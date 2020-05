The tiny Gulf nation of Qatar has launched a massive buildup of air power for an unclear purpose for around $50 billion-- APG-63(V)3 AESA Radar-- AN/AAS-42 Tiger Eyes IRST-- ROBUST digital electronic warfare suite-- Fly-by-wire control systems-- World's fastest mission computerF-15QAs will be able to carry 16 AIM-120 AMRAAM and 4 AIM-9X Sidewinder air to air missiles--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Qatari Emiri Airforce EUROFIGTER Fighter Jets will be armed with AIM-120 air to air missiles and 100km MARTE-ER anti ship missiles-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RBE2-AA AESA Radar-- 140 SCALP Cruise Missiles-- MICA and METEOR air to air MissilesMETEOR air to air MissileMeteor is an active radar guided BVR air to air missile with multi-shot capability against long range manoeuvring targets in a heavy electronic countermeasures environment with a range in excess of 100 km-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2 Airbus A330 MRTT4 C-130J Super Hercules8 Boeing C-17 Globemaster III------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2.500 HELLFIRE Missiles-- 5,000 Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) II21 AgustaWestland AW13928 NH-90 Helicopters €3 billion16 NH90s in a tactical transport configuration and 12 NH90s in a naval configuration-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Range : 5.000 kmQatar is the first country to procure AMRAAM-ER surface to air extended range variant246 PATRIOT MIM-104E Guidance Enhanced Missile-TBM (GEM-T)768 PATRIOT Advanced Capability 3 (PAC-3) Missiles-- 150 THAAD missiles-- 2 THAAD Fire Control and Communications units-- 2 AN/TPY-2 THAAD Radars-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------btw Turkey spent around $60 billion for humanitarian aid to Muslim Countries between 2012 and 2020so Turkey would buy all those sophisticated weapons for $60 billionThe UAE - KSA threat to Qatar around $50 billion dollars goes to The US,The UK and France , instead of humanitarian aid to Muslim Countries----------------------------------------------------------------------------------------------------------------