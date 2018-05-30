Some basic facts of West Papua we need to learn: Part I

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SENIOR MEMBER
- Dec 6, 2014
- 3,582
- -8
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|Ethnic group
|Linguistic classification
|Regency
|Districts and villages
|Clans and subgroups
|Abun
|Abun
|Tambrauw
|Sausapor District: Sausapor, Jokte, Emaus, and Uigwem villages
magei
andu
|Yekwam, Yenjau, Yeblo, Yesnath, Yenbra, Yenggrem, Yesomkor, Yerin, Yeror, Yewen, Yemam, Yesian
|Ambel (-Waren)
|Austronesian
|Raja Ampat
|Waigeo Utara District: Kabare and Kapadiri villages. Teluk Manyalibit District: Kabilol, Go, Waifoy, Warimak, Kalitoko and Warsamdin villages.
|Aitem, Daam, Fiay, Lapon, Mentansan, Wakaf
|Arfak
|East Bird's Head
|Pegunungan Arfak
|Sougb, Hatam, Moire, Meiah
|Awe
|Sorong Selatan
|Kais District: Sumano, Kampung Benawa 1, and Kampung Benawa 2 villages. Kokoda District: Migrito village.
|Awaje, Aume, Budori, Kumude
|Ayamaru
|Maybrat
|Maybrat
|Ayamaru District and Ayamaru Timur District
|Bless, Jitmau, Kambuaya, Kambu, Kareth, Kolis, Mder, Naa, Nauw, Salosa, Sinon, Vaa
|Ayfat
|Maybrat
|Maybrat
|Ayfat Utara District (in Fonatu and Ayawasi villages), Ayfat Timur District, Ayfat Selatan District, Ayfat Barat District
|Air, Asem, Aserem, Fanataf, Fatem, Fatih, Haya, Kaaf, Kocu, Korain, Kosho, Kosamah, Kamak, Korabuku, Mate, Sewiay, Sasio, Saa, Sawuk, Sorry, Taa, Turot, Tenau, Yater, Yam, Yumte
|Aytinyo
|Maybrat
|Maybrat
|Aytinyo District
|Antoh, Asmuruf, Atkana, Bosawer, Iik, Sangkek, Wanane
|Batanta
|Austronesian
|Raja Ampat
|Samate District: Yenanas and Wailebet villages
|Biak Betew
|Austronesian
|Raja Ampat
|Waigeo Selatan District: Saonek, Saporkren, Yenbeser, Yenwaupur, Sawinggrai, Kapisawar, and Arborek villages. Waigeo Barat District: Mutus, Biantsyi, Waisilip, Manyaifun, Meos Manggara, and Pam villages. Kofiau District (Mikiran): Deer, Balal, and Tolobi villages. Misool District: Pulau Tikus, Solol, Meos Kapal, and Umkabu villages. Samate District: Jefman village. Teluk Manyalibit District: Mumes village.
|Ambafen, Ambrauw, Dimara, Fakdawer, Kasiepo, Mambraku, Mambrasar, Mayor, Rumfaker, Sauyai, Umpain, Watem
|Biak Kafdaron
|Austronesian
|Raja Ampat
|Samate District: Yensawai, Amdui, Yenanas, and Aresi villages
|Kabes, Kapisa, Omkarsba, Rumbewas, Saleo, Sor
|Biak Karon (Bikar)
|Austronesian
|Tambrauw
|Sausapor District (in Sausapor village) and Biak Karo District
|Aduk, Kurni, Kmur, Mofu, Mampioper, Mamoribo, Mayor, Mambrasar, Mirino, Padwa Paraibabo, Rumansara, Rumayom, Rumere, Sisdifu, Sarwa, Warsa, Weju, Yapen
|Biak Usba
|Austronesian
|Raja Ampat
|Waigeo Utara District: Rauki village. Ayau District: Dorekar and Meosbekwan villages.
|Burdam, Imbir, Mambrisau, Rumbewas, Umpes
|Biak Wardo
|Austronesian
|Raja Ampat
|Waigeo Timur District: Yensner, Urbinasopen, Yembekaki, and Puper villages. Waigeo Utara District: Menir, Warwanai, Boni, Asukweri, and Kabare villages. Ayau District: Rutung, Reni, and Yenkawir villages.
|Mayor, Mirino, Rayar, Rumbarak, Sanadi, Yapen
|Biga
|Austronesian
|Raja Ampat
|Misol Timur Selatan District: Biga village
|Nack
|Bira
|Sorong Selatan
|Inanwatan District: Sibae, Mate, Wadoi, Serkos, Wadoi, Mugibi, Solta Baru, and Siri-Siri villages
|Abasare, Adoi, Aidore, Apireri, Arispay, Aupe, Bandi, Beremi, Bowayire, Dedaida, Eramuri, Fatari, Geyse, Giritowi, Gobotuka, Guaramuri, Gurarai, Iben, Kerewarin, Kewesare, Kohdetare, Kopisi, Korindae, Magawe, Makamur, Mamari, Marakey, Masere, Masui, Mibi, Mugury, Musake, Mumuremi, Muturi, Nabore, Naonara, Nerwa, Obure, Obadiri, Ogobue, Sadak, Saupar, Serue, Siruri, Sowoy, Suga-Suga, Porat, Tabarai, Taresi, Tawe, Tohid, Tugakere, Tugerpai, Turindae, Warigi, Witogae, Yawae
|Borai
|East Bird's Head
|Manokwari
|Mansim
|Butlih
|Austronesian
|Raja Ampat
|Salawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages
|Rumsayor, Rumadas, Rumbruren, Rumbekwan, Rumfabe, Rumbobyar, Rumakew, Rumander, Sobyar
|Domu
|Austronesian
|Raja Ampat
|Salawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages
|Doreri
|Manokwari
|Manokwari Timur District: Pasir Putih and Mansinam villages, and Lemon Island
|Rumfabe, Rumadas, Rumsayor, Rumbekwan, Rumakeuw, Rumander, Rumbobiar, Rumbruren, Rumbrawer, Burwos
|Emeyode
|Sorong Selatan
|Kokoda District: Tarof, Negeri Besar, Daubak, Topdan, and Migirito villages
|Agia, Angiluli, Biawa, Birawako, Beyete, Damoi, Derago, Gogoba, Irewa, Imo, Jare, Maratar, Mudaye, Nawari, Tayo, Tamar, Turae, Tobi, Tameye, Totaragu, Ugaya, Ugaje
|Fiawat
|Austronesian
|Raja Ampat
|Salawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages
|Hatam
|East Bird's Head
|Pegunungan Arfak
|Menyambouw District, Anggi District, Anggi Dida District, Catubouw District, and Hingk District
|Ayok, Aibu, Dowansiba, Insen, Indouw, Iwou, Katebu, Meindodga, Mandacan, Muid, Nuham, Rienggup, Sayori, Saiba, Saroi, Towansiba, Tibiai, Ullo, Warfandu, Wonggor
|Hatam
|East Bird's Head
|Manokwari
|Manokwari Barat District, Manokwari Selatan District, Tanah Rubuh District, Warmare District, Prafi District
|Ayok, Aibu, Dowansiba, Insen, Indouw, Iwou, Katebu, Meindodga, Mandacan, Muid, Nuham, Rienggup, Sayori, Saiba, Saroi, Towansiba, Tibiai, Ullo, Warfandu, Wonggor
|Hatam
|East Bird's Head
|Manokwari Selatan
|Oransbari District: Masabui 1 and Masabui 2 villages. Ransiki District: Sabri village.
|Anari, Demhi, Debri, Kawey, Mandacan, Sayori, Waran
|Irarutu
|Austronesian
|Kaimana
|Arguni District: Minggir, Aru, Kafuryai, Warmenu, Egarwara, Warua, Tugunawa, Rafa, Fiduma, Rauna, Sumun, Wanggita, Ukiara, Warwarsi, Bovuer, Mahua, Jawera, Rofada, Waromi, Tanusan, Urisa, Mandiwa, Werafuta, Nagura, and Seraran villages
|Anofa, Auri, Agasar, Bogra, Bari, Bretne, Baefa, Durye, Drufne, Eria, Erejira, Egu, Fiamberi, Farisa, Furu, Fandi, Fenetiruma, Faiwine, Fimbay, Fargara, Furima, Furu, Jawi, Kuyami, Kurita, Kambeso, Kirwa, Moninggue, Muda, Masumbau, Manggara, Murmana, Mamaroma, Mangku, Mosmafa, Nafunari, Nafuni, Neba, Nega, Nyai, Nimbafu, Naisima, Obay, Puarada, Qurais, Riyentada, Riroma, Reasa, Ringgeti, Refideso, Raya, Rute, Ruwe, Ranggafu, Suruni, Sawewaranda, Sirini, Suafisa, Sabuku, Sarara, Sinafuna, Sirtefa, Sunum, Sasefa, Sifra, Siwari, Sigati, Sundai, Tefruam, Tumeka, Tanggarofa, Taboka, Uro, Ufnia, Wamena, Werfete, Waita, Wineruru, Wergiri, Watora, Wergiri, Waroma, Warasuwara, Wejeri, Wermeta, Werswira, Wania, Wersin, Wernana, Wagamona, Wanusanda
|Irarutu
|Austronesian
|Teluk Bintuni
|Babo District: Irarutu 3, Nusei, Kasira, Amutu, Modan, and Kanaisi villages. Aroba District: Wame village. Also in Farfurwar District.
|Alkatiri, Fiawe, Furier, Furima, Furimbe, Fenetruma, Hiria, Irarutu, Kambya, Manuama, Nauri, Nafurbenan, Narimba, Oktova, Panatuama, Refideso, Sinai, Sevire, Wersin, Yawe
|Irires
|Tambrauw
|Kebar District: Akmuri village. Senopi District: Asiti village. Miyah District: Miri and Meis villages.
|Apoki, Aibesa, Airai, Aneti, Aifamas, Morgifos, Syufi, Sasior
|Iwaro
|South Bird's Head
|Sorong Selatan
|Matemani District: Saga and Puragi villages. Inanwatan District: Isogo village.
|Bitae, Gawa, Giwa, Karara, Maratar, Maybial, Mitobi, Segea, Sigea, Taire, Tapure
|Kais
|South Bird's Head
|Sorong Selatan
|Kais (Tapuri) village
|Abago, Asikasau, Bandhi, Kaitau, Saimar, Sepa, Sira, Tebe
|Kawe
|Austronesian
|Raja Ampat
|Waigeo Barat District: Selpele, Bianci, Salio, and Walsilip villages
|Arempelei, Ayei, Ayelou, Dimalau, Daat, Sunjapale, Sakaipele, Sakaiganan, Sunjaganang
|Koiwai
|Austronesian
|Kaimana
|Kaimana District: Namatota and Bicari villages. Buruwai District: Pulau Adi and Nusa Ulang villages. Teluk Etna District: Kayu Merah village. Niraran District: Trikora village. Coa District: Sowa village. Also in Kaimana City and Roy District.
|Alhamid, Amirbai, Aiturau, Boimasa, Faurier, Fenetiruma, Kastela, Kamakaula, Karafei, Laturau, Labaru, Lawai, Metua, Mandefa, Nasarau, Namufa, Natraka, Sawoka, Ratu, Simora, Samai, Soba, Sininggirau, Sirfefa, Sanggai, Sarai, Sirua, Ufnia, Umbayer, Werbay, Werfete, Waria, Watora, Waita, Wania, Yerfisi
|Kuri
|Austronesian
|Kaimana
|Teluk Arguni District and Arguni Bawah District: Pigo, Maskur, Tantura, Ergara, Kaimana, Tiwara, Owa, Bayeda, Moyana, Kokoroba, Nagura, Tugarni, Mahuwa, Fidumsa, Wawarsi, Tanusa, Warami, Baru, Tiwam, Mahua, Cowa, Bungsur, Weswasa, Burugrba, Sawi, Bobwer, Waho, Warmetia, Gusi, Afuafu, Burgerba, Mandiwa, Ukiara, Tuguwawa, Taner, Suga, Bufeur, Yainsei, Idoor, and Waromi villages.
|Efara, Esuru, Fimbay, Farida, Fenetruma, Jaumina, Kurita, Mansumbau, Munwari, Murmana, Pigo, Refideso, Riensawa, Samaduda, Sasefa, Sisrafa, Syakema, Tatuta, Uhnia, Urbon, Werfete, Waita, Wania, Yoweni
|Kuri
|Austronesian
|Teluk Bintuni
|Kuri District
|Efendire, Furier, Koke, Kuri, Pigo, Refideso, Rinsawa, Tatuta, Trorba, Urbon, Werbete, Yaumina
|Laganyan
|Austronesian
|Raja Ampat
|Teluk Manyalibit District: Arowai, Lopintol, and Beu villages
|Madewana
|Kaimana
|Buruway District: Kambala, Edor, Yarona, Hia, Esania, Tairi, Gaka, and Guriasa villages
|Aboda, Anofa, Borawa, Birawa, Bada, Betina, Etana, Fianberi, Goga, Kano, Kawada, Kurdow, Kawena, Keyabi, Kawa, Manuku, Manyao, Moyani, Metu, Moesa, Monefa, Maruka, Natraka, Natraka, Naroba, Nautari, Oyang, Onobora, Prautana, Sepbuana, Sikora, Sibi, Suban, Tana, Torabi, Uriana, Wanap, Yabana, Yabauwa
|Mairasi
|Mairasi
|Kaimana
|Interior villages: Umbran, Jamna Fata, Matna, Tarwata, Sara, Kasira, Orai, Wangatnau, Faranyau, and Sarifan. Coastal villages: Sisir, Foroma Jaya, Warasi, Lobo, Lomira, Morona, Nanggwaromi, Omay (May may), and Warika.
|Ay, Anggua, Aturari, Anggua, Asua, Asafa, Angganun, Firema, Farinatai, Feranga, Furua, Iriyena, Inggrei, Jaisea, Jaanoug, Janoma, Jafata, Jaisona, Kaufara, Kamakaula, Manggara, Mura, Musmafah, Moy, Mufara, Meidana, Majarmau, Mejoi, Mefana, Natgoa, Nanguasai, Naruwu, Nasinyai, Nega, Nasua, Nambobo, Nensiani, Nasua, Nangewa, Namboru, Nauseni, Nambima, Naguara, Namama, Orani, Ojangai, Oruw, Ons, Raiya, Ratmanai, Safana, Surawi, Soafa, Sernau, Serai, Suparto, Sandoa, Siburari, Sisama, Sisauta, Sembay, Sefana, Sanau, Sanamuara, Sori, Sosik, Sinaonda, Tabnesa, Tavuani, Ulta, Usa, Usera, Wariensi, Yefa
|Mairasi
|Mairasi
|Teluk Wondama
|Naikere District: Sararti, Oya, Yabore, Wosimo, Undurara, and Inyora villages
|Aruba, Efanda, Fet, Murai, Natama, Nealo, Payai, Sasuru, Sabarnau, Sibeda, Uryo, Urosa, Yafata
|Maniwak
|Teluk Wondama
|Miei village, etc.
|Ariks, Arumisore, Imburi, Karubuy, Mambor, Marani, Matani, Ramar, Rumadas, Sayori, Suabey, Torey, Wiay, Worisio, Yoteni
|Matbat
|Austronesian
|Raja Ampat
|Misool Timur District: Tumolol, Lenmalas, Lenmalas Timur Barat, Audam, Foley, and Eduai villages. Misool Utara District: Atkari and Salafen villages. Misool Barat District: Magei village.
|Botot, Dai, Dlutot, Elwot, Falo, Fale, Fatot, Fam, Falon, Fom, Fadimpo, Hai, Impon, Jemput, Kei, Lan, Mjam, Mluy, Moom, Waltei
|Matta
|Fak-Fak
|Kokas District: Brongkendik village
|Bahba, Gredenggo, Genuni, Gewab, Gwasgwas, Gwaras, Hombore, Hirerenggi, Haremba, Hindom, Hegemur, Hombahomba, Iha, Kober, Krispul, Kabes, Mehran, Maredred, Patiran, Pihiwi, Rohorohmana, Temongmere, Tigtigweria, Taswa, Tuturop, Wagab, Weripang, Wouw
|Mbaham
|Trans-New Guinea
|Fak-Fak
|Fak-Fak Barat District: Werba, Wayati, Kwama, Kotam, Wanbar, Waserat, Sangram, Urat, Kriabisa, Tunas Gain, Saharei, Weni, Kinam, Kirawaswas, Wabu, Was. Also in Kokas District and Fak-Fak Timur District.
|Bahamba, Bahba, Gwas-Gwas, Gewab, Gredenggo, Ginuni, Hia, Hindom, Heremba, Hegemur, Hiretrenggi, Iba, Kabes, Kranawama, Karamandondo, Muri, Ndadarma, Nimbitkendik, Phiwi, Tanggareri, Tanggahma, Tigtigweri, Wagab, Woy, Warpopor, Weripang
|Meiah
|East Bird's Head
|Pegunungan Arfak
|Testega District: Testega, Samenhon, Meifekeni, Isom, Jijiga (Jijga), Demoura, Asai Dua, Meijguji, Meindodga, Dumbre, Morumfeyi, Mofokeda, Meksi, Iba, and Meigahanua villages.
|Asmorom, Derebi, Dowansiba, Isba, Iba, Ibori, Jijum, Igomu, Jouen, Koyani, Kasih, Mandacan, Mansaburi, Meksi, Meigahanau, Meindodga, Moktis, Mosyoi, Mosoimen, Pinder, Waramui, Wam, Yamebsi
|Meiah
|East Bird's Head
|Manokwari
|Sidei District: Kaironi village. Manokwari Utara District: Youm and Meinyunfoka villages.
|Asmorom, Dowansiba, Farian, Ifanido, Iba, Kasih, Mandacan, Meindodga, Moktis, Mosyoi, Waramui, Wam
|Meybrat
|Maybrat
|Maybrat
|Ayamaru, Ayfat, Aytinyo
|Miere
|Mairasi
|Kaimana
|Teluk Etna District
|Abujani, Karafey, Maramoy, Raifora, Raurukara
|Miere 1 (Gunung/Kakak)
|Mairasi
|Teluk Wondama
|Naikere District: Yabore village
|Kabieta, Kambueta, Kombey, Kawieta, Sanggumata, Sibabata, Siwawata, Samieta
|Miere 2 (Pantai/Adik)
|Mairasi
|Teluk Wondama
|Rasiey District: Senderewoi village
|Kawieta, Tambawa
|Miyah
|Tambrauw
|Senopi District, Miyah District, Fef District, Syujak District
|Baa, Bobarku, Baru, Bame, Bofra, Hae, Irun, Kinho, Momo, Nsoo, Sedik, Siraro, Tawer, Titit
|Moi (Moi-Maya)
|West Bird's Head
|Raja Ampat
|Kafmaru, Kalapain, Komirin, Moifilit, Tana, Walla, Wehmint
|Moi
|West Bird's Head
|Sorong City
|Aresi, Anggaloli, Kadang, Katumlas, Kabera, Kanteng, Klalibi, Kilala, Kalagin, Kwatolo, Kalami, Klasoat, Kalawaisa, Kasilit, Kalagison, Kumuwai, Kumune, Kayaru, Laibin, Lobat, Malagam, Malaum, Mobilala, Mubalus, Malantu, Malibela, Mlasmene, Mugu, Osok, Sigime, Wilin, Woloseme
|Moi
|West Bird's Head
|Sorong Regency
|Eryergit, Gifelem, Hable, Kalalu, Klah-man, Kalawen, Kahrin, Klalibi, Kilala, Kalagin, Kwatolo, Kalami, Kalasoat, Kalawaisa, Kalagison, Kalasia, Kameryep, Katumlas, Klasafle, Klobatkla, Klatifle, Klem, Lobat, Mrar, Mobilala, Melebuh, Moifilit, Mubalus, Malantu, Malibela, Meidjin, Mosena, Mlasmene, Malalamen, Mugule, Malakamen, Osok, Pa, Sani, Son, Sakadja, Simol, Siatsan, Seliokli, Syalubu, Syufanfle, Syufanklin, Syatfle, Tuen, Umalelen, Watlok, Wan, Wilin, Woloseme, Yademan, Yamese
|Moire
|East Bird's Head
|Pegunungan Arfak
|Mokwam District
|Aibu, Ayok, Bikiou, Borai, Indow, Kob, Mansim, Pungwam, Rieinggup, Sayori, Tibiai, Ullo, Umpasut, Warfandu, Wonggor
|Moire
|East Bird's Head
|Manokwari
|Manokwari Selatan District: Mupi, Anggrisi, Warkapi and Warmarwai villages. Manokwari Barat District: Ayambori village. Warmare District: Warmare and Quintue villages.
|Aibu, Ayok, Bikiou, Borai, Indow, Kob, Mansim, Pungwam, Rieinggup, Sayori, Tibiai, Ullo, Umpasut, Warfandu, Wonggor
|Moru
|Teluk Wondama
|Wasior District: Moru village
|Arumisore, Imburi, Marani, Subaey, Wiay
|Moskona
|East Bird's Head
|Teluk Bintuni
|Moskona Timur District (in Sumuy, Mesna, and Igomu villages), Mardey District, Masyeta District, Jagiro District, Moyeba District, and Mesna District
|Asmorom, Eniba, Ibori, Iga, Imen, Isnai, Inyomara, Inyejom, Kaihiw, Maboro, Mambro, Mosum, Merestiem, Masakoda, Oroscomna, Osnag, Ogoney, Ortua, Patem, Sasior, Yarg, Yerkohok, Yamna
|Mpur
|Mpur
|Tambrauw
|Kebar District, Kebar Timur District, Manekar District, Amberbaken District, Mubrani District, Senopi District: Akmuri, Nekori, Ibuanari, Atai, Anjai, Jandurau, Ajami, Inam, Senopi, Asiti, Wausin, and Afrawi villages
|Api, Ayeri, Akmuri, Asentowi, Asimi, Aremi, Awori, Apoki, Aropi, Ambuak, Amuapon, Anjai, Ajoi, Ariks, Asiar, Atai, Abiri, Amawi, Anari, Awabiti, Ajebuani, Ajokwapi, Asrow, Asiti, Bame, Bonepai, Bandopi, Bompaya, Bijinawi, Duri, Ina, Jambuani, Kasi, Katupi, Kedi, Kebar, Kapawayai, Makambak, Manisra, Manim, Manimbu, Marbuan, Matapum, Mafiti, Makui, Majiwi, Matami, Macibi, Neori, Nubuab, Pasosi, Rumbesu, Wabia, Warijo, Wasabiti, Wanyopi, Wadoki
|Napiti
|Kaimana
|Yamor District
|Autami, Howna, Kotipura
|Nerigo
|Trans-New Guinea
|Sorong Selatan
|Matemani District: Mugim (Nusa) village
|Abago, Ambuwew, Bawey, Biame, Budji, Dahur, Dorowe, Ebar, Haupar, Kena, Kebibe, Kikire, Magme, Makona, Muratan, Maituman, Paur, Subay
|Oburauw
|Kaimana
|Kambrau District: Waho, Wamesa, Kooy and Bumia villages. Arguni Bawah District: Wanoma and Inari villages. Kaimana District: Tanggaromi village.
|Airabu, Abode, Busira, Baunu, Egana, Erau, Egana, Furai, Fenetiruma, Goga, Irini, Isoga, Kaisuna, Kubewa, Megi, Namsau, Nauseni, Ososawi, Oru, Sawi, Soba, Tumana, Umuru, Wayega
|Roon
|Austronesian
|Teluk Wondama
|Roon District: Yende, Niab, Inday, Sariay, Syabes, and Mena villages.
|Awi, Akwan, Apomfires, Ajamiseba, Betay, Bosayor, Inuri, Kabo, Kayob, Kaum, Kereway, Masso, Marin, Manauw, Manupapami, Menarbu, Riburi, Rumadas, Sanoy, Seum, Waromi, Wonemseba, Wombay, Wamati, Waropen
|Roswar
|Teluk Wondama
|Roswar District: Waprak, Nordiwar, Yomber, and Syeiwar
|Iramiwir, Kobosibab, Sumuai, Waprak
|Sebyar Kemberan
|South Bird's Head
|Teluk Bintuni
|Kamunand District: Kali Tami I, Kali Tami 2, Bibiram, Kenara, and Maroro villages. Weriagar District: Weriagar, Weriagar Utara, and Mogotira villages.
|Bauw, Braweri, Eren, Efum, Frabun, Gegetu, Hindom, Inai, Iribaram, Iriwanas, Kutanggas, Kinder, Patiran, Nabi, Sorowat, Tabiar, Urbun
|Sebyar Damban
|South Bird's Head
|Teluk Bintuni
|Tomu District: Tomu, and Ekam villages. Aranday District: Aranday village.
|Bauw, Buranda, Imbimbong, Kaitam, Kosepa, Kokop, Kambori, Nawarisa, Rumatan, Tonoy
|Sougb
|Sougb
|Pegunungan Arfak
|Anggi District
|Aiba, Ahoren, Ainusi, Asmorom, Bikiai, Bokoma, Horna, Iba, Iga, Igare, Inden, Iryo, Inyomusi, Kaidan, Mandacan, Mokiri, Mers, Saiba, Sayori, Trirbo, Tubes, Towansiba, Togue
|Sougb
|Sougb
|Manokwari
|Manokwari Barat District (in Ayambori village) and Warmare District
|Aiba, Ahoren, Ainusi, Asmorom, Iba, Inden, Iryo, Inyomusi, Kaidan, Mandacan, Mokiri, Saiba, Sayori, Towansiba
|Sougb
|Sougb
|Manokwari Selatan
|Dataran Isim District: Tubes and Duhugesa villages
|Ahoren, Ainusi, Iba, Inden, Inyomusi, Mandacan, Mokiri, Saiba, Sayori, Towansiba
|Sougb Bohon
|Sougb
|Manokwari Selatan
|Tahota District: Seimeba village
|Arhita, Iba, Mokiri, Sayori, Sibena, Tubes, Trirbo
|Sougb Raw
|Sougb
|Teluk Bintuni
|Manimeri District: Atibo, Pasamai, and Botai villages. Bintuni District: Bintuni village.
|Horna, Iba, Imeri, Irai, Menci, Onyo, Teinom, Tiri, Yetu
|Sougb Wepu
|Sougb
|Teluk Wondama
|Sougb Jaya District: Kaprus, Siresi, Yarmatum, Reyob, and Nuspairo villages. Rumberpon District: Iseren and Watitindau villages.
|Arhita, Bikiai, Bokoma, Iba, Mokiri, Tubes, Sayori
|Soviar
|Teluk Wondama
|Kuri Wamesa District: Dusner village
|Arwakon, Imburi, Karuapi, Kamodi, Marani, Manupapami, Revideso, Sawasemariai, Somisa, Sanggemi, Urbuon, Yoweni
|Sumuri
|Trans-New Guinea
|Teluk Bintuni
|Sumuri District: Tofoi (district capital), Materabu Jaya, Forada, Agoda, Saengga, Tanah Merah Baru, Onar Lama, and Onar Baru villages
|Agofa, Ateta, Bayuni, Dorisara, Dokasi, Fosa, Inanosa, Kamisofa, Muerena, Mayera, Masifa, Sodefa, Simuna, Soway, Siwana, Werifa, Wamay, Wayuri
|Tehit
|West Bird's Head
|Sorong Selatan
|Tehit Mlafle, Tehit Mlakya, Tehit Konda, Tehit Nakna, Tehit Imian, Tehit Nasfa, Tehit Ogit / Yaben, Tehit Srer, Tehit Imian Slaya, Tehit Imian Salmit Klawsa, Tehit Salmi Klawsa, Tehit Mla Flassi, Tehit Mla Srit, Tehit Wakya, Tehit Gemna, Tehit Sfa
|Tepin
|Austronesian
|Raja Ampat
|north coast of Salawati Island, in Samate District: Kalian and Solol villages
|Waili
|Austronesian
|Raja Ampat
|Salawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages
|Wamesa
|Austronesian
|Teluk Wondama
|Windesi District: Windesi, Wamesa Tengah, Sombokoro, Wamesa Timur (Yopmeos), and Sandey villages. Sougb Jaya District: Kaprus village.
|Kabiai, Karubui, Kayukatui, Marani, Manusawai, Paduai, Parairawai, Sawasemaryai, Windesi, Yoweni
|Wamesa
|Austronesian
|Teluk Bintuni
|Beberandi, Fimbay, Idorwai, Kawab, Masyemi, Manibui, Samaduda, Tatiri, Torembi, Wetebosi, Wekaburi, Wasyani
|Warumba
|Teluk Wondama
|Kuri Wamesa District: Dusner village
|Biowa, Baransano, Gowe, Horota, Imburi, Kapisa, Karuapi, Kamodi, Mansundoi, Manupapami, Mananian, Madiowi, Marani, Nelwan, Nunuari, Refideso, Sawesemariai, Sawaki, Soren, Teniwut, Ubinaro, Urbuo, Wiai, Wevori, Waidama, Warami, Yoteni
|Waruri
|Teluk Wondama
|Kuri Wamesa District: Ambumi, Dusner, Muandaresi, Simiei, Nanimori, and Yerinusi villages
|Ayomi, Bokwai, Dimawi, Enuap, Imburi, Karubui, Kayukatui, Kamodi, Kiri, Korei, Marani, Mariai, Mambor, Maniagasi, Ramar, Runaki, Samberi, Sayori, Sanggemi, Siweroni, Urus, Urio, Warami, Wopairi, Wakomuni, Wursano, Yoweni
|Wawiyai
|Austronesian
|Raja Ampat
|Waigeo Selatan District: Wawiyai village
|Dam, Dayolong, Fei, Gaman, Gilipin, Gamsoi, Gaitim, Gimia, Kapatlot, Kapatsai, Lagat, Marindal, Waigayom, Wawiyai
|Wondama
|Austronesian
|Teluk Wondama
|Rasiey District: Isei, Senderawoi, Tandia, Sasirei, Rasiey, Webi, Uriemi, Torey, and Nggatu villages.
|Sawaki, Torei, Warami, Yoteni
|Yaban Nerigo
|Sorong Selatan
|Kais District: Yahadian village
|Ginuni, Ginuni-Rumakoy, Ginuni-Yaban, Ginuni-Nitobihar, Regoy-Kaikur, Regoy-Dahur
|Yaben
|Trans-New Guinea
|Sorong Selatan
|Konda District: Wamargege and Konda villages
|Begrey, Girio, Kasminya, Kemeray, Kofari, Mambruaru, Micibaru, Meres, Mondar, Oname, Ongomsaru, Osen, Oseli, Pomsaru, Rumsaro, Serio, Segeitmena, Simat, Sianggo, Sibaru, Slabaru, Segeit, Timjaru, Temaru