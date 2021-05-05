Radar Ranges Of Different Fighters

http://www.defence.pk/forums/military-aviation/72354-thrust-weight-ratios-all-fighter-planes.html
http://www.defence.pk/forums/military-aviation/118218-engines-used-different-fighters.html
http://www.defence.pk/forums/military-aviation/94948-radar-ranges-different-fighters.html
http://www.defence.pk/forums/military-forum/20908-rcs-different-fighters.html
Aircraft/Radar Fighter Bomber
EL/M-2032 47 km 100 km
Eurofighter Captor (ex-ECR-90) ~175 km 370 km
JA.37 Viggen PS-46/A 75 km max
JAS.39 PS-05A 90 km 190 km
F-4 AWG-10 38 km 80 km
F-14A/B AWG-9 210 km 330 km
F-14D APG-71 ~175 km 370 km
F-15 APG-63/70 110-160 km 240 km
F-15 APG-63(v)2 195 km 410 km
F-16 APG-66 ~55 km ~105 km
F-16 APG-66(v)2/3 70 km 130 km
F-16 APG-68 80 km 140 km
F-16 ABR 130 km 275 km
F-18 APG-65 ~72 km ~ 150 km
TWS of 10 targets at 74 km. HUD acquistion auto lock at ~9 km.
F-18 APG-73 (APG-65 x 1.2) 85 km ~180 km
F-20 APG-67 90 km ~130 km max
F-22 APG-77 230 km 490 km
MiG-21 RP-21 Spin Scan 9.5 km 20 km max
MiG-21 RP-22 Saphir-21 14 km 30 km max
MiG-23 High Lark 33 km 70 km
MiG-23ML Sapfir-23ML 40 km 85 km
MiG-25 RP-25 Smerch-A 47 km 100km
MiG-25 Sapfir-25 66 km 140 km
MiG-29 NO-19 Slot Back 70-100 km 100-150 km
Tracks 10 targets, guides against 1.
MiG-29 NO-10 88 km 186 km
MiG-29 SMT-II NO-19ME Topaz 130 km 275 km
MiG-31 Zaslon 110 km 240 km
Tracks 10 guides 4
MiG-35 RP-35 140 km 300 km
Mirage F.1 Cyrano IV 45 km 96 km max
Mirage 2000C-S1 to –S3 RDM 85 km 110 km
Mirage 2000C-S4/5 RDI 110 km 190 km
Mirage 2000-5 RDY 130-140 km 275 km
Rafale RBE vs 130 km 275 km
Sea Harrier FRS.1 Blue Fox 37 km 95 km
Sea Harrier FA.2 Blue Vixen 110+ km 150 km max
Su-27 110 km 240 km max
Su-35 planned to be: 190 km 400 km
Tornado F.3 AI24 Foxhunter 100 km 210 km
w. Stage 2G radar (1991) 185 km large fighter 260 km
Track 40 targets. Originally no close range modes.