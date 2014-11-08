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Talibans Capture Indian Consulate in Kandhar

Windjammer

Windjammer

ELITE MEMBER
Nov 9, 2009
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Country
Pakistan
Location
United Kingdom
HalfMoon

HalfMoon

SENIOR MEMBER
Nov 21, 2018
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Country
India
Location
India
Windjammer said:
World War and Conflicts Monitoring Center
@WorldBreakingN9 | 402 followers


Taliban captured indian consulate in kandhar
located in sixth district
#india
#Taliban #Afghanistan #Kabul



www.trendsmap.com

World War and Conflicts Monitoring Center's tweet - "Taliban captured indian consulate in kandhar located in sixth district #india #Taliban #Afghanistan #Kabul " - Trendsmap

Detailed Tweet Analytics for World War and Conflicts Monitoring Center's tweet -
www.trendsmap.com www.trendsmap.com
Click to expand...
Ab ayega maaza.
Windjammer said:
World War and Conflicts Monitoring Center
@WorldBreakingN9 | 402 followers


Taliban captured indian consulate in kandhar
located in sixth district
#india
#Taliban #Afghanistan #Kabul



www.trendsmap.com

World War and Conflicts Monitoring Center's tweet - "Taliban captured indian consulate in kandhar located in sixth district #india #Taliban #Afghanistan #Kabul " - Trendsmap

Detailed Tweet Analytics for World War and Conflicts Monitoring Center's tweet -
www.trendsmap.com www.trendsmap.com
Click to expand...

Earlier India evacuated their personnel but refused to close their consulate.

Now they will be forced to permanently close it.
 
Windjammer

Windjammer

ELITE MEMBER
Nov 9, 2009
36,316
167
127,955
Country
Pakistan
Location
United Kingdom
HalfMoon said:
Ab ayega maaza.



Earlier India evacuated their personnel but refused to close their consulate.

Now they will be forced to permanently close it.
Click to expand...
Seems the Indians left in a hurry, Talibans even released a video showing them going through the Consulate compound and the stuff left behind by the Indians.....strangely no Library was visible. :D
 
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