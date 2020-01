Wth is wrong with people !!!



Har bekar ghair zaruri/attention seeking banday ko highlight karke garam mauzoo bana dete hain.



Bohat farigh awam hai hamari, bilkul bemaqsad. Is liye tarakki nai karti !!!



Ye hareem shah ka drama laga hoa hai ajkal, kon hai ye harem shah ? 1 tiktok star. WTF IS TIKTOK ? Hijron ka adda !!!



Jahan kachra harkatein karke aada taka kamate hain. Aur jo ecommerce potential hai jisse 16-17 saal ke bachay 2-4 lac mahina kamalete hain wo to kisi ko dekhne ki zehmat nai !!



Bas kachra, choti soch rakhni hai aur is mein hi phanse rehna hai !!!

