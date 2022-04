R.I.P PDM & Lotas

Windjammer said: Forwarded as recieved.



ایک اہم خبر!

پاکستان کے اداروں نے عمران خان کی جانب سے لہراۓ گیۓ خط کی انوسٹی گیشن کر لی۔قومی سلامتی پر اہل یہود کا کاری وار ،حملہ ثابت ہو گیا ہے۔عدم اعتماد کے بعد زرداری،مولانا سب جیلوں میں ہونگے۔مریم ،ن لیگ پر پابندی لگنے جا رہی ہے۔آنے والے دنوں میں ملک میں ایمرجینسی لگ جاۓ گی جو وقت کی ضرورت ہے۔چایینہ نے شاہ محمود قریشی کو بلا لیا ہے۔۔۔چائینہ ،ایران،ترکی،روس میدان میں اتر چکے۔۔۔تمام ثبوتوں کی روشنی میں نواز کو برصغیر کا بڑا غدار ڈکلیر کر دیا جاۓ گا ۔عمران خان کی سکیورٹی ایس ایس جی کمانڈوز کے حوالے کی جاۓ گی۔سندھ اور پنجاب میں گورنر راج لگے گا۔صدارتی نظام کے لیے ریفرنڈم کروایا جاۓ گا۔۔آپ نوٹ کر لیں۔۔۔۔ Click to expand...

If this happens, I will take every word of abuse towards fauj back, render a written apology on my social media handles and concede I am an emotional idiot who loses faith in my own too quickly.But, we will have to wait and see.