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Radar Ranges Of Different Fighters

Manticore

Manticore

RETIRED MOD
Jan 18, 2009
10,122
113
18,080
Country
Pakistan
Location
Pakistan
http://www.defence.pk/forums/military-aviation/72354-thrust-weight-ratios-all-fighter-planes.html
http://www.defence.pk/forums/military-aviation/118218-engines-used-different-fighters.html
http://www.defence.pk/forums/military-aviation/94948-radar-ranges-different-fighters.html
http://www.defence.pk/forums/military-forum/20908-rcs-different-fighters.html
Click to expand...









Aircraft/Radar Fighter Bomber

EL/M-2032 47 km 100 km

Eurofighter Captor (ex-ECR-90) ~175 km 370 km

JA.37 Viggen PS-46/A 75 km max

JAS.39 PS-05A 90 km 190 km

F-4 AWG-10 38 km 80 km

F-14A/B AWG-9 210 km 330 km

F-14D APG-71 ~175 km 370 km

F-15 APG-63/70 110-160 km 240 km

F-15 APG-63(v)2 195 km 410 km

F-16 APG-66 ~55 km ~105 km

F-16 APG-66(v)2/3 70 km 130 km

F-16 APG-68 80 km 140 km

F-16 ABR 130 km 275 km

F-18 APG-65 ~72 km ~ 150 km
TWS of 10 targets at 74 km. HUD acquistion auto lock at ~9 km.

F-18 APG-73 (APG-65 x 1.2) 85 km ~180 km

F-20 APG-67 90 km ~130 km max

F-22 APG-77 230 km 490 km

MiG-21 RP-21 Spin Scan 9.5 km 20 km max

MiG-21 RP-22 Saphir-21 14 km 30 km max

MiG-23 High Lark 33 km 70 km

MiG-23ML Sapfir-23ML 40 km 85 km

MiG-25 RP-25 Smerch-A 47 km 100km

MiG-25 Sapfir-25 66 km 140 km

MiG-29 NO-19 Slot Back 70-100 km 100-150 km
Tracks 10 targets, guides against 1.

MiG-29 NO-10 88 km 186 km

MiG-29 SMT-II NO-19ME Topaz 130 km 275 km

MiG-31 Zaslon 110 km 240 km
Tracks 10 guides 4

MiG-35 RP-35 140 km 300 km

Mirage F.1 Cyrano IV 45 km 96 km max

Mirage 2000C-S1 to &#8211;S3 RDM 85 km 110 km

Mirage 2000C-S4/5 RDI 110 km 190 km

Mirage 2000-5 RDY 130-140 km 275 km

Rafale RBE vs 130 km 275 km

Sea Harrier FRS.1 Blue Fox 37 km 95 km

Sea Harrier FA.2 Blue Vixen 110+ km 150 km max

Su-27 110 km 240 km max

Su-35 planned to be: 190 km 400 km

Tornado F.3 AI24 Foxhunter 100 km 210 km
w. Stage 2G radar (1991) 185 km large fighter 260 km
Track 40 targets. Originally no close range modes.
 
Manticore

Manticore

RETIRED MOD
Jan 18, 2009
10,122
113
18,080
Country
Pakistan
Location
Pakistan
Here's a list of radar ranges for some popular fighters. I found it compiled on F-16.net (let me see who the author is):

APG-77 AESA (F-22A)

For RCS 0.0001 m2 class target: 20 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 35 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 112 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 200 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 300 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 355 km+


CAESAR AESA (EF-2000 Tranch3, post-2015 with 1,500 T/Rs)

For RCS 0.0001 m2 class target: 18~21 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 32~38 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 104~122 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 185~216 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 278~324 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 330~385 km+


APG-63 V2/V3/V4 AESA (F-15C/E/SG)

For RCS 0.0001 m2 class target: 14~19 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 25~33 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 81~104 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 144~185 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 215~278 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 255~330 km+


APG-81 AESA (F-35A/B/C)

For RCS 0.0001 m2 class target: 16 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 28 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 90 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 160 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 240 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 285 km+


APG-79 AESA (F/A-18E/F and EA-18G, Block 2 and 3)

For RCS 0.0001 m2 class target: 13 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 22 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 72 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 128 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 192 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 228 km+


CAPTOR (EF-2000 Tranch 1 and 2)

For RCS 0.0001 m2 class target: 12 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 22 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 70 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 124 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 185 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 220 km+


RBE-2 AESA (Rafale F4, post-2012)

For RCS 0.0001 m2 class target: 11~13 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 20~23 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 62~73 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 110~130 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 165~195 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 195~230 km+


APG-80 AESA (F-16E)

For RCS 0.0001 m2 class target: 11 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 20 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 62 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 110 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 165 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 195 km+


NOAR AESA (JAS-39 C/D PLUS, post-2013)

For RCS 0.0001 m2 class target: 10~11 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 18~20 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 56~62 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 100~110 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 150~165 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 178~195 km+


APG-63 (F-15C)

For RCS 0.0001 m2 class target: 9 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 16 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 51 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 90 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 135 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 160 km+


RBE-2 PESA (Rafale F1/F2/F3)

For RCS 0.0001 m2 class target: 7~9 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 13~15 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 41~49 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 73~87 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 110~130 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 130~154 km+


APG-73 (F/A-18E/F, Block1)

For RCS 0.0001 m2 class target: 5~6 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 10~11 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 32~36 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 56~64 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 84~96 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 100~114 km+


PS-05A (JAS-39 A/B/C/D)

For RCS 0.0001 m2 class target: 5~6 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 9~10 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 27~32 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 48~56 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 72~84 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 85~100 km+


APG-68 V9 (F-16 C/D/I and RDY-2 iM2000-5MK2 and -9)

For RCS 0.0001 m2 class target: 4~5 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 8~9 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 25~30 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 46~54 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 66~80 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 78~95 km+


RDY (M2000-5)

For RCS 0.0001 m2 class target: 4~5 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 7~8 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 22~27 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 40~47 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 60~70 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 70~84 km+


APG-68 V5 (F-16 C/D)

For RCS 0.0001 m2 class target: 3~4 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 6~7 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 18~22 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 32~40 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 50~60 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 60~72 km+


APG-67 V4 (T-50)

For RCS 0.0001 m2 class target: 3~4 km+
For RCS 0.001 m2 class target: 5~6 km+
For RCS 0.1 m2 class target: 17~20 km+
For RCS 1.0 m2 class target: 30~36 km+
For RCS 5.0 m2 class target: 45~53 km+
For RCS 10.0 m2 class target: 53~63 km+
 
Manticore

Manticore

RETIRED MOD
Jan 18, 2009
10,122
113
18,080
Country
Pakistan
Location
Pakistan
AWACS:
APS-138 (E-2): 220 km (fighter), 463 km (bomber)
APS-145 (E-2C): 267 km (small fighter), 400 km (large fighter), 565 km (bomber)
APY-1/2 (E-3 & E-767): 267 km (small fighter), 400 km (large fighter), 565 km (bomber)
Phalcon: 267 km (small fighter), 400 km (large fighter), 565 km (bomber)
Shmel 100 (A-50): 100 km (fighter), 200-300+ km (bomber)
Shmel 2 (A-50U): 230 km (MiG-21), 500 km (bomber)
MESA (Wedgetail): 350 km (fighter), 745 km (bomber)
Erieye (EMB-145 & S 100B): 225 km (small fighter), 340-350 km (large fighter), 450-480 km (bomber), 320 km (ship)

Search Ranges (for fighters unless otherwise noted):
F-15E (AN/APG-70): 300 km (mapping)
F-20 (AN/APG-67): 130 km
JAS.37 Viggen (PS-46/A): 75 km
J-7C/D (JL-7A): 70 km
J-10 (KLJ-3): 100-130 km J-10 (Zhuk-10PD): 160 km
MiG-21PF (RP-21): 13-20 km
MiG-21SMT (RP-22 Sapfir-21): 30 km
MiG-23S (RP-22 Sapfir-21): 30 km
MiG-23 (Sapfir-23): 70 km
MiG-25 (Sapfir-25): 100 km
MiG-29 (N019 Sapfir-29): 100 km
MiG-31 (SBI-16 Zaslon): 200 km
MiG-29M/MiG-33 (Zhuk-ME): 120 km (aircraft), 250 km (ships), 150 km (ground radar) Mirage 2000 (RDM or RDI): 100 km
Su-27SK (N001E Zhuk): 240 km (probably large fighter, maybe bomber)
Su-30MK3 (Panda Radar): 190 km (aircraft), 300 km (ships)

Tracking Range Against Small fighter:
EFA-2000 (ECR 90): 160-175 km
F-4E (AN/APG-30): 38 km

F-14 (AN/APG-71): 213 km (120+ km for cruise missiles)
F-15A (AN/APG-63): 110-160 km
F-15C (AN/APG-70): 195 km
F-16A/C (AN/APG-66): 50-60 km
F-16C Block 25 (AN/APG-68): 70 km
F-16C Block 50/52 (AN/APG-68(V)7): 80 km
F-16C Block 50/52 (AN/APG-68(V)9/10): 105 km (future upgrade to F-16 fleet, promising 30&#37;+ range increase) F-16E Block 60 (AN/APG-80): 130 km
F/A-18A (AN/APG-65): 60-65 km
F/A-18C (AN/APG-73): 72 km
F-20 (AN/APG-67): 90 km
F/A-22 (AN/APG-77): 230 km
F-7P Skybolt (Grifo 7): 55+ km
F-7MP Skybolt (Grifo 7): 55+ km
F-8IIM (Zhuk-8B): 70 km (front), 40 km (rear)
J-7: 15-55 km, depending on radar fitted
J-8II (SL-5A): 40 km
J-8B (JL-8A): 60 km
J-8H (KLJ-1): 75 km
J-10 (KLJ-3): 80-90 km
JAS.39 Gripen (PS-05): 90 km
MiG-21PF (RP-21): 7-10 km
MiG-21SMT (RP-22 Sapfir-21): 14-19 km
MiG-23S (RP-22 Sapfir-21): 19 km
MiG-23 (Sapfir-23): 55 km
MiG-25 (Sapfir-25): 47-66 km
MiG-29 (N019 Sapfir-29): 80 km
MiG-31 (SBI-16 Zaslon): 110 km
MiG-29M/MiG-33 (Zhuk-ME): 60-70 km
Mirage F.1 (Cyrano IV): 45 km
Rafale (RBE2): 100 km
Su-27 (N001 Zhuk): 80-100 km (front), 40 km (rear)
Su-30MKK (N001VE Zhuk): 110 km (front), 40 km (rear)
Su-27M/Su-35 (N011 Zhuk-27): 100 km (front), 55 km (rear)
Su-27M/Su-35 (Zhuk-PH): 165 km (front), 60 km (rear)


Tracking Range Against Bombers
EFA-2000 (ECR 90): 370 km
F-4E (AN/APG-30): 80 km
F-14 (AN/APG-71): 370 km
F-15A (AN/APG-63): 240 km
F-15C (AN/APG-70): 410 km
F-16A/C (AN/APG-66): 100-110 km
F-16C Block 25 (AN/APG-68): 130 km
F-16C Block 50/52 (AN/APG-68(V)7): 140 km
F-16C Block 50/52 (AN/APG-68(V)9/10): 185 km (future upgrade to F-16 fleet, promising 30%+ range increase)
F-16E Block 60 (AN/APG-80): 275 km
F/A-18C (AN/APG-73): 150 km
F/A-22 (AN/APG-77): 490 km
JAS.39 Gripen (PS-05): 190 km
MiG-25 (Saphir-25): 100-140 km
MiG-29 (N019 Sapfir-29): 100+ km
MiG-31 (SBI-16 Zaslon): 240 km
 
Manticore

Manticore

RETIRED MOD
Jan 18, 2009
10,122
113
18,080
Country
Pakistan
Location
Pakistan
Tempest II

Tempest II

PDF THINK TANK: ANALYST
Mar 15, 2007
1,379
9
2,282
ANTIBODY said:
was PS-05/A derived from earlier version of the APG-68 ?
Click to expand...
I read that on some website but have tried to google for "APG-68, PS-05/A" and found nothing to suggest they are related. I don't think its true ... ... or maybe they share a few components, not enough to make one a version of the other! Like the JFT being a version of the Mig-29 because of the RD33/RD93 and the Zhuk>>Zhamchug>>KLJ-7 relationship!
 
Manticore

Manticore

RETIRED MOD
Jan 18, 2009
10,122
113
18,080
Country
Pakistan
Location
Pakistan
number of TR modules

APG 63v2- 1500
APG 77 - 1500
APG 81 - 1200
APG 79 - 1100
Captor aesa- 1000 - 2000
Gripen NG aesa -
elta 2052 - >1500
zhuk ae - 1064
SELEX Vixen 1000E - 1,000
PAK FA N-XXX AESA - 1536 modules.
AN/APG-77 is using 2000 modules
repeated claims of around 1000 modules in RBE2 AESA-- however the pic shows less



http://dc201.*******.com/img/oQSBj3HQ/0.7889096351337451/rbe2__840_TR.jpg

lot depends on the power of each T/R and the cooling system

Both 14th insistute and the National Radar/Electrionics Insititue (NREI) have produced prototype AESA radars for J-20, both prototype radars are X-band AESA radar and contain 2000+ T/R modules, there is a open competition there and 14th insitute won the competition easily (14th insistute is considerably larger and finanically stronger than NREI), thus their AESA has been selected as the radar for this fighter roughly 2 years ago.
 
Manticore

Manticore

RETIRED MOD
Jan 18, 2009
10,122
113
18,080
Country
Pakistan
Location
Pakistan
Because there was no plan to increase the Rafale&#8217;s nose diameter, the new radar will occupy much the same volume as the present set, though some equipment will have to be removed or relocated. Some believe that the opportunity should have been taken to increase the diameter of Rafale&#8217;s nose to allow a larger diameter array to be fitted, and that the present 55-cm diameter array will be deficient in range compared to the AESA arrays in, or planned for the F-15, F/A-18E/F Super Hornet and Typhoon.

Rafale first with Thales active radar-19/06/2007-Paris-Flight Daily News
 
Manticore

Manticore

RETIRED MOD
Jan 18, 2009
10,122
113
18,080
Country
Pakistan
Location
Pakistan
E]

diameter of the radar dome -rough estimate

F-20/T-50 => ~500mm (APG-67 family)
Gripen => ~500mm (PS/05 family)
M2000 => ~500mm (RDM, RDI, RDY families)
Rafale => ~600mm(RBE family)
MIG-29 => ~624 mm (N019, N010 families)
F-16 => ~660mm (APG-66, APG-68, APG-80 families)

JFT =>~ 670-740 mm

Typhoon => ~700mm (ECR-90/CAPTOR family)
F-18 => ~700mm (APG-65, APG-73, APG-79 families)
F-35 => ~700mm (APG-81)
F-22 => ~900mm (APG-77)
F-15 => ~950mm (APG-63, APG-70 families)
SU-27/30 => ~1000 mm (N001, N010 [924mm antenna ver], N011 faimilies)
MIG-31 => ~1400mm (N007 family)
 
Manticore

Manticore

RETIRED MOD
Jan 18, 2009
10,122
113
18,080
Country
Pakistan
Location
Pakistan
KLJ-7 Airborne Radar
The KLJ-7 is an X-band airborne fire-control radar (FCR) uses a mechanically-steered slotted array antenna. The KLJ-7 has multiple modes, both beyond-visual-range (BVR) and close-in air-to-air modes, ground surveillance modes and a robust anti-jamming capability. The radar can reportedly manage up to 40 targets, monitor up to 10 of them in track-while-scan (TWS) mode and simultaneously fire on two BVR targets.

* Frequency : X-band
* A mechanically-steered slotted array antenna
* 14 Operational Modes
* Range more than 100 km
* Total targets tracked: 10 in TWS (Track-While-Scan) mode
* Reliability:
o MTBF (Mean Time Between Failure): 220 hours
o MTTR (Mean Time To Recovery): 0.5 hours
* Weight less than 120 kg
* Composition
o Antenna Unit
o Receiver Unit
o Transmitter Unit
o Processor Unit
o Power Supply Unit
o Auxiliary Transmitter Unit
http://www.defence.pk/forums/jf-17-thunder/71435-jf-17-thunder-information-pool-7.html#post1612677
 
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