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Samsung, Oppo, Xiomi, Tecno to start manufacturing phones in Turkey

Turcici Imperium

Turcici Imperium

FULL MEMBER
Sep 24, 2020
114
0
465
Country
Turkey
Location
Turkey
Factories of all these brands to start phone production within Q1 and Q2 of 2021. National brands Vestel, GM, Casper will face bigger competition.

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Xiaomi Türkiye'de yatırıma 20 milyon dolarla başlayacak

Türkiye'de yatırım kervanına katılan akıllı telefon üreticisi Çinli Xiaomi'nin yatırım planlarına ilişkin detaylar belli oldu. Bloomberg HT'nin edindiği bilgilere göre Çinli Xiaomi iki faz halinde planladığı yatırıma 20 milyon dolarla başlayacak....
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Varank'tan Samsung-Oppo açıklaması

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, son dönemde Çin'den ve Uzakdoğu'dan global akıllı telefon üreticilerinin Türkiye'ye ilgisinin olduğunu belirterek, ilk üretimin şubatta başlamasının planlandığını söyledi
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