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Some basic facts of West Papua we need to learn: Part I

Place Of Space

Place Of Space

SENIOR MEMBER
Dec 6, 2014
3,582
-8
5,762
Country
China
Location
China
1606270273183.png


Ethnic groupLinguistic classificationRegencyDistricts and villagesClans and subgroups
AbunAbunTambrauwSausapor District: Sausapor, Jokte, Emaus, and Uigwem villages
magei
andu		Yekwam, Yenjau, Yeblo, Yesnath, Yenbra, Yenggrem, Yesomkor, Yerin, Yeror, Yewen, Yemam, Yesian
Ambel (-Waren)AustronesianRaja AmpatWaigeo Utara District: Kabare and Kapadiri villages. Teluk Manyalibit District: Kabilol, Go, Waifoy, Warimak, Kalitoko and Warsamdin villages.Aitem, Daam, Fiay, Lapon, Mentansan, Wakaf
ArfakEast Bird's HeadPegunungan ArfakSougb, Hatam, Moire, Meiah
AweSorong SelatanKais District: Sumano, Kampung Benawa 1, and Kampung Benawa 2 villages. Kokoda District: Migrito village.Awaje, Aume, Budori, Kumude
AyamaruMaybratMaybratAyamaru District and Ayamaru Timur DistrictBless, Jitmau, Kambuaya, Kambu, Kareth, Kolis, Mder, Naa, Nauw, Salosa, Sinon, Vaa
AyfatMaybratMaybratAyfat Utara District (in Fonatu and Ayawasi villages), Ayfat Timur District, Ayfat Selatan District, Ayfat Barat DistrictAir, Asem, Aserem, Fanataf, Fatem, Fatih, Haya, Kaaf, Kocu, Korain, Kosho, Kosamah, Kamak, Korabuku, Mate, Sewiay, Sasio, Saa, Sawuk, Sorry, Taa, Turot, Tenau, Yater, Yam, Yumte
AytinyoMaybratMaybratAytinyo DistrictAntoh, Asmuruf, Atkana, Bosawer, Iik, Sangkek, Wanane
BatantaAustronesianRaja AmpatSamate District: Yenanas and Wailebet villages
Biak BetewAustronesianRaja AmpatWaigeo Selatan District: Saonek, Saporkren, Yenbeser, Yenwaupur, Sawinggrai, Kapisawar, and Arborek villages. Waigeo Barat District: Mutus, Biantsyi, Waisilip, Manyaifun, Meos Manggara, and Pam villages. Kofiau District (Mikiran): Deer, Balal, and Tolobi villages. Misool District: Pulau Tikus, Solol, Meos Kapal, and Umkabu villages. Samate District: Jefman village. Teluk Manyalibit District: Mumes village.Ambafen, Ambrauw, Dimara, Fakdawer, Kasiepo, Mambraku, Mambrasar, Mayor, Rumfaker, Sauyai, Umpain, Watem
Biak KafdaronAustronesianRaja AmpatSamate District: Yensawai, Amdui, Yenanas, and Aresi villagesKabes, Kapisa, Omkarsba, Rumbewas, Saleo, Sor
Biak Karon (Bikar)AustronesianTambrauwSausapor District (in Sausapor village) and Biak Karo DistrictAduk, Kurni, Kmur, Mofu, Mampioper, Mamoribo, Mayor, Mambrasar, Mirino, Padwa Paraibabo, Rumansara, Rumayom, Rumere, Sisdifu, Sarwa, Warsa, Weju, Yapen
Biak UsbaAustronesianRaja AmpatWaigeo Utara District: Rauki village. Ayau District: Dorekar and Meosbekwan villages.Burdam, Imbir, Mambrisau, Rumbewas, Umpes
Biak WardoAustronesianRaja AmpatWaigeo Timur District: Yensner, Urbinasopen, Yembekaki, and Puper villages. Waigeo Utara District: Menir, Warwanai, Boni, Asukweri, and Kabare villages. Ayau District: Rutung, Reni, and Yenkawir villages.Mayor, Mirino, Rayar, Rumbarak, Sanadi, Yapen
BigaAustronesianRaja AmpatMisol Timur Selatan District: Biga villageNack
BiraSorong SelatanInanwatan District: Sibae, Mate, Wadoi, Serkos, Wadoi, Mugibi, Solta Baru, and Siri-Siri villagesAbasare, Adoi, Aidore, Apireri, Arispay, Aupe, Bandi, Beremi, Bowayire, Dedaida, Eramuri, Fatari, Geyse, Giritowi, Gobotuka, Guaramuri, Gurarai, Iben, Kerewarin, Kewesare, Kohdetare, Kopisi, Korindae, Magawe, Makamur, Mamari, Marakey, Masere, Masui, Mibi, Mugury, Musake, Mumuremi, Muturi, Nabore, Naonara, Nerwa, Obure, Obadiri, Ogobue, Sadak, Saupar, Serue, Siruri, Sowoy, Suga-Suga, Porat, Tabarai, Taresi, Tawe, Tohid, Tugakere, Tugerpai, Turindae, Warigi, Witogae, Yawae
BoraiEast Bird's HeadManokwariMansim
ButlihAustronesianRaja AmpatSalawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villagesRumsayor, Rumadas, Rumbruren, Rumbekwan, Rumfabe, Rumbobyar, Rumakew, Rumander, Sobyar
DomuAustronesianRaja AmpatSalawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages
DoreriManokwariManokwari Timur District: Pasir Putih and Mansinam villages, and Lemon IslandRumfabe, Rumadas, Rumsayor, Rumbekwan, Rumakeuw, Rumander, Rumbobiar, Rumbruren, Rumbrawer, Burwos
EmeyodeSorong SelatanKokoda District: Tarof, Negeri Besar, Daubak, Topdan, and Migirito villagesAgia, Angiluli, Biawa, Birawako, Beyete, Damoi, Derago, Gogoba, Irewa, Imo, Jare, Maratar, Mudaye, Nawari, Tayo, Tamar, Turae, Tobi, Tameye, Totaragu, Ugaya, Ugaje
FiawatAustronesianRaja AmpatSalawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages
HatamEast Bird's HeadPegunungan ArfakMenyambouw District, Anggi District, Anggi Dida District, Catubouw District, and Hingk DistrictAyok, Aibu, Dowansiba, Insen, Indouw, Iwou, Katebu, Meindodga, Mandacan, Muid, Nuham, Rienggup, Sayori, Saiba, Saroi, Towansiba, Tibiai, Ullo, Warfandu, Wonggor
HatamEast Bird's HeadManokwariManokwari Barat District, Manokwari Selatan District, Tanah Rubuh District, Warmare District, Prafi DistrictAyok, Aibu, Dowansiba, Insen, Indouw, Iwou, Katebu, Meindodga, Mandacan, Muid, Nuham, Rienggup, Sayori, Saiba, Saroi, Towansiba, Tibiai, Ullo, Warfandu, Wonggor
HatamEast Bird's HeadManokwari SelatanOransbari District: Masabui 1 and Masabui 2 villages. Ransiki District: Sabri village.Anari, Demhi, Debri, Kawey, Mandacan, Sayori, Waran
IrarutuAustronesianKaimanaArguni District: Minggir, Aru, Kafuryai, Warmenu, Egarwara, Warua, Tugunawa, Rafa, Fiduma, Rauna, Sumun, Wanggita, Ukiara, Warwarsi, Bovuer, Mahua, Jawera, Rofada, Waromi, Tanusan, Urisa, Mandiwa, Werafuta, Nagura, and Seraran villagesAnofa, Auri, Agasar, Bogra, Bari, Bretne, Baefa, Durye, Drufne, Eria, Erejira, Egu, Fiamberi, Farisa, Furu, Fandi, Fenetiruma, Faiwine, Fimbay, Fargara, Furima, Furu, Jawi, Kuyami, Kurita, Kambeso, Kirwa, Moninggue, Muda, Masumbau, Manggara, Murmana, Mamaroma, Mangku, Mosmafa, Nafunari, Nafuni, Neba, Nega, Nyai, Nimbafu, Naisima, Obay, Puarada, Qurais, Riyentada, Riroma, Reasa, Ringgeti, Refideso, Raya, Rute, Ruwe, Ranggafu, Suruni, Sawewaranda, Sirini, Suafisa, Sabuku, Sarara, Sinafuna, Sirtefa, Sunum, Sasefa, Sifra, Siwari, Sigati, Sundai, Tefruam, Tumeka, Tanggarofa, Taboka, Uro, Ufnia, Wamena, Werfete, Waita, Wineruru, Wergiri, Watora, Wergiri, Waroma, Warasuwara, Wejeri, Wermeta, Werswira, Wania, Wersin, Wernana, Wagamona, Wanusanda
IrarutuAustronesianTeluk BintuniBabo District: Irarutu 3, Nusei, Kasira, Amutu, Modan, and Kanaisi villages. Aroba District: Wame village. Also in Farfurwar District.Alkatiri, Fiawe, Furier, Furima, Furimbe, Fenetruma, Hiria, Irarutu, Kambya, Manuama, Nauri, Nafurbenan, Narimba, Oktova, Panatuama, Refideso, Sinai, Sevire, Wersin, Yawe
IriresTambrauwKebar District: Akmuri village. Senopi District: Asiti village. Miyah District: Miri and Meis villages.Apoki, Aibesa, Airai, Aneti, Aifamas, Morgifos, Syufi, Sasior
IwaroSouth Bird's HeadSorong SelatanMatemani District: Saga and Puragi villages. Inanwatan District: Isogo village.Bitae, Gawa, Giwa, Karara, Maratar, Maybial, Mitobi, Segea, Sigea, Taire, Tapure
KaisSouth Bird's HeadSorong SelatanKais (Tapuri) villageAbago, Asikasau, Bandhi, Kaitau, Saimar, Sepa, Sira, Tebe
KaweAustronesianRaja AmpatWaigeo Barat District: Selpele, Bianci, Salio, and Walsilip villagesArempelei, Ayei, Ayelou, Dimalau, Daat, Sunjapale, Sakaipele, Sakaiganan, Sunjaganang
KoiwaiAustronesianKaimanaKaimana District: Namatota and Bicari villages. Buruwai District: Pulau Adi and Nusa Ulang villages. Teluk Etna District: Kayu Merah village. Niraran District: Trikora village. Coa District: Sowa village. Also in Kaimana City and Roy District.Alhamid, Amirbai, Aiturau, Boimasa, Faurier, Fenetiruma, Kastela, Kamakaula, Karafei, Laturau, Labaru, Lawai, Metua, Mandefa, Nasarau, Namufa, Natraka, Sawoka, Ratu, Simora, Samai, Soba, Sininggirau, Sirfefa, Sanggai, Sarai, Sirua, Ufnia, Umbayer, Werbay, Werfete, Waria, Watora, Waita, Wania, Yerfisi
KuriAustronesianKaimanaTeluk Arguni District and Arguni Bawah District: Pigo, Maskur, Tantura, Ergara, Kaimana, Tiwara, Owa, Bayeda, Moyana, Kokoroba, Nagura, Tugarni, Mahuwa, Fidumsa, Wawarsi, Tanusa, Warami, Baru, Tiwam, Mahua, Cowa, Bungsur, Weswasa, Burugrba, Sawi, Bobwer, Waho, Warmetia, Gusi, Afuafu, Burgerba, Mandiwa, Ukiara, Tuguwawa, Taner, Suga, Bufeur, Yainsei, Idoor, and Waromi villages.Efara, Esuru, Fimbay, Farida, Fenetruma, Jaumina, Kurita, Mansumbau, Munwari, Murmana, Pigo, Refideso, Riensawa, Samaduda, Sasefa, Sisrafa, Syakema, Tatuta, Uhnia, Urbon, Werfete, Waita, Wania, Yoweni
KuriAustronesianTeluk BintuniKuri DistrictEfendire, Furier, Koke, Kuri, Pigo, Refideso, Rinsawa, Tatuta, Trorba, Urbon, Werbete, Yaumina
LaganyanAustronesianRaja AmpatTeluk Manyalibit District: Arowai, Lopintol, and Beu villages
MadewanaKaimanaBuruway District: Kambala, Edor, Yarona, Hia, Esania, Tairi, Gaka, and Guriasa villagesAboda, Anofa, Borawa, Birawa, Bada, Betina, Etana, Fianberi, Goga, Kano, Kawada, Kurdow, Kawena, Keyabi, Kawa, Manuku, Manyao, Moyani, Metu, Moesa, Monefa, Maruka, Natraka, Natraka, Naroba, Nautari, Oyang, Onobora, Prautana, Sepbuana, Sikora, Sibi, Suban, Tana, Torabi, Uriana, Wanap, Yabana, Yabauwa
MairasiMairasiKaimanaInterior villages: Umbran, Jamna Fata, Matna, Tarwata, Sara, Kasira, Orai, Wangatnau, Faranyau, and Sarifan. Coastal villages: Sisir, Foroma Jaya, Warasi, Lobo, Lomira, Morona, Nanggwaromi, Omay (May may), and Warika.Ay, Anggua, Aturari, Anggua, Asua, Asafa, Angganun, Firema, Farinatai, Feranga, Furua, Iriyena, Inggrei, Jaisea, Jaanoug, Janoma, Jafata, Jaisona, Kaufara, Kamakaula, Manggara, Mura, Musmafah, Moy, Mufara, Meidana, Majarmau, Mejoi, Mefana, Natgoa, Nanguasai, Naruwu, Nasinyai, Nega, Nasua, Nambobo, Nensiani, Nasua, Nangewa, Namboru, Nauseni, Nambima, Naguara, Namama, Orani, Ojangai, Oruw, Ons, Raiya, Ratmanai, Safana, Surawi, Soafa, Sernau, Serai, Suparto, Sandoa, Siburari, Sisama, Sisauta, Sembay, Sefana, Sanau, Sanamuara, Sori, Sosik, Sinaonda, Tabnesa, Tavuani, Ulta, Usa, Usera, Wariensi, Yefa
MairasiMairasiTeluk WondamaNaikere District: Sararti, Oya, Yabore, Wosimo, Undurara, and Inyora villagesAruba, Efanda, Fet, Murai, Natama, Nealo, Payai, Sasuru, Sabarnau, Sibeda, Uryo, Urosa, Yafata
ManiwakTeluk WondamaMiei village, etc.Ariks, Arumisore, Imburi, Karubuy, Mambor, Marani, Matani, Ramar, Rumadas, Sayori, Suabey, Torey, Wiay, Worisio, Yoteni
MatbatAustronesianRaja AmpatMisool Timur District: Tumolol, Lenmalas, Lenmalas Timur Barat, Audam, Foley, and Eduai villages. Misool Utara District: Atkari and Salafen villages. Misool Barat District: Magei village.Botot, Dai, Dlutot, Elwot, Falo, Fale, Fatot, Fam, Falon, Fom, Fadimpo, Hai, Impon, Jemput, Kei, Lan, Mjam, Mluy, Moom, Waltei
MattaFak-FakKokas District: Brongkendik villageBahba, Gredenggo, Genuni, Gewab, Gwasgwas, Gwaras, Hombore, Hirerenggi, Haremba, Hindom, Hegemur, Hombahomba, Iha, Kober, Krispul, Kabes, Mehran, Maredred, Patiran, Pihiwi, Rohorohmana, Temongmere, Tigtigweria, Taswa, Tuturop, Wagab, Weripang, Wouw
MbahamTrans-New GuineaFak-FakFak-Fak Barat District: Werba, Wayati, Kwama, Kotam, Wanbar, Waserat, Sangram, Urat, Kriabisa, Tunas Gain, Saharei, Weni, Kinam, Kirawaswas, Wabu, Was. Also in Kokas District and Fak-Fak Timur District.Bahamba, Bahba, Gwas-Gwas, Gewab, Gredenggo, Ginuni, Hia, Hindom, Heremba, Hegemur, Hiretrenggi, Iba, Kabes, Kranawama, Karamandondo, Muri, Ndadarma, Nimbitkendik, Phiwi, Tanggareri, Tanggahma, Tigtigweri, Wagab, Woy, Warpopor, Weripang
MeiahEast Bird's HeadPegunungan ArfakTestega District: Testega, Samenhon, Meifekeni, Isom, Jijiga (Jijga), Demoura, Asai Dua, Meijguji, Meindodga, Dumbre, Morumfeyi, Mofokeda, Meksi, Iba, and Meigahanua villages.Asmorom, Derebi, Dowansiba, Isba, Iba, Ibori, Jijum, Igomu, Jouen, Koyani, Kasih, Mandacan, Mansaburi, Meksi, Meigahanau, Meindodga, Moktis, Mosyoi, Mosoimen, Pinder, Waramui, Wam, Yamebsi
MeiahEast Bird's HeadManokwariSidei District: Kaironi village. Manokwari Utara District: Youm and Meinyunfoka villages.Asmorom, Dowansiba, Farian, Ifanido, Iba, Kasih, Mandacan, Meindodga, Moktis, Mosyoi, Waramui, Wam
MeybratMaybratMaybratAyamaru, Ayfat, Aytinyo
MiereMairasiKaimanaTeluk Etna DistrictAbujani, Karafey, Maramoy, Raifora, Raurukara
Miere 1 (Gunung/Kakak)MairasiTeluk WondamaNaikere District: Yabore villageKabieta, Kambueta, Kombey, Kawieta, Sanggumata, Sibabata, Siwawata, Samieta
Miere 2 (Pantai/Adik)MairasiTeluk WondamaRasiey District: Senderewoi villageKawieta, Tambawa
MiyahTambrauwSenopi District, Miyah District, Fef District, Syujak DistrictBaa, Bobarku, Baru, Bame, Bofra, Hae, Irun, Kinho, Momo, Nsoo, Sedik, Siraro, Tawer, Titit
Moi (Moi-Maya)West Bird's HeadRaja AmpatKafmaru, Kalapain, Komirin, Moifilit, Tana, Walla, Wehmint
MoiWest Bird's HeadSorong CityAresi, Anggaloli, Kadang, Katumlas, Kabera, Kanteng, Klalibi, Kilala, Kalagin, Kwatolo, Kalami, Klasoat, Kalawaisa, Kasilit, Kalagison, Kumuwai, Kumune, Kayaru, Laibin, Lobat, Malagam, Malaum, Mobilala, Mubalus, Malantu, Malibela, Mlasmene, Mugu, Osok, Sigime, Wilin, Woloseme
MoiWest Bird's HeadSorong RegencyEryergit, Gifelem, Hable, Kalalu, Klah-man, Kalawen, Kahrin, Klalibi, Kilala, Kalagin, Kwatolo, Kalami, Kalasoat, Kalawaisa, Kalagison, Kalasia, Kameryep, Katumlas, Klasafle, Klobatkla, Klatifle, Klem, Lobat, Mrar, Mobilala, Melebuh, Moifilit, Mubalus, Malantu, Malibela, Meidjin, Mosena, Mlasmene, Malalamen, Mugule, Malakamen, Osok, Pa, Sani, Son, Sakadja, Simol, Siatsan, Seliokli, Syalubu, Syufanfle, Syufanklin, Syatfle, Tuen, Umalelen, Watlok, Wan, Wilin, Woloseme, Yademan, Yamese
MoireEast Bird's HeadPegunungan ArfakMokwam DistrictAibu, Ayok, Bikiou, Borai, Indow, Kob, Mansim, Pungwam, Rieinggup, Sayori, Tibiai, Ullo, Umpasut, Warfandu, Wonggor
MoireEast Bird's HeadManokwariManokwari Selatan District: Mupi, Anggrisi, Warkapi and Warmarwai villages. Manokwari Barat District: Ayambori village. Warmare District: Warmare and Quintue villages.Aibu, Ayok, Bikiou, Borai, Indow, Kob, Mansim, Pungwam, Rieinggup, Sayori, Tibiai, Ullo, Umpasut, Warfandu, Wonggor
MoruTeluk WondamaWasior District: Moru villageArumisore, Imburi, Marani, Subaey, Wiay
MoskonaEast Bird's HeadTeluk BintuniMoskona Timur District (in Sumuy, Mesna, and Igomu villages), Mardey District, Masyeta District, Jagiro District, Moyeba District, and Mesna DistrictAsmorom, Eniba, Ibori, Iga, Imen, Isnai, Inyomara, Inyejom, Kaihiw, Maboro, Mambro, Mosum, Merestiem, Masakoda, Oroscomna, Osnag, Ogoney, Ortua, Patem, Sasior, Yarg, Yerkohok, Yamna
MpurMpurTambrauwKebar District, Kebar Timur District, Manekar District, Amberbaken District, Mubrani District, Senopi District: Akmuri, Nekori, Ibuanari, Atai, Anjai, Jandurau, Ajami, Inam, Senopi, Asiti, Wausin, and Afrawi villagesApi, Ayeri, Akmuri, Asentowi, Asimi, Aremi, Awori, Apoki, Aropi, Ambuak, Amuapon, Anjai, Ajoi, Ariks, Asiar, Atai, Abiri, Amawi, Anari, Awabiti, Ajebuani, Ajokwapi, Asrow, Asiti, Bame, Bonepai, Bandopi, Bompaya, Bijinawi, Duri, Ina, Jambuani, Kasi, Katupi, Kedi, Kebar, Kapawayai, Makambak, Manisra, Manim, Manimbu, Marbuan, Matapum, Mafiti, Makui, Majiwi, Matami, Macibi, Neori, Nubuab, Pasosi, Rumbesu, Wabia, Warijo, Wasabiti, Wanyopi, Wadoki
NapitiKaimanaYamor DistrictAutami, Howna, Kotipura
NerigoTrans-New GuineaSorong SelatanMatemani District: Mugim (Nusa) villageAbago, Ambuwew, Bawey, Biame, Budji, Dahur, Dorowe, Ebar, Haupar, Kena, Kebibe, Kikire, Magme, Makona, Muratan, Maituman, Paur, Subay
OburauwKaimanaKambrau District: Waho, Wamesa, Kooy and Bumia villages. Arguni Bawah District: Wanoma and Inari villages. Kaimana District: Tanggaromi village.Airabu, Abode, Busira, Baunu, Egana, Erau, Egana, Furai, Fenetiruma, Goga, Irini, Isoga, Kaisuna, Kubewa, Megi, Namsau, Nauseni, Ososawi, Oru, Sawi, Soba, Tumana, Umuru, Wayega
RoonAustronesianTeluk WondamaRoon District: Yende, Niab, Inday, Sariay, Syabes, and Mena villages.Awi, Akwan, Apomfires, Ajamiseba, Betay, Bosayor, Inuri, Kabo, Kayob, Kaum, Kereway, Masso, Marin, Manauw, Manupapami, Menarbu, Riburi, Rumadas, Sanoy, Seum, Waromi, Wonemseba, Wombay, Wamati, Waropen
RoswarTeluk WondamaRoswar District: Waprak, Nordiwar, Yomber, and SyeiwarIramiwir, Kobosibab, Sumuai, Waprak
Sebyar KemberanSouth Bird's HeadTeluk BintuniKamunand District: Kali Tami I, Kali Tami 2, Bibiram, Kenara, and Maroro villages. Weriagar District: Weriagar, Weriagar Utara, and Mogotira villages.Bauw, Braweri, Eren, Efum, Frabun, Gegetu, Hindom, Inai, Iribaram, Iriwanas, Kutanggas, Kinder, Patiran, Nabi, Sorowat, Tabiar, Urbun
Sebyar DambanSouth Bird's HeadTeluk BintuniTomu District: Tomu, and Ekam villages. Aranday District: Aranday village.Bauw, Buranda, Imbimbong, Kaitam, Kosepa, Kokop, Kambori, Nawarisa, Rumatan, Tonoy
SougbSougbPegunungan ArfakAnggi DistrictAiba, Ahoren, Ainusi, Asmorom, Bikiai, Bokoma, Horna, Iba, Iga, Igare, Inden, Iryo, Inyomusi, Kaidan, Mandacan, Mokiri, Mers, Saiba, Sayori, Trirbo, Tubes, Towansiba, Togue
SougbSougbManokwariManokwari Barat District (in Ayambori village) and Warmare DistrictAiba, Ahoren, Ainusi, Asmorom, Iba, Inden, Iryo, Inyomusi, Kaidan, Mandacan, Mokiri, Saiba, Sayori, Towansiba
SougbSougbManokwari SelatanDataran Isim District: Tubes and Duhugesa villagesAhoren, Ainusi, Iba, Inden, Inyomusi, Mandacan, Mokiri, Saiba, Sayori, Towansiba
Sougb BohonSougbManokwari SelatanTahota District: Seimeba villageArhita, Iba, Mokiri, Sayori, Sibena, Tubes, Trirbo
Sougb RawSougbTeluk BintuniManimeri District: Atibo, Pasamai, and Botai villages. Bintuni District: Bintuni village.Horna, Iba, Imeri, Irai, Menci, Onyo, Teinom, Tiri, Yetu
Sougb WepuSougbTeluk WondamaSougb Jaya District: Kaprus, Siresi, Yarmatum, Reyob, and Nuspairo villages. Rumberpon District: Iseren and Watitindau villages.Arhita, Bikiai, Bokoma, Iba, Mokiri, Tubes, Sayori
SoviarTeluk WondamaKuri Wamesa District: Dusner villageArwakon, Imburi, Karuapi, Kamodi, Marani, Manupapami, Revideso, Sawasemariai, Somisa, Sanggemi, Urbuon, Yoweni
SumuriTrans-New GuineaTeluk BintuniSumuri District: Tofoi (district capital), Materabu Jaya, Forada, Agoda, Saengga, Tanah Merah Baru, Onar Lama, and Onar Baru villagesAgofa, Ateta, Bayuni, Dorisara, Dokasi, Fosa, Inanosa, Kamisofa, Muerena, Mayera, Masifa, Sodefa, Simuna, Soway, Siwana, Werifa, Wamay, Wayuri
TehitWest Bird's HeadSorong SelatanTehit Mlafle, Tehit Mlakya, Tehit Konda, Tehit Nakna, Tehit Imian, Tehit Nasfa, Tehit Ogit / Yaben, Tehit Srer, Tehit Imian Slaya, Tehit Imian Salmit Klawsa, Tehit Salmi Klawsa, Tehit Mla Flassi, Tehit Mla Srit, Tehit Wakya, Tehit Gemna, Tehit Sfa
TepinAustronesianRaja Ampatnorth coast of Salawati Island, in Samate District: Kalian and Solol villages
WailiAustronesianRaja AmpatSalawati Island: Samate, Kapatlap, Kalobo, and Sakabu villages
WamesaAustronesianTeluk WondamaWindesi District: Windesi, Wamesa Tengah, Sombokoro, Wamesa Timur (Yopmeos), and Sandey villages. Sougb Jaya District: Kaprus village.Kabiai, Karubui, Kayukatui, Marani, Manusawai, Paduai, Parairawai, Sawasemaryai, Windesi, Yoweni
WamesaAustronesianTeluk BintuniBeberandi, Fimbay, Idorwai, Kawab, Masyemi, Manibui, Samaduda, Tatiri, Torembi, Wetebosi, Wekaburi, Wasyani
WarumbaTeluk WondamaKuri Wamesa District: Dusner villageBiowa, Baransano, Gowe, Horota, Imburi, Kapisa, Karuapi, Kamodi, Mansundoi, Manupapami, Mananian, Madiowi, Marani, Nelwan, Nunuari, Refideso, Sawesemariai, Sawaki, Soren, Teniwut, Ubinaro, Urbuo, Wiai, Wevori, Waidama, Warami, Yoteni
WaruriTeluk WondamaKuri Wamesa District: Ambumi, Dusner, Muandaresi, Simiei, Nanimori, and Yerinusi villagesAyomi, Bokwai, Dimawi, Enuap, Imburi, Karubui, Kayukatui, Kamodi, Kiri, Korei, Marani, Mariai, Mambor, Maniagasi, Ramar, Runaki, Samberi, Sayori, Sanggemi, Siweroni, Urus, Urio, Warami, Wopairi, Wakomuni, Wursano, Yoweni
WawiyaiAustronesianRaja AmpatWaigeo Selatan District: Wawiyai villageDam, Dayolong, Fei, Gaman, Gilipin, Gamsoi, Gaitim, Gimia, Kapatlot, Kapatsai, Lagat, Marindal, Waigayom, Wawiyai
WondamaAustronesianTeluk WondamaRasiey District: Isei, Senderawoi, Tandia, Sasirei, Rasiey, Webi, Uriemi, Torey, and Nggatu villages.Sawaki, Torei, Warami, Yoteni
Yaban NerigoSorong SelatanKais District: Yahadian villageGinuni, Ginuni-Rumakoy, Ginuni-Yaban, Ginuni-Nitobihar, Regoy-Kaikur, Regoy-Dahur
YabenTrans-New GuineaSorong SelatanKonda District: Wamargege and Konda villagesBegrey, Girio, Kasminya, Kemeray, Kofari, Mambruaru, Micibaru, Meres, Mondar, Oname, Ongomsaru, Osen, Oseli, Pomsaru, Rumsaro, Serio, Segeitmena, Simat, Sianggo, Sibaru, Slabaru, Segeit, Timjaru, Temaru
 
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