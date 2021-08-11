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Tesla sells 33k China-made cars in July 2021, incl. 24k vehicles for exports and 9k domestic sales in China

GS Zhou

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Oct 10, 2015
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China
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China
According to the latest data released from CPCA (China passenger cars association), Tesla sells 33k China-made cars in July 2021, incl. 24k vehicles for exports and 9k domestic sales in China

3)出口：7月新能源车出口呈现爆发式增长，特斯拉中国出口24,347辆，上汽乘用车的新能源出口4,407辆，比亚迪781辆，奇瑞汽车120辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。

4)车企：7月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪50,387辆、特斯拉中国32,968辆、上汽通用五菱27,347辆、上汽乘用车13,454辆、广汽埃安10,506辆。

 
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