Talibans Capture Indian Consulate in Kandhar

Windjammer
ELITE MEMBER
- Nov 9, 2009
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World War and Conflicts Monitoring Center
@WorldBreakingN9 | 402 followers
Taliban captured indian consulate in kandhar
located in sixth district
#india
#Taliban #Afghanistan #Kabul
@WorldBreakingN9 | 402 followers
Taliban captured indian consulate in kandhar
located in sixth district
#india
#Taliban #Afghanistan #Kabul
World War and Conflicts Monitoring Center's tweet - "Taliban captured indian consulate in kandhar located in sixth district #india #Taliban #Afghanistan #Kabul " - Trendsmap
Detailed Tweet Analytics for World War and Conflicts Monitoring Center's tweet -
www.trendsmap.com