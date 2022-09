Roketsan'ın Topçu Mühimmatları Polonya Yolcusu Polonya, Roketsan üretimi topçu mühimmatlarına yoğun ilgi gösteriyor. Roketsan ile Polonya Savunma Bakanlığı arasında teknik iş birliği anlaşması imzalandı.

Bora missile was first used in Syria, hitting high accurate Assad targets. High mobile and much cheaper then HIMARS. Looks like Poland is arming ther self, but the budget is limited so they are looking for alternatif but the same time qualite products.