Sheytan Khan is now playing ethnic cards



ہلے کہتےتھے نوازشریف لندن سےنہیں آئے، اب جب آئے ہیں تو کہتے ہیں بہاولپور گئے، پاراچنار نہیں گئے، جب پاراچنار جائینگے، تو پھر کیا حُجت ہوگی؟



مرنے والوں پر سیاست؟ کچھ شرم ہوتی ہے کچھ حیا ہوتی ہے



He lashed out at Prime Minister Nawaz Sharif for choosing to only visit Bahawalpur [after Sunday's oil tanker fire tragedy] despite back-to-back terror attacks in Quetta and Parachinar earlier.