تحلیل های اعضای ستاد منتظران جو بایدن اینه که ترامپ میخواد برجام نابود بشه و ما نباید بگذاریم



مساله روحانی نیست و بالاتر روحانیه



If Trump gets elected the deal is over for a long time.



If Biden gets elected and really wants the deal, nobody can kill the deal.



Give Biden a damn good reason to like the deal.

.........

Click to expand...