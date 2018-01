More than 2 million vehicles left new-car lots last year, but there are few surprises on what topped the charts

15. Chevrolet Cruze: 27,520, +3%

14. Mazda3: 27,862, +1%

13. Hyundai Tucson: 30,467, +28%

12. Nissan Rogue: 43,418, +8%

11. Hyundai Elantra: 46,112, -6%

10. Dodge Grand Caravan: 46,933, -9%

9. Ford Escape: 47,880, +3%

8. Toyota Corolla: 50,332, +10%

7. Honda CR-V: 50,433, +13%

6. Toyota RAV4: 50,894, +4%

5. Chevrolet Silverado: 59,066, +32%

4. GMC Sierra: 61,883, +21%

3. Honda Civic: 69,030, +7%

2. Ram: 98,465, +11%

1. Ford F-Series: 155,290, +7%