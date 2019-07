There is no way Bangladesh can deport Rohingyas to Myanmar. They are now becoming Bangladeshis.



ওরা যেভাবে বানাচ্ছে পাসপোর্ট

৭০ হাজার টাকায় রোহিঙ্গা হয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশি!

নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম





Rohingya becoming Bangladeshi at the cost of 70 thousand taka!

The Bangladeshi passport is obtained easily by Rohingyas who fled Myanmar. The birth certificate, the chairman's certificate and passport making paper and passport are available for Tk 70,000.

They took Tk 70,000 to Tk 100,000 to give Rohingyas Bangladeshi passports.