Samsung is in trouble after bringing parts to assemble 100k handset in Bangladesh





The trouble started after the new budget set tax rate for locally assembled handset to 34.2% and ready made exported set at 31.1%. Already couple of thousand handset has been assembled but Samsung and Fair Group postponed assembling more handset until the issue is resolved. 600 workers are now working at the assembly plant and another 400 are in the process of hiring.









বাংলাদেশে এক লাখ হ্যান্ডসেটের যন্ত্রাংশ এনে বিপাকে স্যামসাং

প্রকাশঃ ২২ ঘন্টা আগে, ০৭:৫১ - আপডেটঃ জুন ২১, ২০১৮, ০৩:২০