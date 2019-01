PTI Government to pay 9 billion$ till may 2019 & 37.5 billion$ by the end of Government's tenure



6.6 Billion $ interest to be paid back on 37.5 billion $



PMLN on purpose scheduled loan return so as the new government has to pay highest amount of 9 Billion $ during its first year that end may 2019 ​



حکومت کو مئی تک لیگی دورکا 9ارب ڈالر قرض واپس کرنا ہو گا ؛6ارب 60کروڑ ڈالرسود کی ادا ئیگی بڑا چیلج







اسلام آباد (ملک سعیدا عوان ) مسلم لیگ (ن) کی سابقہ حکومت کی جانب سے غیر معمولی قرضے لینے کی وجہ سے موجودہ حکومت کو قرضوں اور ان پر عائد سود کی واپسی کی شکل میں ایک بڑے چیلنج کا سامنا ہے



