-29
9 Mirage F1
17 F-7
88 F-4E
47 F-5
23 Su-24
7 Boeing 707 tanker

Iraq

26 F-16IQ
25 Su-25
10 L-159

Israel

12 F-35A
25 F-15I
41 F-15 C/D
17 F-15 A/B
99 F-16I
124 F-16C/D
2 G550 AEW
9 KC-707 tankers
4 KC-130 tankers

Italy

88 Typhoon
61 Tornado IDS
14 Tornado ECR
40 AMX
4 KC-767 tankers
4 KC-130 tankers
6 F-35
2 G550 AEW
Japan
87 F-2
200 F-15C/D
72 F-4E
4 E-767 AEW
13 E-2C AEW
4 KC-767
1 KC-130
9 F-35

Jordan

44 F-16A MLU
Kazakhstan
20 Su-27
25 MiG-29
29 MiG-31
12 MiG-27
3 MiG-23
13 Su-24
14 Su-25

South Korea

59 F-15K
123 F-16C/D
44 F-16C block 52+
60 FA-50
71 F-4E
158 F-5E
4 Boeing 737 AEW

North Korea
35 Mig-29
56 Mig-23
26 MiG-21
120 F-7
97 F-6
106 F-5
80 H-5
34 Su-25
18 Su-7

Malaysia
18 Su-30MKM
13 MiG-29
8 F-18D
13 Hawk 208
4 KC-130 tanker

Netherlands

68 F-16A OCU
2 KDC-10

Norway

55 F-16AM
9 F-35

Oman

12 Typhoon
23 F-16C
10 Hawk 203

Pakistan

98 JF-17
13 F-16ADF
45 F-16A/B OCU
18 F-16C block 52+
69 Mirage III
90 Mirage V
136 F-7
4 Erieye AEW
4 ZDK-03 AEW
3 Il-76 tanker

Peru

19 MiG-29
9 Mirage 2000
18 Su-25
24 A-37
Poland

48 F-16C block 52+
31 MiG-29
32 Su-22

Russia

60 MiG-31
109 MiG-31BM
65 Su-27
68 Su-27SM
126 Su-30
75 MiG-29
50 MiG-29SMT
110 Su-24
112 Su-34
195 Su-25
59 Tu-22M3
62 Tu-95
16 Tu-160
10 A-50 AEW
19 Il-78 tanker
78 Su-35

Saudi Arabia

72 Typhoon
78 F-15C/D
70 F-15S
24 F-15SA
81 Tornado IDS
2 Saab 2000 AEW
5 E-3 AEW
7 707 tanker
6 A330 tanker
9 KC-130 tanker

Singapore

40 F-15SG
40 F-16C
20 F-16C block 52+
1 A330 tanker
4 G550 AEW
4 KC-135 tanker
5 KC-130 tanker

Sweden

95 Gripen
2 Saab 340 AEW
1 KC-130 tanker

Switzerland

30 F/A-18C
36 F-5E
Spain

64 Typhoon
72 F-18A
1 A400 tanker
5 KC-130 tanker

Syria

20 MiG-29
2 MiG-25
87 MiG-23
51 MiG-21
40 Su-22
20 Su-24

Taiwan

55 Mirage 2000
140 F-16AM
128 F-CK-1
25 F-5E
6 E-2C

Thailand

11 JAS 39
14 F-16ADF
39 F-16A OCU
34 F-5
18 Alpha Jet
2 Saab 340 AEW

Turkey

211 F-16 C/D
34 F-16 block 50+
49 F-4 Terminator 2020
4 Boeing 737 AEW
7 KC-135 tanker

UAE

77 F-16E
57 Mirage 2000
2 Saab 340
3 A-330 tanker

UK

117 Typhoon
21 Tornado GR4
6 E-3 AEW
9 A330 tanker
12 F-35B

USA

287 A-10
30 AC-130J/U
59 B-1B
19 B-2A
74 B-52H
239 F-15C
219 F-15E
940 F-16C
178 F-22
31 E-3
398 KC-135
59 KDC-10
65 MC-130
46 F-35A

Ukraine

21 MiG-29
24 Su-27
12 Su-24
13 Su-25

Uzbekistan

30 Su-27
39 MiG-29
20 Su-25

Vietnam
35 Su-30
11 Su-27
35 Su-22

Venezuela

23 Su-30MK
16 F-16A
1 707 tanker


================================================

Final points:

1) USA - 13217
2) Russia - 3596
3) China - 3233
4) India - 1677
5) Saudi Arabia - 1390
6) Japan - 1340
7) Israel - 1298
8) South Korea - 1190
9) Turkey - 1051
10) France - 1037

11) Taiwan - 979
12) Pakistan - 872
13) Egypt - 862
14) UK - 782
15) Germany - 735
16) Greece - 726
17) Italy - 698
18) UAE - 521
19) Singapore - 520
20) Spain - 513

21) Australia - 429
22) North Korea - 378
23) Algeria - 374
24) Iran - 366
25) Sweden - 309
26) Canada - 283
27) Syria - 279
28) Poland - 251
29) Thailand - 247
30) Norway - 227

31) Kazakhstan - 223
32) Netherlands - 217
33) Finland - 215
34) Uzbekistan 192
35) Chile -189
36) Vietnam - 185
37) Brazil - 169
38) Malaysia - 155
39) Belarus - 151
40) Belgium - 146

41) Ukraine - 142
42) Switzerland 141
43) Jordan - 128
44) Venezuela - 128
45) Denmark -128
46) Oman - 121
47) Iraq - 97
48) Peru - 92
 
Hakikat ve Hikmet

Hakikat ve Hikmet

ELITE MEMBER
Nov 14, 2015
14,772
19
39,195
Country
United States
Location
United States
What's about the points for the following mindsets:

We are born at our homes, and we die at the battle fields...

Our mothers put Hena on three occasions. They put Hena on the lambs, so that they become sacrifices for GOD. They put Hena on the brides, so they sacrifice for their husbands. They put Hena on their sons while sending them to the Army, so they sacrifice themselves for the Country/Nation/Faith/Flag etc....
 
MMM-E

MMM-E

ELITE MEMBER
Jul 6, 2017
9,374
-40
8,755
Country
Turkey
Location
Germany
Turkish Airforce spent $3,9 billion for CCIP modernization of 163 F-16C/D ( block52 standards )

AN/APG-68(V)9 Radar
Link-16 System
Self-Protection Electronic Warfare Suite (SPEWS II)
Joint Helmet Mounted Cueing Systems (JHMCS)
AN/AVS-9 Night Vision Goggles (NVG)
Modular Mission Computer
Advanced interrogator/transponder
Integrated precision navigation
LCD Color MFDs
Improved AVTR System
ASELPOD Targeting Pod

-- AGM-88 HARM Anti radiation Missile ( 150km )
-- AGM-84 SLAM-ER Cruise Missile ( 280 km )
-- SOM Cruise Missile ( 300 km )
-- AIM-9X Sidewinder Air to Air Missile ( 26 km )
-- AIM-120C7 Air to Air Missile ( 120 km )


Turkish F-16 pilots use JHMCS helmet displays targeting information on the helmet visor to allow pilots to lock-on and attack air-to-air (JHMCS+AIM-9X) .......
the systems gives flight crew members the ability to rapidly acquire and designate a target simply by looking at it

tub9utoh.jpg

fieeb6qt.jpg




29 F-16C/D block50+ Fighter Jets entered into service between 2011 and 2012
tmqz6xxm.jpg




and SPEWS-II is an advanced, internally mounted self protection system specifically designed for 57 of F-16C Block 50 Fighter Jets

Aselsan has started deliveries of 60 SPEWS-II to the Turkish Airforce

-- Radar Warning Receiver (RWR)
-- Electronic Countermeasures (ECM) Suite
-- Deceptive RF jamming
-- Intelligent control of chaff/ flare dispenser systems

l5ri4xv6.jpg




and Aselsan IFF Mod5/S long range (friend or foe) Identification System ( only 4 countries in NATO and 7 countries in the World )

-- Long range operability ( 250 nm / 463 km )
-- Lethal interrogation capability

Long Range IFF Mod 5/S interrogator

ndvh2jw6.jpg




4 Boeing E7T AEWC rules the sky
vnxhv9xh.jpg



the KEMENT National Tactical Data Link for Missiles ( Network Enabled Weapon Project )

KEMENT tactical data link terminals will be available in many applications and platforms that require electronic warfare protected , high speed tactical data communication from a long distance

It will add Midcourse guidance and two way communication capability for missiles

jbxkkldt.jpg

esdu6rps.jpg






and 100 F-35A to replace F-4 TERMINATOR fleet will make Turkish Airforce more stronger
pofpvast.jpg
 
Last edited:
Mithridates

Mithridates

SENIOR MEMBER
Feb 20, 2019
2,897
0
4,935
Country
Iran, Islamic Republic Of
Location
Iran, Islamic Republic Of
500 said:
F-15C = 1.3/0.5
Click to expand...
500 said:
MiG-27 = 0.2/0.7
Click to expand...
o_Oo_O
500 said:
F-22 = 3/1
Click to expand...
500 said:
JH-7 = 0.5/1.1
Click to expand...
right, jh-7 has the same ground attack capabilities that f-22 has.
500 said:
Mirage 2000 = 1/1
Click to expand...
500 said:
Typhoon (MESA radar) = 1.4/1.1
Click to expand...
500 said:
Rafale (PESA radar) = 1.3/1.2
Click to expand...
500 said:
Su-35 = 1.4/1.2
MiG-29 = 0.9/0.5
Click to expand...
there are many contradictions in the numbers the air2air capability of mig 29 is .9 while mirage 2000 has 1.1
euro typhoon obviously underestimated. its compareable to f-22, f-35 and su-35
also in first look i noticed that you didn't gave numbers for f-14 and su-24 and jas-39
if you manage to correct these mistakes, this thread would be a good reference to compare various countries capabilities.
 
500

500

BANNED
Aug 18, 2010
16,678
38
18,014
Country
Israel
Location
Israel
Mithridates said:
right, jh-7 has the same ground attack capabilities that f-22 has.
Click to expand...
Thanks to stealth F-22 can penetrate where JH-7 can't. Actually I've underestimated F-22 ground attack capabilities.

Mithridates said:
there are many contradictions in the numbers the air2air capability of mig 29 is .9 while mirage 2000 has 1.1
Click to expand...
Basic MiG-29 uses only semi active missiles.

Mithridates said:
euro typhoon obviously underestimated. its compareable to f-22, f-35
Click to expand...
No, stealth has clear advantage over non stealth.
 
Joe Shearer

Joe Shearer

PROFESSIONAL
Apr 19, 2009
26,747
162
43,949
Country
India
Location
India
Hakikat ve Hikmet said:
What's about the points for the following mindsets:

We are born at our homes, and we die at the battle fields...

Our mothers put Hena on three occasions. They put Hena on the lambs, so that they become sacrifices for GOD. They put Hena on the brides, so they sacrifice for their husbands. They put Hena on their sons while sending them to the Army, so they sacrifice themselves for the Country/Nation/Faith/Flag etc....
Click to expand...

No points.

It doesn't seem to have made any difference. Anywhere.

Except perhaps in the minds of renegade Bangladeshis who are so ashamed of their identity that they pretend to be something else.
 
Mithridates

Mithridates

SENIOR MEMBER
Feb 20, 2019
2,897
0
4,935
Country
Iran, Islamic Republic Of
Location
Iran, Islamic Republic Of
500 said:
Thanks to stealth F-22 can penetrate where JH-7 can't. Actually I've underestimated F-22 ground attack capabilities
Click to expand...
a dedicated bomber should have capabilities like SEAD, firing cruise missiles, monitoring enemy ground units with it's pod and other capabilities. f-22 have not them.
500 said:
Basic MiG-29 uses only semi active missiles
Click to expand...
basic mig 29 has the radar range equal to 150 KM the M-2000 has 120 KM.
500 said:
No, stealth has clear advantage over non stealth.
Click to expand...
not necessarily, typhoon can detect an f-35 from 90 km away with it's IRST. typhoon is par with f-35 in many features also don't forget that it has a reduced RCS number of .5 square meter which is awesome for a not stealth fighter.
well as i said before this thread could be a good source in the sake of reviewing different countries capabilities IF the author doese take a realistic approach and don't take any side.
 
Philip the Arab

Philip the Arab

SENIOR MEMBER
Oct 26, 2018
7,325
6
7,180
Country
Jordan
Location
United States
MMM-E said:
Turkish Airforce spent $3,9 billion for CCIP modernization of 163 F-16C/D ( block52 standards )

AN/APG-68(V)9 Radar
Link-16 System
Self-Protection Electronic Warfare Suite (SPEWS II)
Joint Helmet Mounted Cueing Systems (JHMCS)
AN/AVS-9 Night Vision Goggles (NVG)
Modular Mission Computer
Advanced interrogator/transponder
Integrated precision navigation
LCD Color MFDs
Improved AVTR System
ASELPOD Targeting Pod

-- AGM-88 HARM Anti radiation Missile ( 150km )
-- AGM-84 SLAM-ER Cruise Missile ( 280 km )
-- SOM Cruise Missile ( 300 km )
-- AIM-9X Sidewinder Air to Air Missile ( 26 km )
-- AIM-120C7 Air to Air Missile ( 120 km )


Turkish F-16 pilots use JHMCS helmet displays targeting information on the helmet visor to allow pilots to lock-on and attack air-to-air (JHMCS+AIM-9X) .......
the systems gives flight crew members the ability to rapidly acquire and designate a target simply by looking at it

tub9utoh.jpg

fieeb6qt.jpg




29 F-16C/D block50+ Fighter Jets entered into service between 2011 and 2012
tmqz6xxm.jpg




and SPEWS-II is an advanced, internally mounted self protection system specifically designed for 57 of F-16C Block 50 Fighter Jets

Aselsan has started deliveries of 60 SPEWS-II to the Turkish Airforce

-- Radar Warning Receiver (RWR)
-- Electronic Countermeasures (ECM) Suite
-- Deceptive RF jamming
-- Intelligent control of chaff/ flare dispenser systems

l5ri4xv6.jpg




and Aselsan IFF Mod5/S long range (friend or foe) Identification System ( only 4 countries in NATO and 7 countries in the World )

-- Long range operability ( 250 nm / 463 km )
-- Lethal interrogation capability

Long Range IFF Mod 5/S interrogator

ndvh2jw6.jpg




4 Boeing E7T AEWC rules the sky
vnxhv9xh.jpg



the KEMENT National Tactical Data Link for Missiles ( Network Enabled Weapon Project )

KEMENT tactical data link terminals will be available in many applications and platforms that require electronic warfare protected , high speed tactical data communication from a long distance

It will add Midcourse guidance and two way communication capability for missiles

jbxkkldt.jpg

esdu6rps.jpg






and 100 F-35A to replace F-4 TERMINATOR fleet will make Turkish Airforce more stronger
pofpvast.jpg
Click to expand...
They should replace the F-16s ASAP as many other European countries are doing right now since they are becoming obsolete.
 
500

500

BANNED
Aug 18, 2010
16,678
38
18,014
Country
Israel
Location
Israel
Mithridates said:
a dedicated bomber should have capabilities like SEAD, firing cruise missiles, monitoring enemy ground units with it's pod and other capabilities. f-22 have not them.
Click to expand...
Thanks to stealth F-22 can penetrate behind enemy lines and drop cheap SDB and JDAM bombs, something that other planes can't.

basic mig 29 has the radar range equal to 150 KM the M-2000 has 120 KM.
Click to expand...
No idea where from u take that range. Anyhow semi active R-27 missile on basic MiG-29 have poor effectiveness.

not necessarily, typhoon can detect an f-35 from 90 km away with it's IRST. typhoon is par with f-35 in many features also don't forget that it has a reduced RCS number of .5 square meter which is awesome for a not stealth fighter.
Click to expand...
1) IRST cant see from 90 km and it cant use missiles.
2) With external weapons Typhoon will have much higher RCS than 0.5.
 
Oublious

Oublious

SENIOR MEMBER
Jun 23, 2012
7,033
-3
8,178
Country
Turkey
Location
Netherlands
Phillip the Arab said:
They should replace the F-16s ASAP as many other European countries are doing right now since they are becoming obsolete.
Click to expand...


F16 are good why should we replace them ASAP? We will upgrade them with Turkish AESA radar and mission computer, they are perfect fighters only most of the users don't understand what F16 is capable. Untill our Fighter project is finished we will use it with F35.
 

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