Tesla sells 33k China-made cars in July 2021, incl. 24k vehicles for exports and 9k domestic sales in China

According to the latest data released from CPCA (China passenger cars association), Tesla sells 33k China-made cars in July 2021, incl. 24k vehicles for exports and 9k domestic sales in China3)出口：7月新能源车出口呈现爆发式增长，，上汽乘用车的新能源出口4,407辆，比亚迪781辆，奇瑞汽车120辆，其他车企新能源车出口也正蓄势待发。4)车企：7月新能源乘用车市场多元化发力，大集团新能源表现分化，上汽、广汽表现相对较强。批发销量突破万辆的企业有比亚迪50,387辆、、上汽通用五菱27,347辆、上汽乘用车13,454辆、广汽埃安10,506辆。