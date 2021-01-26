Samsung, Oppo, Xiomi, Tecno to start manufacturing phones in Turkey

Türkiye'de yatırım kervanına katılan akıllı telefon üreticisi Çinli Xiaomi'nin yatırım planlarına ilişkin detaylar belli oldu. Bloomberg HT'nin edindiği bilgilere göre Çinli Xiaomi iki faz halinde planladığı yatırıma 20 milyon dolarla başlayacak....