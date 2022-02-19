The Kemalist Terrorism in Turkey and the attacks on the Mosques

Dai Toruko
SENIOR MEMBER
- Mar 14, 2017
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Attack on mosque in Bursa
Sledgehammer attack on Bursa Ulu Mosque
Armed attack in front of the mosque in Bursa
Bomb attack near Bursa Ulu Mosque
Paint attack in Denizli Mosque
The Kemalist attacked the imam and the congregation with a stick
Arson attack in the Faikpasa mosque
Attack on the mosque in Izmir: Material damage occurred in the historical mosque
“Çav Bella” was played from the minarets of the mosque!
Attack on the mosque in Gaziantep
Bursa'da camiye çirkin saldırı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde girdikleri camide dini kitapları yırtıp yere atan ve ses tesisatını bozan kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin yakalanması için polis ekiplerince çalışma başlatıldı. İnegöl ilçesindeki Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Üçevler Camii'ne giren kimliği belirsiz kişi ya da...
www.sabah.com.tr
Sledgehammer attack on Bursa Ulu Mosque
Bursa'da Ulu Cami'ye balyozlu saldırı: Korkulukları haç işaretine benziyor
Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Cami'nin pencere korkuluklarının 'Haç' işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdı.
www.yenisafak.com
Armed attack in front of the mosque in Bursa
Bursa'da cami önünde silahlı saldırı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Balıkpazarı camii önünde Mustafa T. isimli kişi tüfekle bacağından yaralandı.
www.bgazete.com.tr
Bomb attack near Bursa Ulu Mosque
Bursa Ulu Cami yakınında bombalı saldırı
Bursa’da Ulu Camii yakınlarında dün akşam saatlerinde şiddetli bir patlama oldu. Bursa Valiliği, yaşanan patlamaya kadın canlı bombanın yol açtığı, intihar bombacısının kendisini patlattığını açıkladı. Patlamada canlı bomba öldü, 13 kişi de yaralandı.
www.ntv.com.tr
Paint attack in Denizli Mosque
The Kemalist attacked the imam and the congregation with a stick
Camide imam ve cemaate saldırı! O anlar anbean kaydedildi - Yeni Akit
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde bulunan Sultançiftliği Merkez Camii'nde alkollü bir şahıs, sopayla imam ve cemaate saldırdı. Cami cemaati saldırganı etkisiz hale getirirken olay güvenlik kamerasına yansıdı.
www.yeniakit.com.tr
Arson attack in the Faikpasa mosque
Kadıköy'deki Faikpaşa Camii'ne alçak saldırı! Bez parçalarını tutuşturarak yaktı
İstanbul Kadıköy'de akşam saatlerinde Faikpaşa Camiii'ne gelen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki poşetten çıkardığı bez parçalarını tutuşturarak camiyi yakmaya çalıştı. Dumanı fark eden cemaat, alevler daha fazla büyümeden müdahale etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, polis olayla...
www.takvim.com.tr
Attack on the mosque in Izmir: Material damage occurred in the historical mosque
İzmir’de camiye çirkin saldırı: Tarihi camide maddi hasar meydana geldi
1522’de Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa edilen İzmir’in Seferihisar ilçesindeki tarihi Sığacık Camii, bir kişinin saldırısına uğradı. Caminin camları kırıldı, tabelaları söküldü.
www.yenisafak.com
“Çav Bella” was played from the minarets of the mosque!
İzmir’de camilere çirkin saldırı! Cami minarelerden “Çav Bella” dinletildi!
CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir, minare korsanlığını müzik coşkusuyla kutladı ve dört cami minaresinden “Çav Bella”nın şarkısının dinletilmesinin görüntülerini paylaştı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç...
www.sabah.com.tr
Attack on the mosque in Gaziantep