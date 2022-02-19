What's new

The Kemalist Terrorism in Turkey and the attacks on the Mosques

Dai Toruko

Dai Toruko

SENIOR MEMBER
Mar 14, 2017
2,060
-2
2,408
Country
Turkey
Location
Turkey
Attack on mosque in Bursa
www.sabah.com.tr

Bursa'da camiye çirkin saldırı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdikleri camide dini kitapları yırtıp yere atan ve ses tesisatını bozan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Üçevler Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da...
www.sabah.com.tr www.sabah.com.tr

Sledgehammer attack on Bursa Ulu Mosque
www.yenisafak.com

Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı: Korkulukları haç işaretine benziyor

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarının 'Haç' işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdı.
www.yenisafak.com www.yenisafak.com

Armed attack in front of the mosque in Bursa
www.bgazete.com.tr

Bursa'da cami önünde silahlı saldırı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde Balıkpazarı camii önünde Mustafa T. isimli kişi tüfekle bacağından yaralandı.
www.bgazete.com.tr www.bgazete.com.tr

Bomb attack near Bursa Ulu Mosque
www.ntv.com.tr

Bursa Ulu Cami yakınında bombalı saldırı

Bursa’da Ulu Camii yakınlarında dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama oldu. Bursa Valiliği, yaşanan patlamaya kadın canlı bombanın yol açtığı, intihar bombacısının kendisini patlattığını açıkladı. Patlamada canlı bomba öldü, 13 kişi de yaralandı.
www.ntv.com.tr www.ntv.com.tr

Paint attack in Denizli Mosque
www.haberturk.com

Denizli'de camiye çirkin saldırı!

Haberin detayları için tıklayınız
www.haberturk.com www.haberturk.com

The Kemalist attacked the imam and the congregation with a stick
www.yeniakit.com.tr

Camide imam ve cemaate saldırı! O anlar anbean kaydedildi - Yeni Akit

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Sultançiftliği Merkez Camii'nde alkollü bir şahıs, sopayla imam ve cemaate saldırdı. Cami cemaati saldırganı etkisiz hale getirirken olay güvenlik kamerasına yansıdı.
www.yeniakit.com.tr www.yeniakit.com.tr

Arson attack in the Faikpasa mosque
www.takvim.com.tr

Kadıköy'deki Faikpaşa Camii'ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yaktı

İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde Faikpaşa Camiii'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanı fark eden cemaat, alevler daha fazla büyümeden müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla...
www.takvim.com.tr

Attack on the mosque in Izmir: Material damage occurred in the historical mosque
www.yenisafak.com

İzmir’de camiye çirkin saldırı: Tarihi camide maddi hasar meydana geldi

1522’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen İzmir’in Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii, bir kişinin saldırısına uğradı. Caminin camları kırıldı, tabelaları söküldü.
www.yenisafak.com www.yenisafak.com

“Çav Bella” was played from the minarets of the mosque!
www.sabah.com.tr

İzmir’de camilere çirkin saldırı! Cami minarelerden “Çav Bella” dinletildi!

CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, minare korsanlığını müzik coşkusuyla kutladı ve dört cami minaresinden “Çav Bella”nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç...
www.sabah.com.tr www.sabah.com.tr

Attack on the mosque in Gaziantep
www.milliyet.com.tr

YAVUZELİ’NDE CAMİYE SALDIRI

.
www.milliyet.com.tr www.milliyet.com.tr
 
Wergeland

Wergeland

FULL MEMBER
Feb 4, 2022
119
0
106
Country
Norway
Location
Norway
Not a single notice in western newspaper.
How are you suppose to trust a media that is so biased and selective, and chapions human rights and so on.
 
jamahir

jamahir

ELITE MEMBER
Jul 9, 2014
23,978
15
21,085
Country
India
Location
India
LOL @Dai Toruko, you have a problem with Kemalists, even maybe without the alleged mosque attacks, I wonder about your response to Turkish Communists and other progressives.
 

Users Who Are Viewing This Thread (Total: 4, Members: 1, Guests: 3)

Similar threads

Aspen
Turkey and the Blue Homeland Doctrine
Replies
10
Views
1K
Aspen
Aspen
dBSPL
Turkey keeps breaking records in humanitarian aid and development assistance
Replies
4
Views
574
Deliorman
Deliorman
Sabtain Ahmed Dar
Prolonging War on Islam: Terrorism in Sri Lanka and the Global Zionist Project
2 3 4 5
Replies
69
Views
4K
ahmadnawaz22
ahmadnawaz22
Dai Toruko
THE SECOND DRONE AGE
Replies
0
Views
756
Dai Toruko
Dai Toruko
K
Daesh Attacks Turkish Base in Iraq, 4 Soldiers wounded
2 3 4
Replies
47
Views
4K
Hurshid Celebi
Hurshid Celebi

Latest posts

Pakistan Defence Latest Posts

Pakistan Affairs Latest Posts

Military Forum Latest Posts

Country Latest Posts

Top Bottom