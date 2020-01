SSP Abrar Nekokara commits suicide

BY NEWS DESK, (LAST UPDATED ABOUT 1 HOUR AGO)apparently he left this message in the suicide note.انسان خود کشی اس لیے کرتا ہے جب وہ بیزار ہو جاتا ہے اور اسکو تخلیق کی سمجھ آ جاتی ہے ۔ جب ایک سمجھدار بندا اپنی جان لیتا ہے )تو اسکی موت پر رونا نہیں کرتے اسکے فیصلے کا احترام کرتے ہوتے ہیں۔ (ابرارA senior police officer on Monday committed suicide reportedly due to a family issue, according to reports.According to reports, Senior Superintendent of Police Abrar Hussain Nekokara, who was currently serving as the principal of the Police Training School in Rawat, shot himself dead after a quarrel with his family members.He had previously served as Chief Traffic Officer in Faisalabad and the District Police Officer in Khushab. He originally hailed from Chiniot.