Russia to target SpaceX Starlink Satellites

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДМИТРИЙ МЕДВЕДЕВ ЗАЯВИЛ О ПОСТАВЛЕННЫХ ВКС РОССИИ ЗАДАЧАХ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ ГРУППИРОВКИ СПУТНИКОВ STARLINK.​

Это связанно с новыми данными генерального штаба Российской Федерации. Согласно полученным данным, наведение и корректировка огня по флагману черноморского флота - крейсеру «Москва», осуществлялась с помощью группировки спутников Starlink (компании SpaceX).





Дмитрий Медведев сообщил, что для обеспечения безопасности всех подразделений участвующих в специальной военной операции, верховным главнокомандующим был отдан приказ об уничтожении группировки спутников Starlink, находящейся над территорией Российской Федерации, зоны проведения специальной военной операции и черноморского бассейна.







«Россия не занимается милитаризацией космоса, но и не позволит это делать другим», - отметил он.







Также председатель партии «Единая Россия» заявил об отстранении Осипова И.В. – командующего Черноморским флотом ВМФ России на время расследования причин потери флагмана черноморского фота.​

Google translation

16.04.2022 10:30:39This is due to the new data of the General Staff of the Russian Federation. According to the data received, the guidance and adjustment of fire on the flagship of the Black Sea Fleet, the cruiser Moskva, was carried out using the Starlink satellite constellation (SpaceX).Dmitry Medvedev said that in order to ensure the security of all units participating in the special military operation, the Supreme Commander-in-Chief was ordered to destroy the Starlink satellite constellation located over the territory of the Russian Federation, the zone of the special military operation and the Black Sea basin."Russia is not engaged in the militarization of outer space, but it will not allow others to do it," he said.Also, the chairman of the United Russia party announced the removal of Osipov I.V. - Commander of the Black Sea Fleet of the Russian Navy during the investigation of the reasons for the loss of the flagship of the Black Sea fleet.