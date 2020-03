Due to corona virus pandemic 15 to 30 percent garment orders of Bangladesh have been cancelled



Someone please translate the article



করোনার প্রাদুর্ভাবে বাংলাদেশের ১৫ থেকে ৩০ শতাংশ গার্মেন্টস রপ্তানি অর্ডার বাতিল

আমীর খসরু