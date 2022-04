Sc upholds speaker's rulings.

Court upholds speaker's rolling. And issue notice to President pm n speaker on request of opposition parties. If this case goes on then many discussions will happen and many hidden things will be disclos. Very very dangerous situation in coming days for those guys who meet Foreigners as government has all details.

اگر اب خط کو سپریم کورٹ میں سماعت کا حصہ بنایا گیا تو سپریم کورٹ خط سے ذیادہ سلامتی کمیٹی کے اعلامیے کو دیکھے گی جس میں اسکو بیرونی سازش اور پاکستان کے معاملات میں مداخلت قرار دیا گیا۔

‏سلامتی کمیٹی کی میٹنگ کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر کافی اثرو سوخ ہو گا۔ عمران خان نے پوری تیاری اور پلاننگ کے ساتھ اپوزیشن کوتباہ کیا ہے۔

‏قومی سلامتی کے اداروں کو بھی شائد اندازہ نہیں تھا کہ نیازی یہ واردات ڈالے گا۔