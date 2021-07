Stellantis-Aktie verliert: Opel-Chef Lohscheller wechselt nach Vietnam 27.07.2021 | finanzen.net Der bisherige Chef des Autobauers Opel, Michael Lohscheller, wechselt nach Vietnam. 27.07.2021

The share price of Stellentis takes a dive after the news that Michael Lohscheller will leave the company for the CEO of Vinfast Global.