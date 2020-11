Some basic facts of West Papua we need to learn: Part I

Ethnic group Linguistic classification Regency Districts and villages Clans and subgroups

Abun Abun Tambrauw Sausapor District: Sausapor, Jokte, Emaus, and Uigwem villages

magei

andu Yekwam, Yenjau, Yeblo, Yesnath, Yenbra, Yenggrem, Yesomkor, Yerin, Yeror, Yewen, Yemam, Yesian

Ambel (-Waren) Austronesian Raja Ampat Waigeo Utara District: Kabare and Kapadiri villages. Teluk Manyalibit District: Kabilol, Go, Waifoy, Warimak, Kalitoko and Warsamdin villages. Aitem, Daam, Fiay, Lapon, Mentansan, Wakaf

Awe Sorong Selatan Kais District: Sumano, Kampung Benawa 1, and Kampung Benawa 2 villages. Kokoda District: Migrito village. Awaje, Aume, Budori, Kumude

Ayamaru Maybrat Maybrat Ayamaru District and Ayamaru Timur District Bless, Jitmau, Kambuaya, Kambu, Kareth, Kolis, Mder, Naa, Nauw, Salosa, Sinon, Vaa

Ayfat Maybrat Maybrat Ayfat Utara District (in Fonatu and Ayawasi villages), Ayfat Timur District, Ayfat Selatan District, Ayfat Barat District Air, Asem, Aserem, Fanataf, Fatem, Fatih, Haya, Kaaf, Kocu, Korain, Kosho, Kosamah, Kamak, Korabuku, Mate, Sewiay, Sasio, Saa, Sawuk, Sorry, Taa, Turot, Tenau, Yater, Yam, Yumte

Aytinyo Maybrat Maybrat Aytinyo District Antoh, Asmuruf, Atkana, Bosawer, Iik, Sangkek, Wanane

Batanta Austronesian Raja Ampat Samate District: Yenanas and Wailebet villages

Biak Betew Austronesian Raja Ampat Waigeo Selatan District: Saonek, Saporkren, Yenbeser, Yenwaupur, Sawinggrai, Kapisawar, and Arborek villages. Waigeo Barat District: Mutus, Biantsyi, Waisilip, Manyaifun, Meos Manggara, and Pam villages. Kofiau District (Mikiran): Deer, Balal, and Tolobi villages. Misool District: Pulau Tikus, Solol, Meos Kapal, and Umkabu villages. Samate District: Jefman village. Teluk Manyalibit District: Mumes village. Ambafen, Ambrauw, Dimara, Fakdawer, Kasiepo, Mambraku, Mambrasar, Mayor, Rumfaker, Sauyai, Umpain, Watem

Biak Kafdaron Austronesian Raja Ampat Samate District: Yensawai, Amdui, Yenanas, and Aresi villages Kabes, Kapisa, Omkarsba, Rumbewas, Saleo, Sor

Biak Karon (Bikar) Austronesian Tambrauw Sausapor District (in Sausapor village) and Biak Karo District Aduk, Kurni, Kmur, Mofu, Mampioper, Mamoribo, Mayor, Mambrasar, Mirino, Padwa Paraibabo, Rumansara, Rumayom, Rumere, Sisdifu, Sarwa, Warsa, Weju, Yapen

Biak Usba Austronesian Raja Ampat Waigeo Utara District: Rauki village. Ayau District: Dorekar and Meosbekwan villages. Burdam, Imbir, Mambrisau, Rumbewas, Umpes

Biak Wardo Austronesian Raja Ampat Waigeo Timur District: Yensner, Urbinasopen, Yembekaki, and Puper villages. Waigeo Utara District: Menir, Warwanai, Boni, Asukweri, and Kabare villages. Ayau District: Rutung, Reni, and Yenkawir villages. Mayor, Mirino, Rayar, Rumbarak, Sanadi, Yapen

Biga Austronesian Raja Ampat Misol Timur Selatan District: Biga village Nack

Bira Sorong Selatan Inanwatan District: Sibae, Mate, Wadoi, Serkos, Wadoi, Mugibi, Solta Baru, and Siri-Siri villages Abasare, Adoi, Aidore, Apireri, Arispay, Aupe, Bandi, Beremi, Bowayire, Dedaida, Eramuri, Fatari, Geyse, Giritowi, Gobotuka, Guaramuri, Gurarai, Iben, Kerewarin, Kewesare, Kohdetare, Kopisi, Korindae, Magawe, Makamur, Mamari, Marakey, Masere, Masui, Mibi, Mugury, Musake, Mumuremi, Muturi, Nabore, Naonara, Nerwa, Obure, Obadiri, Ogobue, Sadak, Saupar, Serue, Siruri, Sowoy, Suga-Suga, Porat, Tabarai, Taresi, Tawe, Tohid, Tugakere, Tugerpai, Turindae, Warigi, Witogae, Yawae

Butlih Austronesian Raja Ampat Salawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages Rumsayor, Rumadas, Rumbruren, Rumbekwan, Rumfabe, Rumbobyar, Rumakew, Rumander, Sobyar

Domu Austronesian Raja Ampat Salawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages

Doreri Manokwari Manokwari Timur District: Pasir Putih and Mansinam villages, and Lemon Island Rumfabe, Rumadas, Rumsayor, Rumbekwan, Rumakeuw, Rumander, Rumbobiar, Rumbruren, Rumbrawer, Burwos

Emeyode Sorong Selatan Kokoda District: Tarof, Negeri Besar, Daubak, Topdan, and Migirito villages Agia, Angiluli, Biawa, Birawako, Beyete, Damoi, Derago, Gogoba, Irewa, Imo, Jare, Maratar, Mudaye, Nawari, Tayo, Tamar, Turae, Tobi, Tameye, Totaragu, Ugaya, Ugaje

Fiawat Austronesian Raja Ampat Salawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages

Hatam East Bird's Head Pegunungan Arfak Menyambouw District, Anggi District, Anggi Dida District, Catubouw District, and Hingk District Ayok, Aibu, Dowansiba, Insen, Indouw, Iwou, Katebu, Meindodga, Mandacan, Muid, Nuham, Rienggup, Sayori, Saiba, Saroi, Towansiba, Tibiai, Ullo, Warfandu, Wonggor

Hatam East Bird's Head Manokwari Manokwari Barat District, Manokwari Selatan District, Tanah Rubuh District, Warmare District, Prafi District Ayok, Aibu, Dowansiba, Insen, Indouw, Iwou, Katebu, Meindodga, Mandacan, Muid, Nuham, Rienggup, Sayori, Saiba, Saroi, Towansiba, Tibiai, Ullo, Warfandu, Wonggor

Hatam East Bird's Head Manokwari Selatan Oransbari District: Masabui 1 and Masabui 2 villages. Ransiki District: Sabri village. Anari, Demhi, Debri, Kawey, Mandacan, Sayori, Waran

Irarutu Austronesian Kaimana Arguni District: Minggir, Aru, Kafuryai, Warmenu, Egarwara, Warua, Tugunawa, Rafa, Fiduma, Rauna, Sumun, Wanggita, Ukiara, Warwarsi, Bovuer, Mahua, Jawera, Rofada, Waromi, Tanusan, Urisa, Mandiwa, Werafuta, Nagura, and Seraran villages Anofa, Auri, Agasar, Bogra, Bari, Bretne, Baefa, Durye, Drufne, Eria, Erejira, Egu, Fiamberi, Farisa, Furu, Fandi, Fenetiruma, Faiwine, Fimbay, Fargara, Furima, Furu, Jawi, Kuyami, Kurita, Kambeso, Kirwa, Moninggue, Muda, Masumbau, Manggara, Murmana, Mamaroma, Mangku, Mosmafa, Nafunari, Nafuni, Neba, Nega, Nyai, Nimbafu, Naisima, Obay, Puarada, Qurais, Riyentada, Riroma, Reasa, Ringgeti, Refideso, Raya, Rute, Ruwe, Ranggafu, Suruni, Sawewaranda, Sirini, Suafisa, Sabuku, Sarara, Sinafuna, Sirtefa, Sunum, Sasefa, Sifra, Siwari, Sigati, Sundai, Tefruam, Tumeka, Tanggarofa, Taboka, Uro, Ufnia, Wamena, Werfete, Waita, Wineruru, Wergiri, Watora, Wergiri, Waroma, Warasuwara, Wejeri, Wermeta, Werswira, Wania, Wersin, Wernana, Wagamona, Wanusanda

Irarutu Austronesian Teluk Bintuni Babo District: Irarutu 3, Nusei, Kasira, Amutu, Modan, and Kanaisi villages. Aroba District: Wame village. Also in Farfurwar District. Alkatiri, Fiawe, Furier, Furima, Furimbe, Fenetruma, Hiria, Irarutu, Kambya, Manuama, Nauri, Nafurbenan, Narimba, Oktova, Panatuama, Refideso, Sinai, Sevire, Wersin, Yawe

Irires Tambrauw Kebar District: Akmuri village. Senopi District: Asiti village. Miyah District: Miri and Meis villages. Apoki, Aibesa, Airai, Aneti, Aifamas, Morgifos, Syufi, Sasior

Kawe Austronesian Raja Ampat Waigeo Barat District: Selpele, Bianci, Salio, and Walsilip villages Arempelei, Ayei, Ayelou, Dimalau, Daat, Sunjapale, Sakaipele, Sakaiganan, Sunjaganang

Koiwai Austronesian Kaimana Kaimana District: Namatota and Bicari villages. Buruwai District: Pulau Adi and Nusa Ulang villages. Teluk Etna District: Kayu Merah village. Niraran District: Trikora village. Coa District: Sowa village. Also in Kaimana City and Roy District. Alhamid, Amirbai, Aiturau, Boimasa, Faurier, Fenetiruma, Kastela, Kamakaula, Karafei, Laturau, Labaru, Lawai, Metua, Mandefa, Nasarau, Namufa, Natraka, Sawoka, Ratu, Simora, Samai, Soba, Sininggirau, Sirfefa, Sanggai, Sarai, Sirua, Ufnia, Umbayer, Werbay, Werfete, Waria, Watora, Waita, Wania, Yerfisi

Kuri Austronesian Kaimana Teluk Arguni District and Arguni Bawah District: Pigo, Maskur, Tantura, Ergara, Kaimana, Tiwara, Owa, Bayeda, Moyana, Kokoroba, Nagura, Tugarni, Mahuwa, Fidumsa, Wawarsi, Tanusa, Warami, Baru, Tiwam, Mahua, Cowa, Bungsur, Weswasa, Burugrba, Sawi, Bobwer, Waho, Warmetia, Gusi, Afuafu, Burgerba, Mandiwa, Ukiara, Tuguwawa, Taner, Suga, Bufeur, Yainsei, Idoor, and Waromi villages. Efara, Esuru, Fimbay, Farida, Fenetruma, Jaumina, Kurita, Mansumbau, Munwari, Murmana, Pigo, Refideso, Riensawa, Samaduda, Sasefa, Sisrafa, Syakema, Tatuta, Uhnia, Urbon, Werfete, Waita, Wania, Yoweni

Kuri Austronesian Teluk Bintuni Kuri District Efendire, Furier, Koke, Kuri, Pigo, Refideso, Rinsawa, Tatuta, Trorba, Urbon, Werbete, Yaumina

Laganyan Austronesian Raja Ampat Teluk Manyalibit District: Arowai, Lopintol, and Beu villages

Madewana Kaimana Buruway District: Kambala, Edor, Yarona, Hia, Esania, Tairi, Gaka, and Guriasa villages Aboda, Anofa, Borawa, Birawa, Bada, Betina, Etana, Fianberi, Goga, Kano, Kawada, Kurdow, Kawena, Keyabi, Kawa, Manuku, Manyao, Moyani, Metu, Moesa, Monefa, Maruka, Natraka, Natraka, Naroba, Nautari, Oyang, Onobora, Prautana, Sepbuana, Sikora, Sibi, Suban, Tana, Torabi, Uriana, Wanap, Yabana, Yabauwa

Mairasi Mairasi Kaimana Interior villages: Umbran, Jamna Fata, Matna, Tarwata, Sara, Kasira, Orai, Wangatnau, Faranyau, and Sarifan. Coastal villages: Sisir, Foroma Jaya, Warasi, Lobo, Lomira, Morona, Nanggwaromi, Omay (May may), and Warika. Ay, Anggua, Aturari, Anggua, Asua, Asafa, Angganun, Firema, Farinatai, Feranga, Furua, Iriyena, Inggrei, Jaisea, Jaanoug, Janoma, Jafata, Jaisona, Kaufara, Kamakaula, Manggara, Mura, Musmafah, Moy, Mufara, Meidana, Majarmau, Mejoi, Mefana, Natgoa, Nanguasai, Naruwu, Nasinyai, Nega, Nasua, Nambobo, Nensiani, Nasua, Nangewa, Namboru, Nauseni, Nambima, Naguara, Namama, Orani, Ojangai, Oruw, Ons, Raiya, Ratmanai, Safana, Surawi, Soafa, Sernau, Serai, Suparto, Sandoa, Siburari, Sisama, Sisauta, Sembay, Sefana, Sanau, Sanamuara, Sori, Sosik, Sinaonda, Tabnesa, Tavuani, Ulta, Usa, Usera, Wariensi, Yefa

Mairasi Mairasi Teluk Wondama Naikere District: Sararti, Oya, Yabore, Wosimo, Undurara, and Inyora villages Aruba, Efanda, Fet, Murai, Natama, Nealo, Payai, Sasuru, Sabarnau, Sibeda, Uryo, Urosa, Yafata

Maniwak Teluk Wondama Miei village, etc. Ariks, Arumisore, Imburi, Karubuy, Mambor, Marani, Matani, Ramar, Rumadas, Sayori, Suabey, Torey, Wiay, Worisio, Yoteni

Matbat Austronesian Raja Ampat Misool Timur District: Tumolol, Lenmalas, Lenmalas Timur Barat, Audam, Foley, and Eduai villages. Misool Utara District: Atkari and Salafen villages. Misool Barat District: Magei village. Botot, Dai, Dlutot, Elwot, Falo, Fale, Fatot, Fam, Falon, Fom, Fadimpo, Hai, Impon, Jemput, Kei, Lan, Mjam, Mluy, Moom, Waltei

Matta Fak-Fak Kokas District: Brongkendik village Bahba, Gredenggo, Genuni, Gewab, Gwasgwas, Gwaras, Hombore, Hirerenggi, Haremba, Hindom, Hegemur, Hombahomba, Iha, Kober, Krispul, Kabes, Mehran, Maredred, Patiran, Pihiwi, Rohorohmana, Temongmere, Tigtigweria, Taswa, Tuturop, Wagab, Weripang, Wouw

Mbaham Trans-New Guinea Fak-Fak Fak-Fak Barat District: Werba, Wayati, Kwama, Kotam, Wanbar, Waserat, Sangram, Urat, Kriabisa, Tunas Gain, Saharei, Weni, Kinam, Kirawaswas, Wabu, Was. Also in Kokas District and Fak-Fak Timur District. Bahamba, Bahba, Gwas-Gwas, Gewab, Gredenggo, Ginuni, Hia, Hindom, Heremba, Hegemur, Hiretrenggi, Iba, Kabes, Kranawama, Karamandondo, Muri, Ndadarma, Nimbitkendik, Phiwi, Tanggareri, Tanggahma, Tigtigweri, Wagab, Woy, Warpopor, Weripang

Meiah East Bird's Head Manokwari Sidei District: Kaironi village. Manokwari Utara District: Youm and Meinyunfoka villages. Asmorom, Dowansiba, Farian, Ifanido, Iba, Kasih, Mandacan, Meindodga, Moktis, Mosyoi, Waramui, Wam

Meybrat Maybrat Maybrat Ayamaru, Ayfat, Aytinyo

Miere Mairasi Kaimana Teluk Etna District Abujani, Karafey, Maramoy, Raifora, Raurukara

Miere 1 (Gunung/Kakak) Mairasi Teluk Wondama Naikere District: Yabore village Kabieta, Kambueta, Kombey, Kawieta, Sanggumata, Sibabata, Siwawata, Samieta

Miere 2 (Pantai/Adik) Mairasi Teluk Wondama Rasiey District: Senderewoi village Kawieta, Tambawa

Miyah Tambrauw Senopi District, Miyah District, Fef District, Syujak District Baa, Bobarku, Baru, Bame, Bofra, Hae, Irun, Kinho, Momo, Nsoo, Sedik, Siraro, Tawer, Titit

Moire East Bird's Head Manokwari Manokwari Selatan District: Mupi, Anggrisi, Warkapi and Warmarwai villages. Manokwari Barat District: Ayambori village. Warmare District: Warmare and Quintue villages. Aibu, Ayok, Bikiou, Borai, Indow, Kob, Mansim, Pungwam, Rieinggup, Sayori, Tibiai, Ullo, Umpasut, Warfandu, Wonggor

Moru Teluk Wondama Wasior District: Moru village Arumisore, Imburi, Marani, Subaey, Wiay

Moskona East Bird's Head Teluk Bintuni Moskona Timur District (in Sumuy, Mesna, and Igomu villages), Mardey District, Masyeta District, Jagiro District, Moyeba District, and Mesna District Asmorom, Eniba, Ibori, Iga, Imen, Isnai, Inyomara, Inyejom, Kaihiw, Maboro, Mambro, Mosum, Merestiem, Masakoda, Oroscomna, Osnag, Ogoney, Ortua, Patem, Sasior, Yarg, Yerkohok, Yamna

Mpur Mpur Tambrauw Kebar District, Kebar Timur District, Manekar District, Amberbaken District, Mubrani District, Senopi District: Akmuri, Nekori, Ibuanari, Atai, Anjai, Jandurau, Ajami, Inam, Senopi, Asiti, Wausin, and Afrawi villages Api, Ayeri, Akmuri, Asentowi, Asimi, Aremi, Awori, Apoki, Aropi, Ambuak, Amuapon, Anjai, Ajoi, Ariks, Asiar, Atai, Abiri, Amawi, Anari, Awabiti, Ajebuani, Ajokwapi, Asrow, Asiti, Bame, Bonepai, Bandopi, Bompaya, Bijinawi, Duri, Ina, Jambuani, Kasi, Katupi, Kedi, Kebar, Kapawayai, Makambak, Manisra, Manim, Manimbu, Marbuan, Matapum, Mafiti, Makui, Majiwi, Matami, Macibi, Neori, Nubuab, Pasosi, Rumbesu, Wabia, Warijo, Wasabiti, Wanyopi, Wadoki

Napiti Kaimana Yamor District Autami, Howna, Kotipura

Oburauw Kaimana Kambrau District: Waho, Wamesa, Kooy and Bumia villages. Arguni Bawah District: Wanoma and Inari villages. Kaimana District: Tanggaromi village. Airabu, Abode, Busira, Baunu, Egana, Erau, Egana, Furai, Fenetiruma, Goga, Irini, Isoga, Kaisuna, Kubewa, Megi, Namsau, Nauseni, Ososawi, Oru, Sawi, Soba, Tumana, Umuru, Wayega

Roon Austronesian Teluk Wondama Roon District: Yende, Niab, Inday, Sariay, Syabes, and Mena villages. Awi, Akwan, Apomfires, Ajamiseba, Betay, Bosayor, Inuri, Kabo, Kayob, Kaum, Kereway, Masso, Marin, Manauw, Manupapami, Menarbu, Riburi, Rumadas, Sanoy, Seum, Waromi, Wonemseba, Wombay, Wamati, Waropen

Roswar Teluk Wondama Roswar District: Waprak, Nordiwar, Yomber, and Syeiwar Iramiwir, Kobosibab, Sumuai, Waprak

Sebyar Kemberan South Bird's Head Teluk Bintuni Kamunand District: Kali Tami I, Kali Tami 2, Bibiram, Kenara, and Maroro villages. Weriagar District: Weriagar, Weriagar Utara, and Mogotira villages. Bauw, Braweri, Eren, Efum, Frabun, Gegetu, Hindom, Inai, Iribaram, Iriwanas, Kutanggas, Kinder, Patiran, Nabi, Sorowat, Tabiar, Urbun

Sougb Sougb Pegunungan Arfak Anggi District Aiba, Ahoren, Ainusi, Asmorom, Bikiai, Bokoma, Horna, Iba, Iga, Igare, Inden, Iryo, Inyomusi, Kaidan, Mandacan, Mokiri, Mers, Saiba, Sayori, Trirbo, Tubes, Towansiba, Togue

Sougb Sougb Manokwari Manokwari Barat District (in Ayambori village) and Warmare District Aiba, Ahoren, Ainusi, Asmorom, Iba, Inden, Iryo, Inyomusi, Kaidan, Mandacan, Mokiri, Saiba, Sayori, Towansiba

Sougb Sougb Manokwari Selatan Dataran Isim District: Tubes and Duhugesa villages Ahoren, Ainusi, Iba, Inden, Inyomusi, Mandacan, Mokiri, Saiba, Sayori, Towansiba

Sougb Raw Sougb Teluk Bintuni Manimeri District: Atibo, Pasamai, and Botai villages. Bintuni District: Bintuni village. Horna, Iba, Imeri, Irai, Menci, Onyo, Teinom, Tiri, Yetu

Sougb Wepu Sougb Teluk Wondama Sougb Jaya District: Kaprus, Siresi, Yarmatum, Reyob, and Nuspairo villages. Rumberpon District: Iseren and Watitindau villages. Arhita, Bikiai, Bokoma, Iba, Mokiri, Tubes, Sayori

Soviar Teluk Wondama Kuri Wamesa District: Dusner village Arwakon, Imburi, Karuapi, Kamodi, Marani, Manupapami, Revideso, Sawasemariai, Somisa, Sanggemi, Urbuon, Yoweni

Sumuri Trans-New Guinea Teluk Bintuni Sumuri District: Tofoi (district capital), Materabu Jaya, Forada, Agoda, Saengga, Tanah Merah Baru, Onar Lama, and Onar Baru villages Agofa, Ateta, Bayuni, Dorisara, Dokasi, Fosa, Inanosa, Kamisofa, Muerena, Mayera, Masifa, Sodefa, Simuna, Soway, Siwana, Werifa, Wamay, Wayuri

Tehit West Bird's Head Sorong Selatan Tehit Mlafle, Tehit Mlakya, Tehit Konda, Tehit Nakna, Tehit Imian, Tehit Nasfa, Tehit Ogit / Yaben, Tehit Srer, Tehit Imian Slaya, Tehit Imian Salmit Klawsa, Tehit Salmi Klawsa, Tehit Mla Flassi, Tehit Mla Srit, Tehit Wakya, Tehit Gemna, Tehit Sfa

Tepin Austronesian Raja Ampat north coast of Salawati Island, in Samate District: Kalian and Solol villages

Waili Austronesian Raja Ampat Salawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages

Wamesa Austronesian Teluk Wondama Windesi District: Windesi, Wamesa Tengah, Sombokoro, Wamesa Timur (Yopmeos), and Sandey villages. Sougb Jaya District: Kaprus village. Kabiai, Karubui, Kayukatui, Marani, Manusawai, Paduai, Parairawai, Sawasemaryai, Windesi, Yoweni

Warumba Teluk Wondama Kuri Wamesa District: Dusner village Biowa, Baransano, Gowe, Horota, Imburi, Kapisa, Karuapi, Kamodi, Mansundoi, Manupapami, Mananian, Madiowi, Marani, Nelwan, Nunuari, Refideso, Sawesemariai, Sawaki, Soren, Teniwut, Ubinaro, Urbuo, Wiai, Wevori, Waidama, Warami, Yoteni

Waruri Teluk Wondama Kuri Wamesa District: Ambumi, Dusner, Muandaresi, Simiei, Nanimori, and Yerinusi villages Ayomi, Bokwai, Dimawi, Enuap, Imburi, Karubui, Kayukatui, Kamodi, Kiri, Korei, Marani, Mariai, Mambor, Maniagasi, Ramar, Runaki, Samberi, Sayori, Sanggemi, Siweroni, Urus, Urio, Warami, Wopairi, Wakomuni, Wursano, Yoweni

Wawiyai Austronesian Raja Ampat Waigeo Selatan District: Wawiyai village Dam, Dayolong, Fei, Gaman, Gilipin, Gamsoi, Gaitim, Gimia, Kapatlot, Kapatsai, Lagat, Marindal, Waigayom, Wawiyai

Wondama Austronesian Teluk Wondama Rasiey District: Isei, Senderawoi, Tandia, Sasirei, Rasiey, Webi, Uriemi, Torey, and Nggatu villages. Sawaki, Torei, Warami, Yoteni

Yaban Nerigo Sorong Selatan Kais District: Yahadian village Ginuni, Ginuni-Rumakoy, Ginuni-Yaban, Ginuni-Nitobihar, Regoy-Kaikur, Regoy-Dahur