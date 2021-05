Radar Ranges Of Different Fighters

Here's a list of radar ranges for some popular fighters. I found it compiled on F-16.net (let me see who the author is):



APG-77 AESA (F-22A)



For RCS 0.0001 m2 class target: 20 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 35 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 112 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 200 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 300 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 355 km+





CAESAR AESA (EF-2000 Tranch3, post-2015 with 1,500 T/Rs)



For RCS 0.0001 m2 class target: 18~21 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 32~38 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 104~122 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 185~216 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 278~324 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 330~385 km+





APG-63 V2/V3/V4 AESA (F-15C/E/SG)



For RCS 0.0001 m2 class target: 14~19 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 25~33 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 81~104 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 144~185 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 215~278 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 255~330 km+





APG-81 AESA (F-35A/B/C)



For RCS 0.0001 m2 class target: 16 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 28 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 90 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 160 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 240 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 285 km+





APG-79 AESA (F/A-18E/F and EA-18G, Block 2 and 3)



For RCS 0.0001 m2 class target: 13 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 22 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 72 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 128 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 192 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 228 km+





CAPTOR (EF-2000 Tranch 1 and 2)



For RCS 0.0001 m2 class target: 12 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 22 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 70 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 124 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 185 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 220 km+





RBE-2 AESA (Rafale F4, post-2012)



For RCS 0.0001 m2 class target: 11~13 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 20~23 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 62~73 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 110~130 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 165~195 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 195~230 km+





APG-80 AESA (F-16E)



For RCS 0.0001 m2 class target: 11 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 20 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 62 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 110 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 165 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 195 km+





NOAR AESA (JAS-39 C/D PLUS, post-2013)



For RCS 0.0001 m2 class target: 10~11 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 18~20 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 56~62 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 100~110 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 150~165 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 178~195 km+





APG-63 (F-15C)



For RCS 0.0001 m2 class target: 9 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 16 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 51 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 90 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 135 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 160 km+





RBE-2 PESA (Rafale F1/F2/F3)



For RCS 0.0001 m2 class target: 7~9 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 13~15 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 41~49 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 73~87 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 110~130 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 130~154 km+





APG-73 (F/A-18E/F, Block1)



For RCS 0.0001 m2 class target: 5~6 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 10~11 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 32~36 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 56~64 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 84~96 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 100~114 km+





PS-05A (JAS-39 A/B/C/D)



For RCS 0.0001 m2 class target: 5~6 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 9~10 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 27~32 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 48~56 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 72~84 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 85~100 km+





APG-68 V9 (F-16 C/D/I and RDY-2 iM2000-5MK2 and -9)



For RCS 0.0001 m2 class target: 4~5 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 8~9 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 25~30 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 46~54 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 66~80 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 78~95 km+





RDY (M2000-5)



For RCS 0.0001 m2 class target: 4~5 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 7~8 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 22~27 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 40~47 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 60~70 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 70~84 km+





APG-68 V5 (F-16 C/D)



For RCS 0.0001 m2 class target: 3~4 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 6~7 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 18~22 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 32~40 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 50~60 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 60~72 km+





APG-67 V4 (T-50)



For RCS 0.0001 m2 class target: 3~4 km+

For RCS 0.001 m2 class target: 5~6 km+

For RCS 0.1 m2 class target: 17~20 km+

For RCS 1.0 m2 class target: 30~36 km+

For RCS 5.0 m2 class target: 45~53 km+

For RCS 10.0 m2 class target: 53~63 km+