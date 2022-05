Rana Sanaullah expresses desire to arrest Imran Khan Rana Sanaullah expresses desire to arrest Imran Khan

عمران خان کی سیاست 3دن کی جیل میں نکل جائے گی، رانا ثناء اللّٰہ ​

عمران خان کی سیاست 3دن کی جیل میں نکل جائے گی، رانا ثناء اللّٰہ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثنا اللّٰہ نے کہا ہے کہ عمران خان کو 3دن جیل میں رکھا جائے تو اس کی سیاست نکل جائے گی۔

The Federal Interior Minister Rana Sanaullah on Saturday said that it’s his desire that the Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) Chairman Imran Khan gets arrested.Talking to reporters in Model Town, the Interior Minister said that I want Imran Khan to be kept in the same cell where I was kept. Rana Sanaullah added that staying in jail for three days will be a lesson for the PTI leader.Further talking about it, he explained that the country currently has a coalition government, such decisions cannot be made without the leaders of the coalition parties.Please pray for Imran Khan’s arrest, said Rana Sanaullah.ماڈل ٹاؤن لاہور میں صحافیوں سے گفتگو میں رانا ثناء اللّٰہ نے کہا کہ دعا کریں عمران خان کی گرفتاری کی اجازت مل جائے۔انہوں نے کہا کہ عمران خان کو 3 دن جیل میں رکھا جائے تو اس کی سیاست نکل جائے گی، میری خواہش ہے سابق وزیراعظم کو اسی سیل میں رکھا جائے، جہاں مجھے رکھا گیا تھا۔وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ ایسے فیصلے اتحادی جماعتوں کے سربراہوں کے بغیر نہیں کیے جاسکتے، دعا کریں عمران خان کی گرفتاری کی اجازت مل جائے۔اُن کا کہنا تھا کہ پرویز الہٰی پہلے اپنے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ کرائیں اور پھر اجلاس بلائیں۔رانا ثناء اللّٰہ نے شیری مزاری کی گرفتاری حکومتی عمل دخل کی تردید کی اور کہا کہ سابقہ وفاقی وزیر کی گرفتاری متعلقہ ادارے نے قانون کے مطابق کی۔