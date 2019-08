She is extremely popular among Bangladeshi youths.



বাংলাদেশের ছবিতে সানি লিওনি!

Sunny Leone in Bangladeshi film

সানি বাংলাদেশি সিনেমায় দেখা যাবে বলিউড অভিনেত্রী সানি লিওনিকে। 'বিক্ষোভ' নামের একটি চলচ্চিত্রের আইটেম গানে নাচবেন তিনি। আজ সোমবার বিকেলে ভারতের মুম্বাইতেই এই আইটেম গানে কাজ করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন সানি লিওনি।মুম্বাই থেকে এ খবর নিশ্চিত করেছেন ছবির পরিচালক শামীম আহমেদ রনি। ছবির প্রযোজক সেলিম খানসহ মুম্বাইতে অবস্থান করছেন এই পরিচালক।আজ সোমবার বিকেলে মুম্বাই থেকে মুঠোফোনে রনি বলেন, 'বেশ কয়েক দিন ধরে কাজটি নিয়ে সানি লিওনির ম্যানেজারের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। আজ সকালে আমরা মুম্বাইতে পৌঁছে সানি লিওনির সঙ্গে মিটিং করি। আমাদের আয়োজন, পরিকল্পনা তাঁর পছন্দ হয়েছে। কাজটি করতে রাজি হয়েছেন তিনি। বিকেলে তাঁর সঙ্গে চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে।'সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে বাংলাদেশের ছবিতে প্রথম কাজ করা হবে সানি লিওনির। মুম্বাই থেকে মুঠোফোনে এই বলিউড তারকা বলেন, 'প্রস্তাবটি পছন্দ হয়েছে। তাঁদের পরিকল্পনাও বেশ ভালো। কাজটি করছি। এবারই প্রথম বাংলাদেশি কোনো ছবিতে কাজ করব। আগেও বাংলাদেশের কয়েকটি ছবিতে কাজের প্রস্তাব পেয়েছিলাম। কিন্তু নানা কারণে সেটা করা হয়নি।'পরিচালক রনি জানান আগামী ২০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে মুম্বাইতেই সেট তৈরি করে গানটির শুটিং হবে। গানে সানি লিওনির সঙ্গে দেখা যাবে মুম্বাইয়ের রাহুল দেবকে। তিনি বলেন, 'গানটি কীভাবে করা হবে না–হবে, সে বিষয়ে নৃত্য পরিচালকসহ সানি লিওনির সঙ্গে প্রস্তুতি মিটিং করব ২৫ আগস্ট। আইটেম গানটির নৃত্য পরিচালনা করবেন ভারতের বব ও পাবন।'এর আগে ২০১৭ সালে খবর রটে, বাংলাদেশে শাকিব খানের ছবিতে অভিনয় করতে যাচ্ছেন সানি লিওনি। 'মামলা হামলা ঝামেলা' নামের একটি ছবির আইটেম গানে নাচ করার কথা ছিল তাঁর। সেই ছবির প্রযোজকও ছিলেন সেলিম খান। যত টাকা লাগে সানিকে পারিশ্রমিক দিতে চেয়েছিলেন এই প্রযোজক। 'মামলা হামলা ঝামেলা' ছবিটি পরিচালনার কথা ছিল উত্তম আকাশের। শাকিব খানের নায়িকা হওয়ার কথা ছিল বিদ্যা সিনহা মিমের। ছবিতে আরও অভিনয় করার কথা ছিল ওমর সানি ও মৌসুমীর। কিন্তু ছবিটি শেষ পর্যন্ত হয়নি।Bollywood actress Sunny Leone will be seen in Bangladeshi cinema. He will dance to the item of a movie called 'Protests'. Sunny Leone has been contracted to perform the item song in Mumbai on Monday afternoon.Photo from Shamim Ahmed Roney confirmed the news from Mumbai. The director is based in Mumbai with film producer Selim Khan.In a phone call from Mumbai this afternoon, Ronnie said, "The manager had been talking to Sunny Leone about the work for several days. We arrived in Mumbai this morning to have a meeting with Sunny Leone. He liked our plans and plans. He agreed to do the work. An agreement has been reached with him in the afternoon. 'If everything goes well, Sunny Leone will be the first to act in Bangladesh's film. The Mumbai-based Bollywood star said, "I like the proposal. Their plans are good too. Doing the job This is the first Bangladeshi film I will work on. Earlier, I got a job offer in a few films in Bangladesh But for various reasons it was not done. 'Director Roni said that the song will be shot and set in Mumbai by September 20. Sunny Leone will be seen in the song with Rahul Dev in Mumbai. "I will have a preparation meeting with Sunny Leone on August 26 on how the song will not be performed," she said. Bob and Pavan will lead the dance of the item song.Earlier in the news, Sunny Leone is going to star in Shakib Khan's film in Bangladesh. He was supposed to dance to a photo item called 'Case Attack Trouble'. Selim Khan was the producer of the film. The producer wanted to pay Sunny as much as the money. Uttam Akash was supposed to handle the film 'Case Attack Trouble'. Vidya Sinha Mim was supposed to be the heroine of Shakib Khan. Omar Sunny and Mousumi were supposed to perform more in the film. But the picture didn't last.