Top 20 | The world's most punctual airlines

airBaltic - 90.01% OTP Hong Kong Airlines - 88.83% Hawaiian Airlines - 87.24% Copa Airlines - 86.39% Qantas Airways - 86.18% Japan Airlines - 85.27% Vueling Airlines - 85.25% Jetstar Asia - 85.08% Skymark Airlines - 85.00% Aer Lingus - 84.46% Transavia - 84.25% Azul - 84.14% Singapore Airlines - 84.07% All Nippon Airways - 83.81% Qatar Airways - 82.95% Delta Air Lines - 82.76% Alitalia - 82.40% Aegean Airlines - 82.38% Austrian Airlines - 82.15% Volaris - 82.13%

The least punctual airlines

Xiamen Airlines Company - 58.3% Philippines AirAsia Inc. - 58.0% Sunwing Airlines Inc. - 57.9% Cebu Pacific Air - 57.6% SATA International-Azores Airlines S.A. - 57.1% Indonesia AirAsia X - 56.8% LACSA-Lineas Aereas Costarricenses - 54.2% Shenzhen Airlines - 53.5% AVIOR Airlines - 53.1% Air Inuit - 44.6%

Which airports have the fewest delays?

The world's most punctual airports

"Mega"

Tokyo Haneda - 86.75% Madrid - 83.63% Atlanta - 82.38% Denver - 82.24% Dallas/Fort Worth - 81.36%

Major

Minneapolis St Paul - 85.72% Doha - 85.41% Moscow Sheremetyevo - 83.55% Detroit - 83.30% Phoenix - 83.22%

Large

Osaka - 88.45% Salt Lake City - 86.01% Sapporo - 84.73% Brasilia - 84.58% Rio de Janeiro - 84.25%

Medium

Birmingham - 89.52% Panama City - 88.26% Cologne Bonn - 86.66% Belo Horizonte - 84.96% Stuttgart - 84.71%

Don't airline exaggerate flight time to improve their on-time performance?