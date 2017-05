প্রগতির বহরে নতুন জিপ

Pragoti also assembles other SUVs such as Mitsubishi ASX (Outlander sport in North America)Various models of Landfort brand (China)নিজস্ব প্রতিবেদক, চট্টগ্রাম৫ জুন, ২০১৬ ০০:০০মাত্র এক বছর আগেও রাষ্ট্রায়ত্ত গাড়ি সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের (পিআইএল) বিক্রয়যোগ্য গাড়ি বলতে ছিল মিত্সুবিশি করপোরেশনের পাজেরো স্পোর্ট। ব্যবসা মাত্র একটি গাড়িনির্ভর হওয়ায় ২০১৩ সালের শেষভাগে ব্যাংকের ঋণপত্র (এলসি) ছাড় নিয়ে জটিলতার কারণে জাপানের মিত্সুবিশি মোটরস থেকে সিকেডি গাড়ি আমদানি না হওয়ায় সেই অর্থবছরের প্রথম চার মাস উৎপাদন বন্ধ ছিল প্রগতির কারখানায়। তবে ধীরে ধীরে সেই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসছে প্রগতি ইন্ডাস্ট্রিজ। মাত্র দুই মাসের ব্যবধানে প্রগতির গাড়ি সংযোজনের বহরে ভারতের মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা কম্পানির স্করপিও জিপের পর আরেকটি নতুন জিপ নিয়ে আসছে তারা। চলতি মাসেই চীনের ফোডে অটোমোবাইল কো. লিমিটেডের তৈরি ‘ল্যান্ডফোর্ট এসইউভি’ জিপ সংযোজন শুরু হবে প্রগতির কারখানায়।পিআইএল সূত্র জানায়, ইতিমধ্যে ১৮৫০ সিসি ক্ষমতার নতুন প্রজন্মের সাত আসনের ১০ ইউনিট সিকেডি (বিযুক্ত) গাড়ির জন্য ঋণপত্র (এলসি) খুলেছে প্রগতি কর্তৃপক্ষ। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে এই গাড়ির চালান চট্টগ্রাম বন্দরে এসে পৌঁছবে বলে আশা করছে তারা। আধুনিক সব সুযোগ-সুবিধা সংবলিত এই গাড়ির বাজারমূল্য ধরা হয়েছে ৫০ লাখ টাকা। চলতি বছরের জানুয়ারি মাসে প্রগতির সঙ্গে চীনের প্রতিষ্ঠানটির দুই বছরের চুক্তি হয়েছে। বাংলাদেশে গাড়িটির জনপ্রিয়তার ওপর নির্ভর করে পরবর্তী সময়ে চুক্তি নবায়ন করা হবে বলে জানালেন প্রগতির কর্মকর্তারা।এ প্রসঙ্গে পিআইএলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রকৌশলী মো. আবুল খায়ের সরদার কালের কণ্ঠকে বলেন, ‘এই প্রথম কোনো গাড়ির জন্য পাঁচ বছরের বিক্রয়োত্তর ওয়ারেন্টি সুবিধা দেওয়া হবে। আমরা সাধারণত পাজেরো স্পোর্টের জন্য ছয় মাস এবং মাহিন্দ্র স্করপিও জিপের জন্য এক বছরের বিক্রয়োত্তর ওয়ারেন্টি সুবিধা দিয়ে থাকি। ’আবুল খায়ের সরদার আরো বলেন, ‘এই গাড়িও মধ্যম পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাদের জন্য আনা হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমাদের বিপণন বিভাগ অন্যান্য গাড়ির সঙ্গে এটিরও প্রচারণা শুরু করেছে। ’প্রগতির কর্মকর্তারা জানান, এই গাড়িটি বেসরকারি পর্যায়ে বিক্রি করবে ‘মা এন্টারপ্রাইজ’ নামের একটি প্রতিষ্ঠান। বাড়তি সুবিধা হচ্ছে, এই গাড়ি সংযোজনে প্রগতির বাড়তি কোনো বিনিয়োগ করতে হচ্ছে না। মাহিন্দ্র স্করপিও গাড়ির জন্য যে যন্ত্রাংশ বসানো হয়েছে সেখানেই ল্যান্ডফোর্ট জিপটিও সংযোজন করা যাবে।প্রসঙ্গত, গত ১২ মে ভারতের বিখ্যাত মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা কম্পানির স্করপিও জিপের আনুষ্ঠানিক রোল আউট হয়েছে সীতাকুণ্ডের বাড়বকুণ্ডে অবস্থিত প্রগতির কারখানায়। এই জিপের দাম ধরা হয়েছে ৪৬ লাখ টাকা।প্রগতির কর্মকর্তারা আরো জানান, ব্যবসা মাত্র একটি গাড়িনির্ভর হলে তা অনেক সময় ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে যায়। বিশেষ করে ২০১৩ সালের শেষভাগে ব্যাংকের এলসি ছাড় নিয়ে জটিলতার কারণে জাপানের মিত্সুবিশি মোটরস থেকে সিকেডি গাড়ি আমদানি না হওয়ায় অর্থবছরের প্রথম চার মাস উৎপাদন বন্ধ ছিল প্রগতির কারখানায়। কিন্তু এ সময় বিকল্প গাড়ির ব্যবস্থা থাকলে এ জটিলতার মধ্যে পড়তে হতো না। এ কারণেই বিকল্প গাড়ির উৎস সন্ধানে তত্পর ছিল প্রগতির কর্মকর্তারা।এ কারণে পাজেরো স্পোর্টের চেয়ে একটু কম দামে মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের জন্য গাড়ি সংযোজনের জন্য মিত্সুবিশি, টয়োটা, নিশান, ফোর্ড, হুন্দাই, ইসুজুসহ বিশ্বের প্রায় ১০টি নামিদামি গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠানকে চিঠি দিয়েছিল প্রগতি। তাদের অনেকেই প্রগতির সঙ্গে ব্যবসা করতে আগ্রহ প্রকাশ করলেও বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানই সম্পূর্ণ তৈরি (সিবিইউ) গাড়ি বিক্রি করতে চায়। কিন্তু প্রগতি গাড়ি সংযোজনকারী প্রতিষ্ঠান বলে তা সম্ভব হয়নি। শেষ পর্যন্ত ভারতের মাহিন্দ্রা অ্যান্ড মাহিন্দ্রা এবং চীনের ফোডে অটোমোবাইলসের সঙ্গেই তাদের বনিবনা হয়েছে।প্রকৌশলী মো. আবুল খায়ের সরদার বলেন, ‘আমরা প্রগতির ব্যবসা কোনোভাবেই একটি গাড়িনির্ভর করতে চাই না। এ কারণেই স্বল্প সময়ের মধ্যে আমরা পর পর দুটি মধ্যম দামের জিপ গাড়ি নিয়ে এসেছি। ভবিষ্যতেও প্রগতির নতুন গাড়ি সংযোজনের এই কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। ’Just a year ago, the sales vehicle of Progati Industries Limited (PIL), a state-run car company, was called Pajero Sport of Mitsubishi Corporation. Due to the complexity of the bank's liquidation (LC) exemption in the last quarter of 2013, the production of the first four months of the fiscal year was stopped due to the lack of import of ckd cars from Mitsubishi Motors of Japan. However, Pragati Industries is gradually coming out of that situation. After two-and-a-half months, the company's Mahindra and Mahindra company's SUVs are also bringing a new addition of the car. Automobile Co of China's FODAY Limited this month Landfort SUV will be started in Pragati Factory.PIL sources said that the 10-unit new unit of 1850 cc capacity has already opened the LC (LC) for many units of CKD (discrete) vehicle Pragati Authority They are expected to arrive in Chittagong port in the next one week. The market value of this car with modern facilities has been estimated at Tk 50 lakh. In January this year, the Chinese company has a two-year contract with Pragati. Progressive officials say that the agreement will be renewed next time, depending on the popularity of the car in Bangladesh.In this context, PIL Managing Director Engineer Md. Abul Khair Sardar said to Kaler Kantho, "This first car will be given five years of warranty after the warranty facility. We usually offer a one-year sales warranty for Pajero sports and one year for Mahindra Scorpio Jeeps. 'Abul Khair Sardar said, 'The car is being brought for middle-level government officials. Already our marketing department has started its campaign with other cars. 'Pragati's officials said the company will sell the car at a private level, called 'Mother Enterprise'. The additional benefit is that there is no additional investment in this vehicle addition. Landfill zip can also be added to Mahindra Scorpio, which has been installed for the vehicle.In fact, on May 12, the scandal of the famous Mahindra and Mahindra Company has been rolled out in the Zip factory at Pragati Factory in Sitakunda. This zip has been priced at Tk 46 millionProgress officials also said that if the business is just a car, it can be very risky. Especially in late 2013, due to the complexity of the LC exemption of the bank, the production of the first four months of the fiscal year was stopped due to lack of import of ccd cars from Mitsubishi Motors of Japan. But during this time there was no need to fall into the complexity of alternative cars. That is why Pragati's officials were quick to find alternative sources of energy.Due to this, Progress has sent a letter to almost 10 nominee car makers in the world, including Mitsubishi, Toyota, Nissan, Ford, Hyundai, Isuzu, to add cars for middle-level executives at a lower price than Pajero Sports. Although many of them are interested in doing business with progress, most of the companies want to sell cars (CBUs). But it is not possible that Progress is a car assemblage company. In the end, Mahinda and Mahindra of India and China's Phode Automobile have sold them.Engineer said. Abul Khair Sardar said, "We do not want to make progress in any way. That is why in a short time we came with two mid-priced zip cars. In the future, this activity will be continued with the addition of new cars of progress. '