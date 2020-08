a 17 year old TTP militant was arrested today . His facilitator was arrested yesterday near Railway station in Lahore. Facilitator was awaiting the suicide bomber who has been identified as Liaqat Khan, he arrived in lahore from Momand agency a day earlier and was due to attack Police lines Lahore @ 8:00am

لاہور (رم نیوز)لاہور سے گزشتہ روزگرفتار کیے گئے دہشتگرد نے دورانِ تفتیش اہم انکشافات کیے ہیں۔محکمہ انسداد دہشتگردی نے منگل کے روز لاہور ریلوے اسٹیشن کے قریب سے کالعدم تنظیم کے ایک دہشتگرد کو گرفتار کیا تھا جو اپنے خودکش حملہ آور ساتھی کا انتظار کررہا تھا۔

دہشتگرد کی شناخت لیاقت کے نام سے ہوئی ہے اور اس نے دورانِ تفتیش انکشاف کیا کہ وہ ایک روز قبل ہی مہمند ضلع سے لاہور پہنچا تھا اور اس نے منگل صبح 8 بجے پولیس لائنز میں دھماکا کرنا تھا۔ دہشتگرد نے بتایاکہ وہ ریلوے اسٹیشن پرخود کش بمبار لڑکے کا انتظار کر رہا تھاکہ پکڑا گیا، اس نے پولیس لائنز میں حملے کا منصوبہ چند روز قبل بنایا گیا تھا۔ دہشتگرد نے مزید بتایا کہ خود کش بمبارکی عمر 17 سال ہے اور وہ افغانستان کا شہری ہے۔