Calling all Citizens of Sri Lanka to rise up and request the present Government to take responsibility for the Easter terror attacks that happened on 21/4 and immediately resign.



ශ්‍රී ලාංකාවේ වත්මන් ජනාධිපතිතමා සහ අගමැති ඇතුළු රජය, 21/4 සිදුවූ ත්‍රස්ථ ප්‍රහාරයේ වගකීම බාරගෙන වහාම ඉල්ලා අස්වෙන මෙන් ශ්‍රී ලාංකික අප සැම එක්ව රජයෙන් ඉල්ලා සිටිමු.